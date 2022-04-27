《漫畫行為經濟學　不理性錯了嗎？》：「時近效應」教你把話倒過來說，保證戀愛必勝！

作者：佐藤雅彥、菅俊一｜漫畫：高橋秀明

把話倒過來說，保證戀愛成就——行為經濟學教你戀愛必勝術

談戀愛時，把話說對順序很重要！行為經濟學中的「時近效應」，不只能應用在消費者心理上，還可以是教你如何把話講對的戀愛攻略，一起來看看以下的例子吧！

否田衰彥（34歲）喜歡總務課的愛美小姐，但追求過程不順利，為此他特地跑去算命。算命師一看到衰彥就說：「你的業障我看得清清楚楚……你這個人啊，生性酷愛『否定』。你昨晚也走霉運對吧。」

「昨天我花了一筆錢，邀請總務課的愛美小姐共進晚餐，她是我心儀已久的對象。我本來打算送她回家時告白的。」

Photo Credit: 大塊文化出版。KODO KEIZAIGAKU MANGA HENTEKONOMICS © 2017 MASAHIKO SATO,SYUNICHI SUGE,SHUMEI TAKAHASHI

吃飯前，兩個人一起逛街，愛美小姐去試了新的衣服。

愛美：「你幫我看一下這件好不好？」

衰彥：「是很可愛啦，但太花俏了。 」愛美小姐聽了臉色不悅。

吃完飯，走出餐廳，愛美小姐原本笑著說：「這家餐廳很不錯呢，衰彥你覺得呢？」

衰彥：「是很好吃啦，可惜貴了點。」愛美小姐聽到這句話時翻了個白眼，吃完飯的好心情都泡湯了。

最糟的是，約會結束，兩人話別時。

愛美：「那再見囉，今天挺開心的呢。」

衰彥：「我也很開心喔。 只是好累喔。」

最後衰彥徹底惹怒了愛美小姐，惹得她跳上計程車，揚長而去。

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算命師聽了衰彥的話大搖頭。「你這樣當然不行啊！」

衰彥只是繼續為自己找理由：「我根本不敢告白啊。你想嘛，我薪水不高，家裡又有一個難伺候的老母。我又是長子，就算真的交往了，也不可能順利……」

「好，本大仙告訴你一個好方法。」算命師想了想，給衰彥傳授一個戀愛必勝的改運密技。「聽好囉，從今以後你不管在什麼場合，講話順序都要顛倒過來，聽到沒有？」

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下個禮拜，衰彥死命向愛美道歉，愛美總算願意再給他一次機會。

愛美：「這家壽司店真不錯，衰彥你覺得呢？」

衰彥心想是很好吃啦，可惜貴了點。但算命師有交代要把話顛倒過來：「雖然貴了點，但很好吃。」

兩個禮拜後，他們一起逛珠寶店。

愛美：「這個耳環如何？」

是很可愛啦，但太花俏了。衰彥這次也把話顛倒過來：「雖然花俏了點，但很可愛喔。 」

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就這樣過了半年，衰彥終於要面對人生中最大的考驗，當晚，衰彥帶愛美去他們第一次約會的餐廳。

「愛美，其實我……」衰彥說不出口。他擔心自己薪水不高，家裡又有個難伺候的老母，自己還是個長子。

「你說話只要顛倒過來，做什麼都會順，要對自己有信心。」衰彥想起算命師給他的建議。

我想跟妳結婚，但我薪水不高，媽媽又囉唆。這話顛倒過來就是：「愛美小姐，雖然我薪水不高，媽媽又囉唆，但我想跟妳結婚！」

愛美：「衰彥，我好高興。」

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衰彥因為講話太負面，約會總以失敗收場。好在經過高人指點，總算成功贏得美人的芳心。

當人們聽到好幾項訊息時，通常對最後一項訊息特別有印象，且會用那一項訊息來做判斷依據。這種心理現象稱為「時近效應」。同一件事情，你把壞消息放在最後面講，對方聽起來就會認為是壞事；你把好消息放在最後面講，對方聽起來就會認為是好事。

行為經濟學專門研究人類的決策機制，其實這一門學問，還牽涉到價值判斷的心態。 了解之後你會驚訝「人類真是不理性的動物！」不過，一旦了解人類不理性的決策機制，就能活用在談戀愛和各種人際關係上喔！

書籍介紹

本文摘錄自《漫畫行為經濟學 不理性錯了嗎？：為什麼總是忍不住湊免運？23堂讓你不再吃虧的思考啟發課》，大塊文化出版

作者：佐藤雅彥、菅俊一

漫畫：高橋秀明

譯者：葉廷昭

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滿額免運、ABC套餐⋯⋯揭開不理性行為背後，與生活密不可分的經濟學原理！

影響我們掏錢的關鍵是什麼？是因為便宜？還是因為品質好？

其實，人在花錢的時候並沒有想像中的理性！

「行為經濟學」是近年來屢獲諾貝爾經濟學獎的新興理論，有別於傳統經濟學假設經濟人是理性的，以追求最大利益為前提，行為經濟學之父理查．塞勒主張人類並非完全理性，有偏見、有衝動、有喜怒哀樂才是更符合人類行為的描述。

為什麼我總忍不住湊免運？

為什麼那裡的可樂敢賣三倍價？

應該先說好消息，還是壞消息？

這個心理測驗怎麼這麼準？

⋯⋯這些問題竟然都與「行為經濟學」有關？

行為經濟學不用高深的理論分析經濟問題，而是從人性的角度，交叉運用心理學、社會學等學科的研究方法，探討這些日常生活中、讓人想不透的問題，看出人類決策背後最巧妙的的心理機制與深層邏輯。

來自日本指標性生活文化誌《BRUTUS》的人氣漫畫連載

本書採用國民漫畫的畫風，用最接地氣且生動有趣的方式，將23篇行為經濟學案例畫成輕鬆好讀的漫畫，帶領讀者認識生活場景中的「行為經濟學」大學問，不只理解人類真實行為，讀完更可以直接應用在生活當中！

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