《從零開始打造月經平權》：衛生棉以外的生理用品，有沒有可能帶來另一種理解月經的文化？

文:谷慕慕 GoMoond

回顧台灣女性的月經文化

女性對於月經的態度還能有什麼變化嗎?我們身處以衛生棉為主流的使用情境,早已習慣衛生棉廣告中「男友貼心幫買衛生棉」、「宛如姐妹一樣」、「只有女生最知道」、「自由自在」、「極致的呵護感受」、「終能一夜好眠」等訴求,這些形容反向說明月經帶來的不適――有人可能會經痛,需要妥善照顧跟調養,同時經期間移動、使用中摩擦跟睡眠的不便,也著實心煩。

經期不只是個別經驗,同時也是文化形塑的特定產物。手邊若只有衛生棉的選項,我們就會因為自身經期的差異,以及搭配使用衛生棉的情境,產生對經期以及經血的特定看法。然而衛生棉以外的生理用品,有沒有可能帶來另一種理解月經的文化?要是藉機換位思考,改用比較少人用的棉條,情況是否會有所不同?

這時不妨問自己一個問題:自己是幾歲時能一眼認出棉條?又是受誰影響?台灣今日年輕女性,大多不是從家庭、學校等社交圈知道棉條為何物,比較可能是從歐美影視作品中看來。這小小一管,要是沒人解釋,還真想不到它為何會「好用」:它容易置入陰道又取出來嗎?會不會容易髒手?

單就向誰請問該如何使用棉條,又能跟誰討論跟分享有關棉條的資訊,就呈顯美國跟台灣經期文化的落差――在生理用品中,棉條對美國女性而言是常見的選項,但對台灣女性並非如此,會使用棉條的人不多,使用者可能互不相識,就連親友間也不知情,也就是說,使用棉條的文化在台灣曾經是隱形的。

棉條出現在美國熱門影視作品中時,不會只是因為劇中角色月經來了,遭遇月經並處理月經的腳本,還同時反映出棉條具備的社會意義:一個是棉條在女性之間的傳遞,美國知名影集《慾望城市》(Sex and the City, 1998-200)裡,女主角之一的凱莉曾若無其事地從手提包裡拿出導管棉條,借給公共廁所裡偶然相逢的陌生人;第二個是男性對於棉條的一無所知,青春校園喜劇電影《足球尤物》(She's the Man,2006),女扮男裝、假扮哥哥進入男足球隊的女主角薇拉,為了蒙混過關,裝傻將手中的棉條拿來止鼻血。

《慾望城市》的凱莉將棉條遞給陌生人,直接預設對方也知道怎麼用,顯示的是棉條的普及與處理月經的習以為常,即便是完全不相識的陌生人,也因為生理性別相同,能想像對方在月經來時,有多困窘,又需要怎樣的幫助;《足球尤物》則是拿棉條開玩笑,女主角薇拉掩飾自己的性別,周遭男性無法察覺。這背後潛藏著一種想法:只要沒有月經,或者只要月經不再使女人困擾,女人跟男人或許並沒有那麼大的差異。因此薇拉不只是因為戲劇效果,佯裝不知棉條的正確使用方式,而是乾脆裝作不知道生理用品為何物,強化女扮男裝下更男孩特質的那一面。

棉條的不可見,使人聯想到月經的不可見,或者說,暗示月經是專屬女人的話題,不需要讓男人知道。我們多少都能感受到,隱隱有種社會氛圍,很避諱公開討論經期的不便,不要彰顯跟女性生理有關的困擾,以免反而強化女性弱勢的刻板印象。月經的不適使人想到的不是女人正在受苦,而是女人的表達被視為不當的情緒管理跟示弱。

因此許多女性並不想讓他人知道她來月經,或者因月經外漏而出醜,或者在提起月經時,反而聯想到生殖——所以,你現在沒懷孕啊。這樣一想,讓女人生活更順遂的生理用品並未一舉讓月經就此變順利、經期宛若不存在。棉條的設計本來是為了要直接減少外漏跟沾染衣物的不適,但是使用棉條的人,卻仍感受到月經的污名跟禁忌,更不想要讓別人知道自己使用棉條,社會對於棉條的想像也就更貧乏。

從此回看台灣的社會氛圍,我們可以進一步思考,特定的月經觀念如何形成?整個社會對月經的不友善,使公開討論相形困難。翻開市面上的性別議題書,以及台灣婦女與性別研究論著,皆能發現種種關於月經污名化與月經禁忌的闡述。這些資料顯示出一種很普遍的心態:無論月經是否造成不適,或者對於生理期的態度是正面抑或是負面,月經都是不該被看見的東西。

融合學者如張珏等人以及張菊惠、莊佩芬等人的研究,我們能夠發現月經之所以被隱蔽的社會成因,一是負面的月經經驗,女性自小就必須遮遮掩掩地換衛生棉,連去廁所更換也要找其他理由,以免被人發現,就連跟人解釋都覺得困窘; 二是經期不適的成因有很多,改善之法莫衷一是,往往在談話之間歸諸個人生活習慣。傳統的月經禁忌多從保健衛生著眼,囑咐女人應時時保持清潔,避免污穢,把月經跟不衛生對等看待,容易使得女性自我厭惡、迴避談論,也讓男性對月經一無所知。

學者翁玲玲爬梳漢人的月經禁忌及女性應對月經的態度變化。傳統漢人社會,有月經的女人不宜祭祀,而受訪者對於這個禁忌的想法略有不同:有人認為月經來時身體比較虛弱,在家休養比較適合;也有人認為月經來時去祭拜,神明也不會知情;但也有人不是那麼相信這些禁忌,但寧可信其有,在處理事情時隨社會習俗行動。

從受訪者口中可以區分出月經的生理意義跟社會意義,有人認為當時月經來,生理用品沒那麼好用,走在路上會很容易被發現穿著月事布,又怕會漏,出門很不方便,乾脆少出門;但也有人認為月經不帶負面感受,只是別人這樣想的話,也要顧及他人的想法。對她們而言,處理月經並不污穢,卻有各自面對禁忌的因應之道,比如這樣婆婆就不會叫媳婦準備拜拜;或者大家都要一起拜拜時,就在心裡跟神明請例假,表面裝作沒事發生。