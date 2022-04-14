上海外送員「發國難財」日賺4.6萬，官方要求電商平台制止惡意加價、變相要求打賞

中國上海因疫情封城，近日傳出順豐同城旗下一名外送員日賺人民幣逾萬元，引發外送員「發國難財」的批評聲浪，上海市監局昨（13）日要求電商平台制止外送員惡意加價，變相要求打賞。另外外地司機因擔心被隔離影響生計，不願運貨至上海，儘管運費已大漲3倍多，還是沒有司機願意接單。

上海外送員日賺4.6萬，官方要求平台制止惡意加價

網路上一則順豐同城外送員單日收入過萬的消息，在網路引起熱議。中國媒體《澎湃號》報導，4月11日順豐同城旗下一名外送員單日完成60筆訂單，佣金總共高達人民幣1萬67.75元（約新台幣4.6萬元）， 說明顯示，基礎佣金534元，各類特殊獎勵約1678元，用戶打賞約7856元。 順豐同城指出，這表示，該外送員平均每單不含打賞收入為約36.9元，平均每單獲得打賞約131元。

《新浪科技》報導，包含順豐同城等其他外送平台，平時多採「騎手眾包」形式，獲得平台認證的外送員可以通過平台接單，用戶如需跑腿，取送件，代買代辦等服務，可以通過APP下單，而在外送員忙碌時，則可以透過「打賞」的方式優先獲得外送接單機會。

據悉，在上海封城期間，平台上擁有通行證的外送員約為幾百人，這樣的外送員數量與來自民眾的龐大需求不成比例，用戶以「打賞」方式搶單自然成為解決方案，對於散戶的訂單，順豐同城的打賞上限為人民幣30元（約新台幣136.5元）。順豐同城那位日收入過萬的外送員，接到更多的則是打賞可以更多的企業同城配送訂單。

疫情期間，企業紛紛停業、眾人被隔離在家，斷絕收入來源，傳來「外送員單日收入破萬」消息引發網路罵聲。《澎湃號》報導，網友嘲諷這些打賞者「真有錢」，並責難外送員和平台，稱他們是在「發國難財」。

《 上觀新聞 》報導，上海市市場監督管理局表示，企業須 加強對外送等電商平台外送員的管理：強調平台應 加外送員的管理、培訓和引導，完善平台規則，規範外賣配送服務。 平台要採取一定措施加強跑腿、代買等服務收費管理，制止外送員惡意加價等不當行為。

外送的高需求除了反映上海人民物資的缺乏，人民或企業不計成本的支付外送員的高額打賞費，更凸顯物資的分發配送始終是個難題。

憂被隔離影響生計，外地司機不願送貨到上海

上海疫情嚴重，外省司機憂心送貨到上海返回後被隔離半個月，生計受影響。即使開出比平常高3倍的價格，還是沒有司機願意接單。

據《第一財經》報導，一個貨運業的老闆說，4月以來由於物流中斷，該公司至今仍無法向上海市場發貨。據悉，中國國內主要的糧油企業在上海及其週邊城市設置了大量工廠，生產能力充沛，目前問題出在物流問題導致糧油食品無法即時發運。

以一車30噸的食用油為例，從山東運輸到上海，平常的運費在7000元左右，現在已經漲到2萬5000元到3萬元，還是沒有司機接單。

要保障上海的物資供應，解決物流中斷問題。這位高階管理人員建議利用鐵路代替，另外有一些客運因疫情停駛，他建議也可以考慮用於貨運。在公路運輸方面，他建議設立物資中轉基地，物資透過集裝箱方式避免二次裝卸，直接轉運到上海的卡車運進上海。這樣一來外地 司機不須進上海，解決外地司機擔心被隔離的後顧之憂。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航