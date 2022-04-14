新版職災保險法5/1正式上路：「銅板保費」保障大，勞工一到職就生效，平台外送員、承攬、臨時工也可簡易加保

新版《勞工職業災害保險及保護法》將於5月1日正式上路，新版職災保險最大特色是將「職業災害保險」從「勞保條例」中抽出來，並與《職業災害勞工保護法》整合，單獨開辦，讓職災預防與保障制度更加完備。規範同時擴大納保範圍，並提升各項給付水準。

《聯合新聞網》報導，外界推估雇主1年新增保費約10億元；勞動部則強調，新版職災保險法讓「銅板保費」就買到保障，是勞雇雙贏的法案，以下就本法之規範重點擇要說明。

修法重點一：擴大職業災害保險承保範圍

1. 微型企業納保

現行規範為5人以上事業單位才強制納保，造成一些微型企業「合法」不幫員工投保，造成員工不幸發生職災時，雇主得自行全額負擔補償責任。新法上路後，將強制規定只要有聘用員工，即應投保職災保險，保障微型企業員工「職保」保障。

2. 到職日就生效

新法特色是受雇勞工只要到職，職災保險就生效，因此就算事業單位沒有依法幫勞工加保，勞工發生職災時仍可依規定請領職災給付，而未替勞工保險的雇主將可處2至10萬元罰鍰。

3. 投保薪資級距提高

目前勞保投保下限為1萬1000元，上限為4萬5800元；新法投保薪資下限將調高為基本工資2萬5250元、上限為7萬2800元，因此涵蓋到的給付範圍更廣，減輕一些雇有高薪員工企業的潛在風險。

修法重點二：提高職災保險各類給付金額

1. 提高傷病給付金額

原定規範傷病給付「第1年按平均投保薪資70%發給，第2年減為50%」，新法為「前2個月發給平均投保薪資之100%，第3個月起發給平均投保薪資之70%」，大幅提升給付的金額。

2. 擴大醫療給付項目

依照目前規範，當勞工遭遇職災或罹患職業病時，可免於繳交健保部分負擔的醫療費用；免繳住院期間30日內膳食費半數的補助和看診費用。若勞工在傷病治療用到特殊材料的醫療器材，勞工或雇主將自行負擔健保沒有給付的差額。新法上路後，部分醫材差額將由保險基金支應，減輕勞工和雇主的醫療費用壓力。

3. 增加失能年金、遺屬年金發放金額

原定法規失能年金僅「終身無工作能力者」才可請領，新規便有依照失能程度規劃給付比例，且不再以年資計算給付的金額，而是按照失能程度再以平均投保薪資計算，擴大保障因職災失能的勞工。

遺屬年金發放方面，與失能年金的概念相同，不再以年資計算給付的金額，而是一律以「平均投保薪資50%」發給，如果不符合請領年資資格的話，則是發給遺屬一次金（依平均月投保薪資發給40個月）。

修法重點三：加強職災預防與重建措施

職業災害保險單獨立法的一大重點， 是運用保險資源連結職業災害預防與重建業務，解決現行以採購方式辦理，經驗難以傳承的問題。職災預防與重建措施的經費來源將來自年度應收保費，訂為20%以內。主要的變革包含成立統籌單位、辦理預防健檢、明定重建業務機構、強化職能復健、認可醫療機構提供職業傷病通報等服務。

《聯合新聞網》報導，勞動部推估，職災保險單獨開辦、4人以下公司強制納保、部分企業必須為部分勞工調高職災投保薪資，雇主1年新增保費合計約10億元。

另外，新法除了強制納保外，針對平台外送員、承攬勞工、臨時工、受僱等自然人勞工等非強制納保對象，提供簡易加保的管道。若以基本工資投保，職災保費僅51元，「銅板保費」就可買保障。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航