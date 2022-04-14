軟硬通吃的電動車產業趨勢論壇：台灣新護國神山

關鍵評論網集團旗下台灣領先科技產業媒體INSIDE今日舉辦年度首場產業趨勢論壇，邀請到台灣保時捷、東元電機、勤崴國際、與泓德能源等電動車產業領導品牌前來交流與分享。

台灣保時捷：邀請第三方充電樁解決方案一起合作

在全球永續發展的能源轉型趨勢之下，電動車已經成為趨勢，銷量年成長率達90%。論壇開場演講由台灣保時捷代理總裁吳海峯（Mr. Ralph Uhlmann）分享，1900年在紐約街頭只有一台汽車，其餘都是馬車，但是到了1913年，已經全部都是汽車，只剩一台馬車，這就是趨勢的力量，那麼到了2030年，路上還有多少內燃機汽車呢？

過去大眾聽到保時捷，會聯想到車款都具備大引擎、大馬力，但身為歐洲商會低碳倡議行動會員，在電動車的銷售目標展現了碳中和的決心，預計2022年交付的全新車款會有33%是純電動車，2025年預期達50%，到2030年預期更將超過 80%。

保時捷目前已經跟合作夥伴在台投資超過9000萬新台幣架設環島充電樁，並且將持續增設更多充電樁讓車主能輕鬆充電。同時保時捷也表示具備電動車的知識、技術，期待未來在台能跟更多第三方充電供應商合作。

Photo Credit：INSIDE

三電領導品牌構建完整產業鏈，電動車產業商機明確

電動車最重要的三電系統，分別是電池、電機、電控，台灣因經歷過家電製造到ICT產業的發展，已打造出扎實的基礎。

與會的東元電機可說是台灣電機領域的領導品牌，在動力系統早已深耕多年，車電產品處處長洪聯馨在專題演講中也提到，過去車廠對於電力馬達的發展並不重視直到電動車產業趨勢出現，而這就是東元電機這樣深耕馬達企業的商機。

東元目前在電動車馬達產品分為兩大路線，分別是商用、乘用車專用的小功率馬達，以及公車、貨車專用的大功率馬達，同時在會中也分享了電動車的四大產業趨勢，以及動力系統的最新發展方向。

勤崴國際則是本土自動輔助駕駛系統的領導品牌，在自動輔助駕駛系統怎麼跟電控系統深入整合也有很豐富的經驗，副總經理林映帆分享勤崴從圖資供應商跨入開發自動駕駛技術，並且也提到目前若台灣要發展出完全國產的自動駕駛技術，非常欠缺能掌握線控技術的企業，同時在電動車的成本結構中，電池可能就佔了將近一半，這既是挑戰，但也會是機會。

最後，由泓德能源技術長羅天賜從電能的角度來分析，當電動車日漸普及之後，台灣會面臨的能源問題。目前台灣電動車只有兩萬輛，但是正在快速成長，如果成長到一百萬輛，那麼將會是相當龐大的電力需求，而且也會改變台灣用電的尖峰時間。

不過矛盾的是，如果電動車採用的不是綠能，那麼將無法達成碳中和的目標，可是綠能的發電尖峰和電動車的用電尖峰卻又無法搭配，因此能否有效調度？能否儲能？將是電動車在普及過程中，電力事業要先解決的挑戰。既然有挑戰，自然也有商機，羅天賜技術長也向政府許願，希望台灣能早日電業自由化、多元時間電價、開放民間調度。

下一座護國神山：電動車產業

Photo Credit：INSIDE INSIDE Electric Vehicle Forum

半導體產業在台灣已經形成完整的產業鏈，也成為對經濟國防上能扮演關鍵角色的護國神山，INSIDE則認為電動車產業的發展趨勢相當明確，也期許從軟體、硬體等各領域都能有企業參與其中，享受高速成長的紅利，並且也為台灣打造出下一座護國神山。

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