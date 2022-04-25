《武器奇才》：以色列如何利用軍售，與中國、新加坡和印度建立外交關係？

文：雅科夫・卡茨（Yaakov Katz）、阿米爾・鮑伯特（Amir Bohbot）

自以色列建國以來，國防上的外交關係，尤其是軍備銷售關係就扮演著重要的角色，不只是替以色列經濟賺進幾十億美元這麼明顯的原因而已。以色列被阿拉伯世界的敵國包圍，利用其科技上的優勢與軍事專業，與平常迴避了這個猶太人之國的國家——例如俄羅斯、中國、新加坡和印度建立外交關係。

這些國家感到興趣的原因各不相同。有些國家相當欽佩以色列建國與興起的過程，想要複製這樣的成功；有些則面對與以色列類似的威脅，其敵國和以色列邊界上的國家一樣，也是操作蘇聯製的武器，因此想要從以色列在多年衝突與戰爭的經驗中學到一些東西。

雖然這些軍售案確實有助於建立外交關係，就像與中國的案例，但以色列卻也必須付出代價，因為這常常會造成以色列與頭號盟友美國之間的關係緊張。

「費爾康」系統（Phalcon）就是一個例子，它在以色列對外軍售來說，可能是最糟的案例中具有最重要地位。「費爾康」是一種空中早期預警指管（AEWC&C）飛機，原本賣給中國的金額預計會達到約二十億美元之譜，成為以色列有史以來規模最大的軍售案。以色列看到的好處不只是在經濟面。中國對以色列的某些敵人具有相當的影響力，耶路撒冷希望這次軍售案在讓以色列成為中國最大的武器供應商後，能左右北京當局的外交觀點。

「費爾康」的銷售談判於一九八○年代晚期開始，甚至比兩國開始正式建立外交關係都還要早。一九九三年，以色列在北京設立使館的第二年，拉賓成了以色列第一位造訪中國的總理，談判也隨之加溫。中國開放全球投標，以色列正式交出了提案，與俄羅斯和英國競爭。

空中預警系統在現代戰場上有著極為重要的地位，因為它能提供即時情資和雷達偵測，使軍隊得以取得並保持空中優勢。以色列的「費爾康」由國營公司IAI以色列航空工業的子公司Elta開發製造，是世上最先進的空中預警系統之一，能同時追蹤好幾十個目標。中國打算利用這些飛機監視其海上邊界的動靜，並將軍力投射到亞洲各地。

拉賓回國後，便請國防部通知五角大廈，以色列決定投標中國預警機採購案一事。這樣的要求很正常。以色列與美國在幾年前達成協議，以色列可以賣武器給中國，只要賣的東西裡沒有美國的技術就行。

當以色列向中國提案，要將「費爾康」系統——混合雷達與電子情報系統——裝在一架標準的波音客機上時，中國人卻堅持要用俄製的伊留申（Ilyushin）運輸機。這樣事情就變複雜了。以色列從來沒有和俄羅斯買過軍備，因為俄羅斯正是以色列眾多敵國的主要軍備供應國。俄羅斯也已經在競標案中出局，完全不打算幫助以色列。

但拉賓還是想要把這件事談成。他在一九九五年詢問葉爾辛總統（Boris Yeltsin）關於飛機的事情。他得到的回應很正面，卻沒有接到任何承諾。兩年後，納坦雅胡總理去了莫斯科一趟，終於把這件事談成。為了確保此事與中國有關的部分保持在檯面下，總理身邊的記者聽到的消息都說這架飛機是以色列自己要用的。

在納坦雅胡回來之後，IAI的執行長莫西．科雷特（Moshe Keret）便飛去莫斯科處理技術細節。他想辦法把購機的價格殺價殺到了四千五百萬美元。但真正的問題在於要讓俄羅斯的工程師明白以色列需要的新設計，不然「費爾康」的雷達系統會裝不上去。這點後來證明有點複雜，雖然伊留申公司的母公司在莫斯科有辦公室，可是飛機的組裝廠是在烏茲別克，引擎則是在烏克蘭製造。

以色列向莫斯科購機的協議一談成，馬上就與中國簽下「費爾康」的協議，然後收到了訂金，一切似乎都很正常。

納坦雅胡相信絕對的公開透明，因此在飛機談成之後，就告訴當時的美國總統柯林頓（Bill Clinton）眼前的進度。美國人沒有非常滿意，但也沒提出什麼嚴重的反對。可是就在一九九九年，一切都變了。巴拉克選上了總理，幾個月後那架伊留申降落到了本古里安機場。幾天內，那架有著巨大雷達圓頂的怪飛機就出現在當地報紙的頭版上。這次與中國的交易天下皆知了。

一切都公諸於世之後，中國國防部長遲浩田決定要來一趟以色列，了解事情的發展。這是歷史性的一刻，第一次有中國國防部長來訪。但以色列沒有料到的是，遲浩田在特拉維夫檢閱儀隊的照片居然會造成美國如此光火。

舉例來說，頗具影響力的《紐約時報》專欄作家羅森索（A. M. Rosenthal）就譴責巴拉克政府，說不該讓「軍階最高的天安門事件殺手之一」來以色列拜訪。他還寫說這個猶太人之國連一把手槍都不應該賣給中國，更別說是將有一天可能協助北京當局擊落美國軍機的技術。

批評的聲浪日漸升高，美國國會也開始注意事態的發展。突然之間，一切都豬羊變色。

二○○○年四月，美國國防部長柯恩（William Cohen） 公開譴責這次軍售，並警告此舉將會影響美國在亞洲自由作業的能力。同年六月，美國眾議院通過一份沒有強制力的決議，反對這次的軍售。美國眾議院撥款委員會（House Appropriations Subcommittee on Foreign Operations）主席桑尼．卡拉漢（Sonny Callaghan）還建議將美國對以色列的軍事援助預算縮減到兩億五千萬美元，相等於中國支付的訂金金額。