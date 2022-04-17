《句句有梗的西洋藝術小史》：放高利貸的罪人變成文藝復興推手，麥第奇家族如何「洗白」？

文：意公子

快來抱大腿啊

麥第奇家族（House of Medici）：十五至十八世紀

很少有人知道，這場舉世聞名的文藝復興運動，是其發源地和文化中心佛羅倫斯的一個家族在積極推動著。這個家族究竟有多少財富？又有著怎樣的傳奇故事？

這一節要說的主角就是「麥第奇家族」。西方的文藝復興其實有點像中國的春秋戰國，在文化藝術上百花齊放、百家爭鳴。而麥第奇家族幾乎資助了當時所有的重要藝術家。

麥第奇家族的祖先只是個放高利貸的，直到十四世紀末，喬凡尼・德・麥第奇（Giovanni di Bicci de' Medici）利用銀行將家族身分徹底「洗白」，才開始踏上了合法的「土豪」之路。

雖然家族的聲譽變好了，但《聖經》裡可有放高利貸的人死後會下地獄這種說法。喬凡尼自知罪孽深重，於是開始和當時的富人一樣，通過出資讓藝術家為教堂畫畫，來向神表示自己的誠意和悔意。

就這樣，喬凡尼成了麥第奇家族中首位藝術贊助人。除此之外，他還想介入房地產行業——贊助教會修建教堂。這在當時的歐洲非常流行，如果修得好，不僅能得到教皇表揚，還可以加官晉爵。他贊助的第一位藝術名家就是馬薩其奧，後來被稱為義大利文藝復興繪畫的奠基人。

喬凡尼離世後，他的兒子柯西莫・德・麥第奇（Cosimo di Giovanni de' Medici）在繼承了家產的同時，也幹起了房地產事業。在當時的佛羅倫斯，有個教堂的主體早就完工了，但工匠們都不知道怎麼封頂，也找不到工程參考用書，就這樣僵持了好幾十年。

巧的是，柯西莫卻在教堂某個無人問津的角落裡，發現了古希臘羅馬時期的一本建築手稿和機械工程圖紙。他心中一陣狂喜：失傳了一千多年，這回終於可以給教堂蓋個圓頂啦！

有了圖紙，柯西莫資助的建築設計師布魯內雷斯基（Filippo Brunelleschi）很快就將這些知識運用到未完成的工作中。完成屋頂後的佛羅倫斯主教堂艷冠歐洲，成為了文藝復興時期的第一座標誌性建築。

Photo Credit: 原點提供 佛羅倫斯主教堂

布魯內雷斯基在這幅圖稿的基礎上，結合修教堂的實踐工作，最終成為了西方近代建築學的鼻祖。至於柯西莫，教堂建完了，他也憑著「封頂」的功勞，將麥第奇家族從有錢的「土豪」變成了有身分的貴族，繼續贊助了文藝復興時期的重要藝術家。

漸漸地，推動文藝復興的發展好像成了他們家的固定投資了。

到了柯西莫的孫子洛倫佐・德・麥第奇，這個家族已經成為了文藝復興鼎盛時期最著名的藝術贊助方。洛倫佐本人的文化修養很高，他本身是個詩人，沒事的時候喜歡邀請文學家、藝術家和哲學學者等，到他的私人花園舉辦沙龍，彼此交流創作。這些人中就有藝術史上大名鼎鼎的波提切利、達文西、維洛基奧 （Verrocchio）、米開朗基羅等，他們都是洛倫佐的贊助對象。

Photo Credit: 原點提供 《洛倫佐・德・麥第奇》，拉斐爾

被贊助的藝術家需要做什麼事呢？當時大部分的繪畫題材都是圍繞著《希臘神話》和《聖經》進行創作的。所以他們一般會把金主畫成非常虔誠的信徒，或者直接畫成神的模樣。

例如波提切利筆下經典的維納斯，她其實就是洛倫佐弟弟的情人——西蒙內塔・韋斯普奇（Simonetta Vespucci）， 而他弟弟本人也曾被波提切利畫成戰神和維納斯在一起。

2007年，拉斐爾的一幅以洛倫佐為原型的肖像畫在倫敦拍出了天價——一千八百五十萬英鎊。米開朗基羅更是終生都和麥第奇家族有密切來往。他十三歲時就顯露出藝術天分，洛倫佐慧眼識珠，一下相中了他，將他接進宮殿，像對待自己的孩子一樣培養他。

在那段時間裡，米開朗基羅接觸到了數不盡的古希臘、古羅馬時代的藝術品，還結識到了不少學者、詩人……有人甚至說，沒有麥第奇家族就沒有偉大的米開朗基羅。

例如《摩西》（Moses）、《晝》（Day）、《夜》（Night）、《晨》（Dawn）、《暮》（Dusk）等雕塑作品，這當中包括後來藝術考生們非常熟悉的「小衛」雕像（編註：因其樣貌與米開朗基羅《大衛像》十分相似而得此暱稱），它正是朱利亞諾・德・麥第奇（Giuliano de' Medici），即洛倫佐三個兒子之一。這些其實都是米開朗基羅受麥第奇的教皇利奧十世（Pope Leo X）委託，為家族陵墓設計的雕像。

有趣的是，今天我們對希臘諸神的形象認識往往就是從這些畫上得來的，而我們記住的樣子，其實也許只是麥第奇家族的某個人而已。

文藝復興是西方藝術的巔峰，同時也是麥第奇家族的巔峰，直到十八世紀這個家族因再無子嗣而消亡。這個曾電照風行的家族以贊助藝術家的方式，培養了無數的天才藝術家，為後世留下了不朽的作品。

Photo Credit: 原點提供 《朱利亞諾・德・麥第奇》，米開朗基羅

易公子說：藝術贊助的開端

雖然麥第奇家族的初衷是為了救贖自己的靈魂，擺脫金錢的骯髒本質，但不可否認的是他們愛才、惜才，懂得如何用才。今天的人們再看到文藝復興時期的藝術作品時，除了感慨藝術家本身的天賦異稟，免不了也會感念這個曾經興盛的家族。他們用金錢滋養了藝術，而藝術也讓他們的財富永久地留存在了世界上。

這是麥第奇家族最有意思的地方——金錢總會揮霍完，但用金錢推動下的藝術，卻在後世成為經典，得以永生。

Photo Credit: 原點提供 《維納斯與戰神》，波提切利

書籍介紹

本文摘錄自《句句有梗的西洋藝術小史：藝術史很難嗎？》，原點出版

作者：意公子

【本書特色】

藝術很難嗎？句句有梗就不難，藝術史──太學術、太傳統、太閉塞、太高冷，你的痛點，這一本都知道。專接地氣的藝術講堂，希望把快樂帶給你，把些許知識留給你。