全聯併購大潤發案公平會啟動審查，水平結合是否影響競爭效果？最遲5月中旬結果出爐

（中央社）超市龍頭全聯去年拋出震撼彈，宣布收購大潤發，若併購成功，零售版圖勢必將重新洗牌。公平會昨（13）日向中央社證實已經啟動審查，結果最遲將於5月中旬出爐，審查重點則放在結合後市場力量的變化。

全聯福利中心去年10月22日宣布收購大潤發，交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，收購案預計2022年中完成。

全聯董事長林敏雄今年初也曾對媒體表示，如果併購案今年獲准通過，有望挹注新台幣250億元營收，將挑戰全年營收目標1900億元。

公平會今天證實，此併購案已經完成補件，進入審查階段。公平會須在30個工作天內完成審查，必要時得延長60天；也就是說，如果審查順利未延長，全聯併大潤發是否通過，5月中旬前就可知道結果。

公平會副主委陳志民表示，全聯為超市、大潤發是量販，兩者是同一相關市場，屬於水平結合；此案在產品、地理市場的界定上沒有太多爭議，未來審查重點將放在市場集中度改變及帶來的影響。

陳志民進一步指出，公平會將從3大面向審查，一是結合前後市場集中度的改變，如果提升太多，疑慮也相對較大；二是結合後有沒有增強業者提高價格的能力，公平會不只考量業者有無調漲商品售價的可能，也會觀察上游廠商議價能力是否受影響。

第三，公平會將關注結合後，因為市場競爭者變少，有沒有可能讓同業間更容易進行聯合行為。

陳志民表示，公平會已經啟動審查，業務單位研析過後，必要時也會詢問利害關係人看法、了解市場狀況。

關於水平結合的競爭效果，你需要知道甚麼？

根據公平會訂定之處理原則， 認定水平結合可能限制競爭效果的考量主要分為四項：

單方效果：意即企業結合後，是否消除彼此之間的競爭壓力，進而提高商品價格或服務報酬的能力。公平會可透過結合後企業的市場佔有率、供給反應程度、消費者對價格變動的反應程度等方式加以評估。

未來全聯店家數增加若構成獨佔的狀況，全聯作為買方的力量也會更強。對於品牌廠商的議價能力也隨之升高，將會對上下游供貨造成影響。

根據《中央廣播電台》，議價能力高也意謂全聯可以壓低進貨的成本，進而以低於其他小規模零售通路業者的最終財價格來提供消費者產品，這也代表其他超市業者與全聯的競爭差距 （進貨成本）將進一步擴大，進而造成更多的超市業者可能因無法競爭而倒閉或被迫與全聯合併。

另外，對於作為消費者的大眾來說，結合行為所導致的壟斷情況更有機會對商品的售價產生影響。市場上若還有其他競爭者的存在，民眾可以貨比三家找出最便宜的選項。

不過《公視新聞網》報導，民眾就曾擔心「有時候這邊會比較便宜，有時候全聯比較便宜，變成一家獨大，這樣對消費者是有害無益的。因為沒有辦法比價，而且可能會有壟斷的行為。」

共同效果：意指結合後的企業與競爭者相互約束事業活動、或雖未相互約束，但採取一致性之行為，使市場實際上不存在競爭的情形。

此之聯合行為，依照《公平交易法》第14條，企業之間可以透過彼此的合意，在商品或服務的價格、數量等和市場供給相關的事項達成共識。若是同質性的競爭者，恐會產生合謀定價、強制購買數量等情況，除了限制競爭，也會對生產、商品交易或服務供需的市場功能產生不良影響。

參進程度：包含潛在競爭者進入市場的可能性與及時性，及是否能對於市場內既有業者形成競爭壓力。

抗衡力量：成立交易的供給者與需求者，能夠箝制結合事業提高商品價格或服務報酬的能力

若此次併購案通過，將會是全聯的一場勝利。根據《數位時代》，高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪曾經分析，全聯拿下量販、超市市場後，未來一定會持續擴展，如現有的四大超商，若規模較小的超商有意退場，「最有興趣的會是全聯吧」，如此一來，等於全聯在大型的量販、中型的超市到小型的超商全都有一席之地，一步一步邁向「通路之王」的寶座。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航