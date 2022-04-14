2022/04/14,
商業

星宇航空創辦人張國煒接任立榮董座、重返長榮集團後回應：張家人無任何協議，是有心人搞對立

星宇航空創辦人張國煒接任立榮董座、重返長榮集團後回應：張家人無任何協議，是有心人搞對立
Photo Credit: 中央社

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張國煒強調：「⋯⋯沒有一個人想要毀壞這個集團，畢竟大家都有股份，我唯一不喜歡看到的，就是不要由外人來操縱，讓兄弟們吵架，這樣就很不應該，這中間有太多有心人士在搞對立。」

日前受到長榮集團創辦人張榮發遺屬事件影響，四子張國煒離開集團創辦星宇航空（STARLUX Airlines），今（14）日立榮航空（UNI Air）今日舉行臨時董事會，會中通過張國煒接任立榮航空董事長震撼業界，外界揣測長榮弟弟派將拉攏張國煒對抗大哥張國華，張國煒今（14）日回應，都是張家人無任何「協議」，並直指「有心人」搞對立。

星宇航空創辦人張國煒，逆襲成為立榮董座

長榮集團於1968年由張榮發創立，是一間以「運輸」為核心的集團，隨著多角化發展，旗下企業包含長榮海運、長榮國際儲運、長榮航空、立榮航空和長榮國際等數十間企業。

張榮發創立海運事業後，又在台灣開放空禁後跨足航空業，成立台灣第一間民營國際航空公司——長榮航空（EVA Air），此後長榮集團為了搶攻國內航線、兩岸航線與區域國際線，再成立立榮航空。

不過，隨創辦人張榮發於2016年逝世後，爆發家族爭產風波，事件是先由老四張國煒提出張榮發的遺囑，上頭載明張榮發的存款、股票與不動產等。並表示，「全部由四子張國煒單獨繼承」，還指派張國煒擔任總裁，外加「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」等話語。

至於集團經營，張榮發要求柯麗卿次席副總裁、謝志堅次席副總裁及林榮華副總裁協助張國煒。

然而，該份遺屬遭大房子女駁斥並發起遺囑無效的訴訟，其中大房三子張國政無法接受父親安排，對老四張國煒提出遺囑無效之訴雙方對簿公堂。此後張國煒離開長榮航空，另創辦星宇航空，備受外界矚目。

2020年，一審台北地院法官認為遺囑的確是張榮發生前所立，因此判決有效預計可得台幣140億遺產。直到今（14）日卻有戲劇性變化，立榮航空舉行董事會公告突然解任董事長林志忠職務，意外宣布將由張國煒出任董座，業界盛傳張國煒接受以張國華為首的弟弟派協議，可望回鍋長榮集團。

傳弟弟派拉攏張國煒，對抗老大張國華

外界直指接任立榮董座是不是和二子張國明、三子張國政的協議，今日張國煒對此強調，「沒有甚麼協議，這是張家產業，本來就是我父親一手創立，這不是條件交換，是大家有共識⋯⋯我就是代管而已。」

長榮集團風波，今年2月已有跡象，長榮集團的控股公司長榮國際股東臨時會現場，以及老二張國明、老三張國政結盟的弟弟派，董監事拿下多數席次，翻轉當權的老大張國華主導的哥哥派及老臣柯麗卿陣營。

外界盛傳老三張國政和老四張國煒心結頗深，卻在立榮董事會上意外獲得支持。張國煒強調：「⋯⋯沒有一個人想要毀壞這個集團，畢竟大家都有股份，我唯一不喜歡看到的，就是不要由外人來操縱，讓兄弟們吵架，這樣就很不應該，這中間有太多有心人士在搞對立。」

被問到有心人士是誰，張國煒卻未正面回應是誰，但是說：「我若知道是誰，我就把他槍斃了。」

資深投資人黃伯堃說，自從張榮發逝世後，長榮集團紛擾不斷，兄弟間彼此強調團結不想要分家，但是近日都是媒體放話並沒有真正解決問題，預想未來還有更多紛爭。

他呼籲小股東應審慎端視手上的股票，才不會受到牽連，而張國煒下一步動向受到各界關切，牽連到台灣航空業的競合，若張國煒成功回鍋，兩大國內線業者變成星宇加上長榮、立榮，另一個是華航和華信。

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核稿編輯：翁世航


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