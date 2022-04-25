《從零開始打造月經平權》：衛生棉以外的生理用品，有沒有可能帶來另一種理解月經的文化？

文：谷慕慕 GoMoond

回顧台灣女性的月經文化

女性對於月經的態度還能有什麼變化嗎？我們身處以衛生棉為主流的使用情境，早已習慣衛生棉廣告中「男友貼心幫買衛生棉」、「宛如姐妹一樣」、「只有女生最知道」、「自由自在」、「極致的呵護感受」、「終能一夜好眠」等訴求，這些形容反向說明月經帶來的不適――有人可能會經痛，需要妥善照顧跟調養，同時經期間移動、使用中摩擦跟睡眠的不便，也著實心煩。

經期不只是個別經驗，同時也是文化形塑的特定產物。手邊若只有衛生棉的選項，我們就會因為自身經期的差異，以及搭配使用衛生棉的情境，產生對經期以及經血的特定看法。然而衛生棉以外的生理用品，有沒有可能帶來另一種理解月經的文化？要是藉機換位思考，改用比較少人用的棉條，情況是否會有所不同？

這時不妨問自己一個問題：自己是幾歲時能一眼認出棉條？又是受誰影響？台灣今日年輕女性，大多不是從家庭、學校等社交圈知道棉條為何物，比較可能是從歐美影視作品中看來。這小小一管，要是沒人解釋，還真想不到它為何會「好用」：它容易置入陰道又取出來嗎？會不會容易髒手？

單就向誰請問該如何使用棉條，又能跟誰討論跟分享有關棉條的資訊，就呈顯美國跟台灣經期文化的落差――在生理用品中，棉條對美國女性而言是常見的選項，但對台灣女性並非如此，會使用棉條的人不多，使用者可能互不相識，就連親友間也不知情，也就是說，使用棉條的文化在台灣曾經是隱形的。

棉條出現在美國熱門影視作品中時，不會只是因為劇中角色月經來了，遭遇月經並處理月經的腳本，還同時反映出棉條具備的社會意義：一個是棉條在女性之間的傳遞，美國知名影集《慾望城市》（Sex and the City, 1998-200）裡，女主角之一的凱莉曾若無其事地從手提包裡拿出導管棉條，借給公共廁所裡偶然相逢的陌生人；第二個是男性對於棉條的一無所知，青春校園喜劇電影《足球尤物》（She's the Man,2006），女扮男裝、假扮哥哥進入男足球隊的女主角薇拉，為了蒙混過關，裝傻將手中的棉條拿來止鼻血。

《慾望城市》的凱莉將棉條遞給陌生人，直接預設對方也知道怎麼用，顯示的是棉條的普及與處理月經的習以為常，即便是完全不相識的陌生人，也因為生理性別相同，能想像對方在月經來時，有多困窘，又需要怎樣的幫助；《足球尤物》則是拿棉條開玩笑，女主角薇拉掩飾自己的性別，周遭男性無法察覺。這背後潛藏著一種想法：只要沒有月經，或者只要月經不再使女人困擾，女人跟男人或許並沒有那麼大的差異。因此薇拉不只是因為戲劇效果，佯裝不知棉條的正確使用方式，而是乾脆裝作不知道生理用品為何物，強化女扮男裝下更男孩特質的那一面。

棉條的不可見，使人聯想到月經的不可見，或者說，暗示月經是專屬女人的話題，不需要讓男人知道。我們多少都能感受到，隱隱有種社會氛圍，很避諱公開討論經期的不便，不要彰顯跟女性生理有關的困擾，以免反而強化女性弱勢的刻板印象。月經的不適使人想到的不是女人正在受苦，而是女人的表達被視為不當的情緒管理跟示弱。

因此許多女性並不想讓他人知道她來月經，或者因月經外漏而出醜，或者在提起月經時，反而聯想到生殖——所以，你現在沒懷孕啊。這樣一想，讓女人生活更順遂的生理用品並未一舉讓月經就此變順利、經期宛若不存在。棉條的設計本來是為了要直接減少外漏跟沾染衣物的不適，但是使用棉條的人，卻仍感受到月經的污名跟禁忌，更不想要讓別人知道自己使用棉條，社會對於棉條的想像也就更貧乏。

從此回看台灣的社會氛圍，我們可以進一步思考，特定的月經觀念如何形成？整個社會對月經的不友善，使公開討論相形困難。翻開市面上的性別議題書，以及台灣婦女與性別研究論著，皆能發現種種關於月經污名化與月經禁忌的闡述。這些資料顯示出一種很普遍的心態：無論月經是否造成不適，或者對於生理期的態度是正面抑或是負面，月經都是不該被看見的東西。

融合學者如張珏等人以及張菊惠、莊佩芬等人的研究，我們能夠發現月經之所以被隱蔽的社會成因，一是負面的月經經驗，女性自小就必須遮遮掩掩地換衛生棉，連去廁所更換也要找其他理由，以免被人發現，就連跟人解釋都覺得困窘； 二是經期不適的成因有很多，改善之法莫衷一是，往往在談話之間歸諸個人生活習慣。傳統的月經禁忌多從保健衛生著眼，囑咐女人應時時保持清潔，避免污穢，把月經跟不衛生對等看待，容易使得女性自我厭惡、迴避談論，也讓男性對月經一無所知。

學者翁玲玲爬梳漢人的月經禁忌及女性應對月經的態度變化。傳統漢人社會，有月經的女人不宜祭祀，而受訪者對於這個禁忌的想法略有不同：有人認為月經來時身體比較虛弱，在家休養比較適合；也有人認為月經來時去祭拜，神明也不會知情；但也有人不是那麼相信這些禁忌，但寧可信其有，在處理事情時隨社會習俗行動。

從受訪者口中可以區分出月經的生理意義跟社會意義，有人認為當時月經來，生理用品沒那麼好用，走在路上會很容易被發現穿著月事布，又怕會漏，出門很不方便，乾脆少出門；但也有人認為月經不帶負面感受，只是別人這樣想的話，也要顧及他人的想法。對她們而言，處理月經並不污穢，卻有各自面對禁忌的因應之道，比如這樣婆婆就不會叫媳婦準備拜拜；或者大家都要一起拜拜時，就在心裡跟神明請例假，表面裝作沒事發生。