2022/04/14,
中國

上海外送員「發國難財」日賺4.6萬，官方要求電商平台制止惡意加價、變相要求打賞

上海外送員「發國難財」日賺4.6萬，官方要求電商平台制止惡意加價、變相要求打賞
13日上海，一名快遞員冒雨配送商品。 Photo Credit：中央社

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上海疫情嚴重，近日外送員被批收取「打賞費」為賺取國難的不義之財，上海市市場監督管理局表示將遏止外送員惡意加價等不當行為。另外地司機不願送貨至上海，反映上海物資運輸難題。

中國上海因疫情封城，近日傳出順豐同城旗下一名外送員日賺人民幣逾萬元，引發外送員「發國難財」的批評聲浪，上海市監局昨（13）日要求電商平台制止外送員惡意加價，變相要求打賞。另外外地司機因擔心被隔離影響生計，不願運貨至上海，儘管運費已大漲3倍多，還是沒有司機願意接單。

上海外送員日賺4.6萬，官方要求平台制止惡意加價

網路上一則順豐同城外送員單日收入過萬的消息，在網路引起熱議。中國媒體《澎湃號》報導，4月11日順豐同城旗下一名外送員單日完成60筆訂單，佣金總共高達人民幣1萬67.75元（約新台幣4.6萬元），說明顯示，基礎佣金534元，各類特殊獎勵約1678元，用戶打賞約7856元。順豐同城指出，這表示，該外送員平均每單不含打賞收入為約36.9元，平均每單獲得打賞約131元。

《新浪科技》報導，包含順豐同城等其他外送平台，平時多採「騎手眾包」形式，獲得平台認證的外送員可以通過平台接單，用戶如需跑腿，取送件，代買代辦等服務，可以通過APP下單，而在外送員忙碌時，則可以透過「打賞」的方式優先獲得外送接單機會。

據悉，在上海封城期間，平台上擁有通行證的外送員約為幾百人，這樣的外送員數量與來自民眾的龐大需求不成比例，用戶以「打賞」方式搶單自然成為解決方案，對於散戶的訂單，順豐同城的打賞上限為人民幣30元（約新台幣136.5元）。順豐同城那位日收入過萬的外送員，接到更多的則是打賞可以更多的企業同城配送訂單。

疫情期間，企業紛紛停業、眾人被隔離在家，斷絕收入來源，傳來「外送員單日收入破萬」消息引發網路罵聲。《澎湃號》報導，網友嘲諷這些打賞者「真有錢」，並責難外送員和平台，稱他們是在「發國難財」。

上觀新聞報導，上海市市場監督管理局表示，企業須加強對外送等電商平台外送員的管理強調平台應加外送員的管理、培訓和引導，完善平台規則，規範外賣配送服務。平台要採取一定措施加強跑腿、代買等服務收費管理，制止外送員惡意加價等不當行為。

外送的高需求除了反映上海人民物資的缺乏，人民或企業不計成本的支付外送員的高額打賞費，更凸顯物資的分發配送始終是個難題。

憂被隔離影響生計，外地司機不願送貨到上海

上海疫情嚴重，外省司機憂心送貨到上海返回後被隔離半個月，生計受影響。即使開出比平常高3倍的價格，還是沒有司機願意接單。

《第一財經》報導，一個貨運業的老闆說，4月以來由於物流中斷，該公司至今仍無法向上海市場發貨。據悉，中國國內主要的糧油企業在上海及其週邊城市設置了大量工廠，生產能力充沛，目前問題出在物流問題導致糧油食品無法即時發運。

以一車30噸的食用油為例，從山東運輸到上海，平常的運費在7000元左右，現在已經漲到2萬5000元到3萬元，還是沒有司機接單。

要保障上海的物資供應，解決物流中斷問題。這位高階管理人員建議利用鐵路代替，另外有一些客運因疫情停駛，他建議也可以考慮用於貨運。在公路運輸方面，他建議設立物資中轉基地，物資透過集裝箱方式避免二次裝卸，直接轉運到上海的卡車運進上海。這樣一來外地司機不須進上海，解決外地司機擔心被隔離的後顧之憂。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航


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