鑽歐美制裁漏洞：俄羅斯開設人民幣帳戶蔚為新趨勢，中國擴大國際儲備貨幣影響力

俄羅斯受到歐美國家金融制裁，導致當地企業紛以「人民幣」交易各種原物料，而莫斯科大型銀行早在3月湧現人民幣熱潮，開設人民幣帳戶儼然成為新趨勢，再加上俄羅斯央行轉向尋求人民幣和黃金為外匯存底，都進一步擴大人民幣的國際地位。

中企以「人民幣」購買俄羅斯煤炭等能源

根據中國人民銀行報告指出，近年境外投資者積極配置人民幣資產、證券項目下，成為人民幣跨境的主要推動力量，截至2021年6月境外投資人持有人民幣債券、貸款及存款，達到人民幣10.2兆（台幣45.9兆），相較上年增加42.8%。

2020年，中國和一帶一路國家人民幣跨境收付金額超過人民幣4.53兆（台幣20.3兆），同年也和22個廊帶上國家簽署雙邊本幣互換協議，並於8個沿線國家建立了人民幣清算機制。

央行告訴《關鍵評論網》，只要一國「經濟規模」越大，產出商品和貿易也越大，是成為國際準備貨幣的重要條件，另外，央行出具報告指出，除了經濟規模，該國金融市場需對外開放，沒有任何管制外，市場還須有一定成熟。

除了以上條件，足夠政治軍事等影響力、對其貨幣的通貨價值有信心，意味著必須有抑制通貨膨脹，穩定匯率的能力，最後一個條件則是各國的使用慣性。

央行強調，在多元準備制度下，不再是單一貨幣獨大，根據歷史經驗，1914年全球曾有3種主要國際貨幣：英鎊、法郎與馬克，而當前趨勢判斷，有更多國際貨幣出現的機率很高。

除了一帶一路國家大量使用人民幣外，大宗商品及東南亞國家也成為使用人民結算最高的市場和區域，而俄國斯受到歐美各國影響，正逐漸擺脫美元計價，俄羅斯央行轉向尋求人民幣和黃金存底，進一步擴大人民幣地位。

據中國諮詢公司汾渭能源訊息服務，數家中國企業在3月用人民幣購買了俄羅斯能源，陸續將於這幾個月到達中國，後續還有相關物資進行鉅額交易，完全改變了過去的以美元為主的金融體系。

人民幣在俄羅斯「炙手可熱」

因為受到歐美國家的經濟制裁，人民幣可謂成為俄羅斯企業交易的首選貨幣。根據俄羅斯《生意人報》（Kommersant）報導顯示，俄羅斯大型銀行3月湧現人民幣熱潮，開設人民幣帳戶成了新趨勢。

報導稱，從年初起俄羅斯銀行包含：Tinkoff銀行的人民幣賬戶資金額成長7倍、MTS銀行成長3倍還有，莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）的企業客戶也是數倍增加。

另外，中國已經開始用人民幣購買俄羅斯煤炭，而相關石油商、鐵礦石生產商也準備使用其交易，並逐一擴大規模。

日前，國際貨幣基金（IMF）發布報告指出，人民幣在全球外匯存底中，由去（2021）年第3季的2.66%上升至2.79%，僅次於美元、歐元、日圓還有英鎊，是全球第5大貨幣。

不過，《香港01》報導分析，短時間民幣不太可能對美元的主導地位構成巨大挑戰，另據國際清算銀行（BIS），2019年全球外匯交易有88%使用了美元，使用人民幣的只占4.3%。

IMF首席經濟學家高萍娜（Gita Gopinath）也有不同看法，歐美對俄羅斯實施的前所未有的金融制裁，是可能逐漸削弱美元的主導地位，使國際貨幣體系更加碎片化，但是人民幣仍無法挑戰美元。

他說，因為人民幣需要完全可兌換，且擁有開放的資本市場，這些條件都需要時間。加州大學柏克萊分校政治經濟學教授艾肯格林（Barry Eichengreen）提到，從趨勢來看美元可能不會被人民幣擊倒，而是被一大群替代貨幣取代。

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核稿編輯：翁世航