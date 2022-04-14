芬蘭總理表示幾週內決定是否加入北約，瑞典可能於6月底提出申請，俄羅斯將如何回應？

文：梅緣緣

俄烏的戰爭之火，現在也慢慢地燒向了鄰近俄羅斯的芬蘭及瑞典。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）及瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）在13日在瑞典斯德哥爾舉行的聯合記者會碰面，兩人藉著這個機會，近一步討論有關俄軍侵略烏克蘭的傷害，以及兩國的區域安全問題。

雖然兩國總理並未在此次記者會上公開宣布將加入北約（NATO），但卻紛紛表示將從速討論相關議題。不過俄羅斯先前也提出警告，若芬蘭等國確定加入北約，將對此決定採取行動。

兩國近期是否真的會加入北約？

根據《德國之聲》（DW）報導，針對芬蘭是不是短期內就會加入北約的疑問，馬林在這場記者會上公布，目前雖然沒有辦法給出一個明確的時間，但是否加入的結果可能在幾週內就會出爐。馬林說：「我認為這很快就會發生，不用到幾個月，幾週就差不多了。」

因為緊鄰俄羅斯，還與其共享總長近1300公里的邊境，使得是否加入北約成了芬蘭現在的當務之急。只是馬林也表示，加入與否的利與弊仍必須經過謹慎評估和討論。芬蘭外交部部長哈維斯托（Pekka Haavisto）則指出，烏克蘭遭俄軍入侵一事，也代表著當局須「重新評估」芬蘭是不是還要持續維持過往「軍事不結盟」（Non-alignment）的政策。

對於是否跟進芬蘭同時加入北約，安德森則強調，瑞典對此不會操之過急。只是近期國土安全因戰爭而受到威脅，也將被迫儘速做出決定，「因為現在瑞典的安全狀態已經完全改變了」，安德森說。《瑞典日報》（Svenska Dagbladet）指出，安德森透露瑞典今（2022）年6月底有望於北約在馬德里舉辦的大會上，提出加入申請的意願。

「我原本是反對加入北約的，但現在我覺得這是一個滿合理的選擇。」任職於芬蘭媒體的波和約嫩（Ville Pohjonen）在接受《路透社》訪問時這樣說。根據《路透社》（Reuters）報導，芬蘭民意最近在有關北約的議題上出現了巨大轉折，最近一次的調查結果顯示，有68％參與調查的民眾有意加入北約，反對加入的比例現在則僅佔12％。

根據《CNN》報導，芬蘭政府公布了一份國家安全報告，指出芬蘭和瑞典若成為北約成員國，則波羅的海（Baltic Sea）地區的軍事衝突恐將升溫。同時該份報告也點出，芬蘭的加入將為北約的集體防禦增加戰力，而北約也將比以往更加壯大。

瑞典官員日前向《CNN》透露，有關瑞典境內的安全政策分析將會在5月完成，而屆時瑞典是不是會加入北約，也將看芬蘭最終是否有意願加入。瑞典有關是否要加入北約的民調，也跟芬蘭一樣由反對轉為支持，可能會再加速兩國向北約提出加入申請的力道。

面對芬蘭瑞典兩國可能加入北約，俄羅斯將如何回應？

早在6年前，《歐洲新聞台》（Euronews）的報導就點出，芬蘭有意加入北約不是近期的事。普亭（Vladimir Putin）也對此曾在2016年時，飛往芬蘭楠塔里（Naantali）與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）會面。普亭在該場會面的公開談話裡，表明芬蘭若執意加入北約，莫斯科當局則將有所動作，但當時並未提及會以什麼樣的方式回應。

英國《獨立報》（The Independent）報導，俄羅斯克林姆林宮（Kremlin）發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示北約是「點燃衝突的媒介」，也強調北約版圖的擴張，並不會為歐洲大陸帶來任何的和平。11日俄羅斯也已對有意加入北約的芬蘭和瑞典提出警告，指出兩國若加入，莫斯科當局則被迫得以必要手段「重新平衡局勢」。

佩斯科夫日前在接受英國《天空新聞台》（Sky News）訪問時也表示，北約將因此而更加壯大，尤其是在核武方面。「這樣的話，就會被視為是對整體的安全造成威脅，而我們必須對此祭出額外的手段應對。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航