行政院徵用快篩試劑，目標每月4000萬劑，參考「口罩實名制」採健保卡登記購買

行政院今（14）日宣布即日徵用COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）快篩試劑，目標每月4000萬劑。衛福部表示待數量準備足夠後，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記。

網傳民眾只要持健保卡去有公費快篩的診所就能領取免費的COVID-19家用快篩試劑，衛福部長陳時中今日下午在疫情記者會澄清，定點診所發放，是希望從有呼吸道症狀者中，經醫師評估，才能免費提供。

國軍將協助國內試劑生產作業，政府也向國外業者大量訂購

（中央社）行政院長蘇貞昌今天宣布今天起徵用COVID-19快篩試劑，目標每月4000萬劑。衛福部表示，待快篩試劑數量準備足夠後，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記，在一定時間內以平實價格取得快篩試劑。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及防疫新模式」，行政院發言人羅秉成主持院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後裁示指出，國際疫情嚴峻，近一週本土確診數也有上升現象，但未呈指數型成長，99.6％以上確診者都是無症狀或是輕症。

蘇貞昌說，現階段防疫就是要正常生活、積極防疫、穩健開放，建立更具韌性的新台灣防疫模式，兼顧經濟與生計，確診上升雖無可避免，但政府會視疫情發展，隨時調整防疫策略，確保疫情可控。

他也宣布，為因應民眾需求，提供量足價穩的快篩試劑，今天起啟動徵用快篩試劑，感謝國軍將投入人力協助台灣快篩試劑生產作業，另，政府也已向國外業者訂購大量快篩試劑，希望能達到每月4000萬劑的目標。

為強化民眾自主防疫提升疫調效率，蘇貞昌呼籲，民眾踴躍下載台灣社交距離APP，並協助長者安裝。

他也提醒，各部會周邊若有確診個案，請相關首長參照指揮中心規範，及早做因應準備。

另外，各界關注快篩試劑徵用後價格為何，衛福部疾管署署長周志浩出席行政院會後記者會時表示，快篩試劑調整後的價格會在適當時機宣布。

周志浩也說，政府將在快篩試劑國內生產量和進口量都準備好之後，參考「口罩實名制」作法，以健保卡登記的方式，讓民眾在一定時間內，以平實價格取得快篩試劑。

防疫快篩有分層次，陳時中：定點診所發放需經醫師評估

（中央社）指揮中心指揮官陳時中今天說，防疫快篩分5層次，若是定點診所快篩，限有症狀且經醫師評估才會免費發放；政府計劃每月購買4000萬劑家用快篩，朝量足價穩方向提供。

因應COVID-19疫情，家用快篩需求增，卻有網路傳言指出，只要持健保卡去有公費快篩的診所就能領取免費的COVID-19家用快篩試劑。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上澄清，全台定點診所發放快篩的對象是針對有呼吸道症狀者，到診所掛號就醫且經醫師評估，才會免費提供。

指揮中心也說明，未掛號看診或無症狀者，皆非快篩試劑發放對象；若幼兒的陪同看診者經醫師判斷後也可發放，但不可代家人領取。

陳時中表示，防疫快篩有分層次，首先是定點診所發放，是希望從有呼吸道症狀者中，經醫師評估，透過快篩找出確診者；再者，疫情高風險區域，也會發放公費快篩試劑，由地方政府適當運用於在社區疫情熱點或需要注意單位。

陳時中說，目前也有市售家用快篩，未來將以實名制提供，自覺有問題或想配合篩檢可使用；另外，部分企業自主管理時也會發放快篩試劑；最後，居家隔離或檢疫者，也會公費提供快篩。

陳時中說，快篩提供有多重管道，未來因應疫情升溫，要準備更多快篩試劑，政府計劃每個月購買4000萬劑家用快篩並適當分配，朝向量足價穩方向提供給民眾使用。

媒體提問，有藥局計劃在門口設置快篩試劑販售專櫃，以免確診者上門後遭匡列隔離。陳時中強調，醫療院所或藥局絕不會因有確診者足跡就要隔離停業，一定是在無適當防護下、接觸一段時間，判斷有風險才會停業，所以口罩一定要戴好。

媒體追問，民眾何時可用到政府購買分配的快篩。陳時中說，無論是進口或國產試劑購買，這幾天正在排程中，希望盡速提供，但他重申先前購買的管道都在，並未因政府徵用或購買破壞市場秩序。

媒體詢問，台灣與英國相比，防疫相關整備是否仍不足。陳時中說，台灣整體整備不比英國差，且目前防疫成果仍比英國好，相關物資可自製或外購，未來希望自製愈多愈好，防疫很多需要努力之處，尤其面臨新階段疫情，大家更要戒慎不恐懼，一起合作。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航