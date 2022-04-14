本土新增874例續創新高：指揮中心宣布輕重症分流新制，醫院僅收治70歲以上、中重症等4類個案

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增982例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為874例本土個案及108例境外移入；另確診個案無新增死亡。

今日新增之874例本土病例，年齡介於未滿5歲至100多歲，其中包含467例為無症狀感染。另增加一例中症病患，無疫苗接種史並患有慢性病，住院隔離後病情穩定。

全台進入社區感染，兒童確診數上升後社會成本恐增加

台大醫院醫師李秉穎指出，美國解除嚴格防疫規定後，便出現大規模社區感染，兒童確診數明顯上升。根據統計，美國兒童人口佔22.2%，截至今（2022）年3月21日為止，兒童的染疫病例佔所有病例的19%，意即兒童染疫率與成人已變得差不多。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

另一方面，當台灣疫情已經蔓延至社區，相關的防疫政策也要做出修訂，目前我國兒童及青少年（18歲以下）病例共有1604例，尚未出現重症也沒有死亡案例。

李秉穎進一步解釋，若以美國兒童感染新冠肺炎後的致死率是萬分之一來看，現在台灣兒童確診沒有出現死亡病例是正常的，不過未來若累積到1萬多例以上，就可能會出現幾十例的死亡案件，但應該不會破百。

此外李秉穎警告，兒童確診數一旦上升，會出現停課、家長須請假照顧小孩等情況，都將可能讓社會付出更大成本，因此未來兒童防疫政策都要將以上狀況列入考量。

針對5到11歲兒童是否接種疫苗，李秉穎個人認為效益利大於弊，目前成人施打疫苗過後出現過敏性休克的比例僅有百萬分之7至百萬分之8，有心肌炎的則是百萬分之一，以此來看每10萬人才會出現一人有嚴重不良反應。實際上針對不良反應也有防範措施可以應對，因而死亡的人數趨近於0，好處還是較多。

針對兒童疫苗部分，陳時中表示合約談判已久，並非疫情升溫才開始作業，目前莫德納資料已審視完畢，近日會再召開專家會議進行評估。

輕重症分流收治原則調整

醫院： 收治中重症（依WHO之SARS-CoV-2感染的相關臨床表現分類屬中度以上者）、高齡（70歲以上）、血液透析、懷孕36週以上確診者。若住院病患已無住院需求者，無須待解除隔離，即可依分流收治原則下轉至加強版集中檢疫所/防疫旅館（於啟動居家照護之縣市，得返家採居家照護）。

收治中重症（依WHO之SARS-CoV-2感染的相關臨床表現分類屬中度以上者）、高齡（70歲以上）、血液透析、懷孕36週以上確診者。若住院病患已無住院需求者，無須待解除隔離，即可依分流收治原則下轉至加強版集中檢疫所/防疫旅館（於啟動居家照護之縣市，得返家採居家照護）。 加強版集中檢疫所/防疫旅館： 收治無症狀、輕症（含機場落地採檢PCR陽性）且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者（如孩童），或懷孕未滿36週之確診者。

收治無症狀、輕症（含機場落地採檢PCR陽性）且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者（如孩童），或懷孕未滿36週之確診者。 居家照護（啟動縣市）： 未滿65歲，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者，得採居家照護管理；不符居家照護條件者，依分流收治原則送加強版集中檢疫所/防疫旅館或醫院。

未滿65歲，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者，得採居家照護管理；不符居家照護條件者，依分流收治原則送加強版集中檢疫所/防疫旅館或醫院。 專責病房、加強版集中檢疫所/防疫旅館：如場地允許，均以2人一室收治，不限家人、同住或同行者；加強版集中檢疫所/防疫旅館如房型允許（如家庭房），可同室收治2人以上，且以家人、同住或同行者為限。

校園停課標準：以個案為核心，配合疫調調整停課標準

教育部規定校園停課標準以確診個案為核心，採行精準、合宜並符合實務的方式調整。目前將會依照確診個案活動足跡的密度進行疫調，決定暫停實體課程的範圍、期限以及恢復時機。

教育部主秘廖興國補充，教育部訂定的是基本要件，原則上是指引性質並無強制性。若各縣市或學校可提出更精準與務實的方式，教育部都予以尊重，但確保受教權的同時還是要顧及師生健康。

「你打疫苗了沒？」代替「呷飽沒？」

台北榮總院長陳威明再次強調疫苗打滿三劑的重要性。雖然現在無法完全避免感染，但施打疫苗後對預防重症及死亡的效果十分顯著，也比只打兩劑的效果持續更久。若不幸遭到突破性感染，傳染力也會降低，可以保護周遭的人。此外，家長接種疫苗後也可減少同住未接種疫苗孩子染疫的機會。

陳威明也鼓勵長輩打疫苗，提高疫苗覆蓋率。若經醫師評估無礙便可盡早施打疫苗，不適合醫師也會勸退。

另外，陳威明更呼籲同住家人若有老人或小孩者，應盡快打滿三劑，保護自己也保護家人。

目前台北榮總及所屬分院也對65歲以上看診長輩有意願施打疫苗者，主動關心並協助安排疫苗接種，方式包含看診時間一週前主動通知長輩可順便施打疫苗，或是與醫師討論門診後施打疫苗。

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核稿編輯：翁世航