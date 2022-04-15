安裝「台灣社交距離」App未來免掃實聯制：手機耗電量微乎其微，去識別化標籤保隱私

文：Tandee

2022年4月份開始，台灣COVID-19疫情逐漸擴散，使得先前推廣的台灣社交距離App更顯重要。指揮中心也表示，若該服務安裝人數達1300萬以上（佔人口數60%），將會考慮取消實聯制。

台灣社交距離App是利用Apple、Google與藍牙聯盟共同推出的Contact Tracking技術，使用藍牙低功耗（Bluetooth Low Energy）傳輸，搭配當地政府機關開發的App使用。透過藍牙近距離偵測與資料廣播特性，紀錄去個人化標籤的接觸資訊，可記錄約10公尺內的藍牙資訊。

台灣社交距離App下載： Google Play：傳送門

App Store：傳送門

長時間不需要擔心耗電量，去識別化標籤保隱私

最多人關心的技術問題有兩個，首先是手機耗電量，其次是隱私問題。

先從耗電量來說，台灣社交距離App使用的是藍牙低功耗技術，極端一點的例子，有些裝置只要安裝鈕扣電池就能使用數月至數年之久。雖然我們很難將單一App的功耗量化，但從去年使用這App至今，在手機耗電量列表上，的確是從未出現過，代表耗電量真的微乎其微。

此外，你只要同意App的使用權限，即便你關閉藍牙功能，App仍會主動定期喚醒藍牙進行資料交換，完成後再使藍牙休眠。不過為了追蹤的正確性，建議還是保持藍牙開啟。

其次在隱私方面，追蹤接觸史的技術並非定位技術，是透過藍牙感測周遭的其他藍牙裝置，並廣播自己的資訊給其他裝置紀錄。且紀錄的資訊都是經過去識別化的資訊，你無法從這些資訊中反推使用者資訊，因此能保護你的隱私，並能提供接觸資訊。

作者提供 日常情況下，藍牙佔電池用量的比例不高，最耗電的仍是螢幕與系統相關服務

實聯制與App並行，有機會取消實聯制

日前指揮中心表示，現仍採實聯制與台灣社交距離App並行模式，台灣社交距離App仍為鼓勵下載性質，實聯制並未停用，然而也表示若未來台灣社交距離App用戶若達1300萬，有機會取消實聯制。

對此，多數人也關心安裝台灣社交距離App，仍被店員要求掃實聯制怎麼辦？指揮中心發言人莊人翔表示，台灣社交距離App的特性適合使用在逗留超過兩分鐘且無法戴口罩的場所，像是餐廳、演唱會、運動中心、繞境等，如果在超商等短時間停留的地方，仍不建議App取代實聯制。

另外，若家人同行時小朋友沒有手機，足跡以同行大人為準，若有下載台灣社交距離App，就不用再為孩童掃實聯制。

作者提供 可查詢近期的接觸紀錄，並且會每日通知你是否有接觸確診者；App內接觸通知務必開啟，至於無風險時是否需要通知，可隨使用習慣選擇

越多人安裝越準確，收到示警也不用過度擔心

若被通知確診，確診者可依意願選擇是否上傳資訊，若願意上傳時，相關單位會給予驗證碼，輸入驗證碼才能上傳確診資訊，同時其他接觸者才會收到示警。

此外，如果你收到App示警也不需要過度擔心，這代表你與確診者曾在近距離接觸，並非代表你已確診，正確的資訊仍需要經過醫療衛生單位確認為準。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航