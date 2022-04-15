台日斷交50週年：若要長期維持「台日友好」，須培養足夠多的下一代知日、知台人才

2022年是日中建交50週年，也是台日斷交後，改以「日本台灣交流協會」延續政府（非政府）關係的第50年，交流協會日前發佈新聞稿表示，今年是日台百年友情的中間點，相信無論世界如何變化，日台一定會並肩朝向下一個更燦爛的50年邁進。

中華民國的對外關係的經營，恆常處在「美中」的結構影響下，純粹的雙邊關係，到底存不存在，值得思考，特別是台日關係的哪些部分處在「美中台日」的多邊架構下，哪個區塊的雙邊可以自行努力突破，必需找出答案。

這樣的問題意識並非空穴來風，2022年交流協會公布了「台灣民眾對日本觀感民意調查」，高達六成台灣人最喜歡的國家就是日本，這個比例是歷史新高，46％台灣民眾認為，日本是台灣今後最應親近的國家。

不過同一份調查指出，儘管多數台灣民眾最喜歡，認為最該親近的國家，都由日本拿下，但多數人認為對台灣最具有影響力分別是美國和中國，前者拿下58％、後者為25％，而認為日本有影響力者占13％，較2018年的調查下降兩個百分點。

「台日友好」是一句台灣和日本民間都認同的話，在雙方不同的領域，有著不同的涵義，至少台日雙方民意對於彼此懷有善意，能夠驅使政治人物做出對雙方有利的事。

不過台灣民眾對日的觀感調查，也顯示美國對台的高影響力，沒有因此外溢到地緣上離台灣更近的日本，對照近年前首相安倍晉三、防衛大臣岸信夫、到參眾議員高頻率的區域安全發言，可能在大多數台灣民眾身上沒有產生太深刻的連結。換言之，「安全靠美國、經濟少不了中國、觀光最愛跑日本」可能是現階段，台灣人對這三個國家的內心真實感受。

戰後初期的台日關係，從1945到1972年總計27年，中華民國與日本正式外交關係，互設大使館，是在美國主導下所建立的「圍堵共產勢力擴張」的台日同盟，是民主世界與共產世界冷戰的一環，呈現官熱民熱的樣貌。1972年斷交後的台日關係，雖一度造成緊張，但我與美、日關係仍持續緊密，在「莊敬自強」的戰略下，台灣在世界舞台上，更具競爭力及自主性，台日關係則維持政冷經熱，以非官方交流為主，然而台日關係在近20年政府民間的努力下，實質上重回半世紀前，仍保持外交關係下「官熱民熱」黃金時期。

要深入、細微談論台日關係，不是容易的事情，台灣和日本民間充滿友好、商業往來密切，哈日資訊在雜誌、電視、網路都看得到，全台有不少大專院校教授日文，疫情前觀光人次更是屢創紀錄，但也是最怕「自以為很了解」的心態作祟，反而讓雙方累積誤解。

當代的台日關係處在國際關係、兩岸關係、台美關係的環境之中，受到各國選舉政治變化左右，在中美日台的選舉博奕之中，又有台日雙邊的環境，中間既細膩又複雜，互有崢嶸，不全然是台美、兩岸關係中一大一小的強權思維權力配置，比較像是兩個命運無法分割的跨世代連結。也因此台日「緊密的連結」，必需要透過主觀努力去發掘並賦予定義。

2011年3月11日，日本發生311大地震引發海嘯，連帶造成核電廠輻射外洩，形成罕見的複合式災害，受災區日本民眾，在11年後仍拍片感謝台灣當時的救災義舉與善款，這樣的好感，得來不易，要不隨著時間，逐漸淡去，就應該把交流能量，引導到新的互惠項目，展現311精神的永續性。

台灣對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，提高了國際能見度，也接受的日方相當數量的疫苗捐贈，因此「防疫公衛」甚至是「新藥」的開發，就可以做為交流重點；此外，台日先天上易受天災侵擾，無論是地震、颱風等災害的防災教育、防災知識等，可作為重點交流項目；在產業部份，除了半導體供應鏈雙方已經展開合作，中小企業、個體經濟的知識共享和交流，更能迅速發揮互補性。

當台灣有更多留學生願意赴日讀書，在日本看到更多機會，日本學生願意來台灣學習或實習，台日的雙邊關係才能在劇變的國際情勢中，保有高度獨立性，持續維繫雙邊利益，進而創造新的可能性。這不僅是台日高等教育、研究領域的專有課題，教育文化層面的補助和賦能，更應向下紮根到高中、國中、小學等各個層面。

政黨輪替、駐日系統的人事終究會面臨改變，如何在政府轉換間，抓住台日之間「安定力量」，筆者認為最終還是要回歸教育層面著手。內閣制的日本，決定首相去留的眾議員平均任期是兩年，台灣四年要選一次總統，惟有教育所累積的人才資本、社會資本、產業資本，以及雙方培養的下一代「知日」、「知台」人才，才能面對新的挑戰，應付新的國際情勢。

什麼是「足夠的」知日人才、知台人才？在迎接下一個50年之際，需要全面、長遠的規劃。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航