王佩瑤《浮光流影》音樂會：一個以記憶為主題，包含文學、音樂、攝影的跨界行動藝術

文：陳威任

衛武營國家藝術文化中心今年將舉辦第一屆的衛武營國際音樂節，身為一個高雄人，非常樂見國家級的藝文場館能在地方持續推動藝術活動，長遠發展的同時，亦能推陳出新力求突破。

而瀏覽音樂節相關節目時，意外發現一個熟悉的節目名稱——王佩瑤《浮光流影》音樂會，於此同時，也喚起了我對該節目於2021年首演時，與音樂、文學，及影像相關的記憶，沒錯，一個結合了音樂、文學與攝影的「跨界」音樂會。

節目介紹裡開宗明義地說，鋼琴家王佩瑤閱讀吳明益的暢銷小說《單車失竊記》後，受到啟發，因而產生創作計畫的靈感，攜手小提琴家魏靖儀與大提琴家高炳坤，演奏東歐作曲家楊納傑克、李蓋悌、艾內斯科、高大宜等人的作品，並且由馬來西亞攝影藝術家林猷進使用阿富汗相機對整個演出過程，包含台上與台下等數個不同角度進行長時間曝光攝影，最後親自沖洗出來的照片，就是這個創作計畫的成果。

Photo Credit: 中央社 王佩瑤

化被動為主動，觀演與表演的越界

還沒真正看到演出之前，閱讀這樣的說明，自然會對節目呈現產生一定程度的預期跟想像：演奏者（或創作者）閱讀小說後，對文字跟記憶產生聯想與創作靈感，以「記憶」為主軸進行選曲，透過長時間曝光的手法將演出過程濃縮成一張照片，並且將觀眾席納入拍攝，邀請聆聽演奏的觀眾也成為攝影環節的創作者之一，最後當聽眾拿到照片時，會有一種曾經參與創作的感覺。

直到真的親臨現場，節目開始時，攝影師逐一打開每一台相機的快門簾時，立刻產生一種跟一般音樂會完全不同的觀賞意識。

或許是因為，我意識到自己正參與其中。當林猷進緩慢踏入視野範圍，收起架在舞台中央的三腳架，逐一打開各個角度的相機，然後踩著散落舞台上的枯葉離去，曝光已經率先開始。

奇異的是，相較用於記錄留存的演出影片，長時間曝光的影像必定模糊，根本看不出來誰是誰，但是參與創作的意識與警覺卻相當明顯，而我發現，在台上的演奏者們，踏上舞台的姿態，顯然也是在真正演奏出音樂之前就已經開始表演了。對我而言，對比於不同藝術領域的跨界，這種身份上的轉換與創作權的共享，是更加明顯的跨越界線。

1+1>2的跨界創作，精湛的演奏仍是主軸

確實也如同王佩瑤接受Podcast頻道音音有代誌訪問時說的，她是一個音樂家，能做的就是在舞台上把最好的音樂呈現給大家，縱使那場音樂會的選曲都是第一次聽（今年將會是第二次），也仍然能感受得到意欲從晦暗中尋找出口的情緒，順著和緩的呼吸撿拾記憶線索，沒有中場休息而每一首曲子都像一道海浪湧向觀眾席的沙灘。

當王佩瑤開始彈奏楊納傑克《在迷霧中》，低迴重複的旋律帶給人一種渺無頭緒卻又只能不停嘗試的沈重感。之後的普羅科菲夫f小調第一號小提琴奏鳴曲及李蓋悌《華沙的秋天》開始，分別加入小提琴與大提琴，抑鬱的心情開始有了一些出口，不過，或許一直到巴巴扎年升f小調鋼琴三重奏開始，才是我最喜歡的部份，尤其是三人一起望向天空的那一幕。

踩踏枯葉的聲音跟對相機鏡頭的警覺時而讓我分心，投影呈現的攝影作品也營造出綜合視覺跟聽覺的沈浸體驗，幸而台上的演奏總能將我的意識拉回音符之上。

若光是不同領域的創作者們「各司其職」，便只是一種「跨界合作」而非創作。但王佩瑤利用長時間攝影的特性，巧妙地將演奏過程轉化為攝影創作的一部分，並且以自己從小說裡得到的靈感——「記憶」為主軸來統合音樂與影像的呈現方向，最後以一張照片作為總結，讓不同的表現方式之間有彼此的影子跟新的火花。

「記憶」是不斷成為「過去」的「現在」

事實上，若單從節目名稱去聯想吳明益的寫作，首先浮現的自然是總結吳明益個人攝影史的攝影散文集《浮光》，其中出現的場景、台語、黑白照片等元素，也有部分出現在《單車失竊記》裡（如原住民、中華商場、二高村等），成為搭建記憶的材料之一。

有趣的是，雖然散文集《浮光》跟音樂會《浮光流影》都有「浮光」二字，但吳明益選用來當英文書名的字是「Above Flame」，王佩瑤選用的則是「Luminous Shadow」（抑或與葡萄牙實驗電影Luminous Shadow有關？），二者的差異不言而喻，就我看來，英文名稱似乎更貼近作品所呈現的樣貌。

Luminous Shadow意譯為發亮的影子，也預示了灰階色調的影像呈現方式。如何讓影子發亮，影子又該如何發亮，網頁上可以看到節目說明的企劃精神是「時間如流影，記憶若浮光」，如果時間是影子，那麼發光的必然就是記憶，吳明益透過文字，王佩瑤透過音符，不斷嘗試撿拾記憶，拼湊出來的「現在」，一如我們用積木組建一座城堡，「現在」它就是作為城堡而發亮，並不只是積木。

《單車失竊記》結尾主角空踩著腳踏車，《浮光流影》音樂會結束後收到的那張照片，就是撿拾記憶拼湊而成的「現在」，在手上發光。

王佩瑤在訪談中說明，這是一個以記憶為主題，包含了文學、音樂、攝影的行動藝術，只是正巧上演的場所是在音樂廳而不是美術館。確實，所謂的「跨界」，在其他的場域或領域裡，已經有過太多排列組合了，只是剛好這次是放在音樂廳的框架底下，所以會得到較多的關注。

去年的音樂會，因為疫情的影響，之後並沒有拿回最後洗出來的那張照片，相當可惜。這次的衛武營國際音樂節，卻是限量一百份，王佩瑤說，整個創作計畫，一直到聽眾拿到那張照片為止，才算完成，我希望今年可以好好完成這一項跨界創作，撿拾去年遺漏的記憶，回到我的手上發光。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航