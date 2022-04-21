《食學》：「食物包裝學」起源於人類持續生存的食物儲存需要，如今面臨四大問題

文：劉廣偉

【食物的外衣製作與應用】

食物包裝起源於人類持續生存的食物儲存需要，當人類社會發展到有商品交換和貿易活動時，食物包裝逐漸成為食物要素的組成部分。食物包裝在現代包裝領域占有非常重要的地位。近年來，行業的發展和市場的需求，對食物包裝的發展提出了新的要求。

食物包裝是一個古老而現代的話題，也是人們一直都在研究和探索的問題。無論是在原始時期，還是在技術發達的今天，人類都在不斷尋找更方便、更安全的食物包裝材料和食物包裝方式方法。

古代的食物包裝。原始包裝萌芽於舊石器時代。比如，用植物葉、果殼、獸皮、動物膀胱、貝殼、龜殼等物品來盛裝轉移食物和飲水，這雖然還稱不上是真正的包裝，但從包裝的含義來看，已處於萌芽狀態了。

古代包裝歷經了人類原始社會後期、奴隸社會、封建社會的漫長過程。人類開始以多種材料製作作為商品的生產工具和生活用具，其中也包括包裝器物。在古代包裝材料方面，人類從截竹鑿木，用植物莖條編成籃、筐、簍、席，用麻、畜毛等天然纖維粘結成繩或織成袋、兜等用於包裝，陶器、青銅器的相繼出現，以及造紙術的發明，使包裝的水準得到了明顯的提高。

近現代食物包裝。近代包裝設計始於16世紀末。到19世紀，工業化的出現，大量的商品包裝使一些發展較快的國家開始形成機器生產包裝產品的行業。在包裝材料及容器方面，18世紀發明了馬糞紙及紙板製作工藝，出現紙製容器；19世紀初發明了用玻璃瓶、金屬罐保存食品的方法，產生了食品罐頭工業等。

在包裝技術方面，16世紀中葉，歐洲已普遍使用錐形軟木塞密封包裝瓶口。如17世紀60年代，香檳酒問世時就是用繩系瓶頸和軟木塞封口，到1856年發明了加軟木墊的螺紋蓋，1892年又發明了衝壓密封的王冠蓋，使密封技術更簡捷可靠。在近代包裝標誌的應用方面：1793年西歐國家開始在酒瓶上貼掛標籤；1817年英國藥商行業規定對有毒物品的包裝要有便於識別的印刷標籤等。

現代包裝設計，是進入20世紀以後開始的，主要表現在以下五個方面：一是新的包裝材料、容器和包裝技術不斷湧現；二是包裝機械的多樣化和自動化；三是包裝印刷技術的進一步發展；四是包裝測試水準的進一步發展；五是包裝設計進一步科學化、現代化。

在Markets and Markets發布的一份有關食品包裝市場的報告中顯示，全球食品包裝市場將在2019年達到3059億美元。史密琴斯．皮爾研究所曾發布報告稱，2016年全球金屬包裝市場規模達到1.06億美元，2021年將達到1.28億美元。2015年，全球玻璃包裝市場份額超越360億美元。

食物包裝歷史悠久，發展至今，已經形成了一個頗具規模的行業。深入研究食物包裝特性，探討食物包裝規律，才能讓這一行業歷久彌新，在包裝材料、包裝方式、包裝技術上與時代共進。

食物包裝學的編碼是﹝SS116300﹞，是食學的四級學科，食物流轉學的子學科。食物包裝起源於人類持續生存的食物儲存需要，如今的食物包裝，已經成了集包裝原料、食品科學、生物化學、包裝技術、美裝設計於一體的一個大型行業，食物包裝學應時而生。

食物包裝學的定義

食物包裝學是研究食物外在保護物的製作與應用的學科，是研究食物外部保護物與食物品質及儲運、售賣之間關係的學科。食物包裝學是研究利用外在保護物維持食物數量與品質穩定性的學科，是解決食物外在保護物的研發、生產、使用等問題的學科。

食物包裝學的任務

食物包裝學的任務是指導研發出更安全環保的材料和更便捷美觀的形式。食物包裝學的首要任務是保持食物的安全性和穩定性，防止其變質；其次是便於運輸和攜帶；第三是美觀，彰顯品位，從而促進銷售；第四便於回收再利用。

食物包裝學的任務具體包含研發更安全環保的包裝材料，設計更便捷的包裝方法和更美觀的包裝形式，追求更美好的包裝效果。

食物包裝學的體系

食物包裝學的體系由食物包裝的諸要素組成，包括食物包裝材料學、食物包裝設計學、食物包裝製作學和食物包裝再利用學四門食學五級子學科（如圖2-41所示）。

Photo Credit: 木果文創出版

1. 食物包裝材料學

食物包裝材料學是食學的五級學科，食物包裝學的子學科。食物包裝是為了防曬、防潮、防蟲害、避免汙染、承載壓力、便於運輸等目的而生。人類最早的包裝材料是葉子、獸皮、貝殼等天然材料，之後有了棉麻、金屬、塑料等人工製品的加入。

發展至今，食物包裝已經成了一個行業，包裝材質也有了極大的擴展和改變。當今的食物包裝材料，主要有棉麻類材質包裝、木材類材質包裝、紙質類材質包裝、金屬類材質包裝、塑膠類材質包裝、玻璃陶瓷學材質包裝、複合材料類材質包裝，等等。

食物包裝材料學是研究這些包裝材料選擇和應用的學科。

2. 食物包裝設計學

食物包裝設計學食學的五級學科，食物包裝學的子學科。食物的性狀和包裝要求多種多樣，針對食物的包裝設計也千差萬別，例如固體食物和液體食物的包裝有別。同為固體食物，麵粉和糕點的包裝有別；同為液體食物，水、茶、果汁、酒類的包裝也各不相同，這就要求食物包裝要根據食物的不同特性，進行不同的包裝設計。

除了一般性的設計之外，食品包裝設計還要考慮以下要求：一是包裝衛生無菌；二是包裝的綠色環保；三是包裝的實用功能；四是包裝的智慧化；五是包裝的方便化；六是包裝的個性化；七是包裝物的回收再利用問題。