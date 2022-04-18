《給所有人的居家風格課》：秒懂「工業風」，關鍵字是收藏、復古懷舊、大空間、隨意性

文：何玲

工業風（Industrial）

到位公式─結構外露＋磚牆水泥＋原木與鋼鐵 混搭＋灰暗色調搭少量彩色＋金屬皮革家具家飾

復古，重金屬，隨意

舊物改造，循環利用

空間寬敞，挑高樓層

分享、共用形式空間

風格解析

工業風是一種美學趨勢，多出現在室內結構和室內裝飾方面。工業風是工業化與藝創新的產物，是創新時尚與復古懷舊融合的表達方式。工業風空間是一個包容性極強且具有展示收藏品的裝飾空間，收藏、復古懷舊、大空間、隨意性等都是它的獨特之處。

Photo Credit: 原點

KEYWORD─工業風

工業風源於舊物改造創意，將相對廉價空曠的工廠空間改造成為商業空間或居住空間。這樣低成本且出色的風格效果受追求藝術和獨特個性的大眾喜愛，逐漸發展成為一種風潮。

背景小知識

歐洲人普遍認為工業風發展於20∼21世紀，形成原因是第二次工業革命結束時，全球化趨勢愈發明顯，西歐國家關閉大量工廠並將業務轉移到低成本國家，所以廠房建築等遭到大量閒置。隨著時間的推移，城市變得越來越大，人口越來越多，導致空間不足。

將城市周圍的舊工業區轉變為居民區成為可行的解決方案，建築師和居民不願抹去這些建築的工業歷史，反而更傾向於強調它，裸露的牆壁、粗糙的天花板和大玻璃窗等，都是表露和強調建築歷史，於是慢慢開始形成了工業風。

也有人認為工業風興起於美國，認為工業風的誕生是由於20世紀六〇年代末美國冶金工業衰落，當時美國身無分文的藝術家抓住機會投資廢棄工廠。

他們發現許多廢棄家具，並創造出新的用途。車間的架子、有機械臂的燈具、金屬板和其他廢料等被轉化為裝飾品，從而形成具工業特色和藝術氣息的工業風。充滿個性的工業風室內設計從出現到如今，熱度一直居高不下。

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金屬元素是重點

工業風多結構外露，強調結構的材質感，常見Loft空間結構（公共與商業空間居多，如巴黎龐畢度國家藝術文化中心）。

鋼、鐵等金屬及其色調是工業風的重點。常用鐵鏽感，氧化的紅、藍色等多種元素增添工業氛圍，用白色和天然木材等平衡空間，使之變得柔和且有生活氣息。

DIY再生空間，工業舊物經創意改造後重新裝飾在空間內，如裝運箱變為咖啡桌、鐵盤變成餐盤等。

空間整體開闊，常利用軟裝進行空間分割，如家具、燈具、植物等。

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關鍵元素

金屬：是空間的基礎。如生鏽鐵、鍍鋅鋼、有簡單紋飾的金屬製品等。

木材：平衡空間且增加溫暖感，不論是精緻的新木材還是粗糙的舊木材，均可用於該風格空間。

裸磚牆、水泥地：比起平整的乳膠漆牆面、精緻的瓷磚地面，工業風更偏愛裸露的磚牆、粗糙有裂紋的水泥地等，用細節營造工業廢棄感。

皮革：無論是高尚光滑的皮質，還是風化磨損的皮革，柔軟的觸感都能為空間增添溫馨的氛圍和復古味道。

機械：齒輪、螺帽、螺絲、鉚釘等機械零件類飾品都是此風格的絕佳選擇。

裸露的管道：工業風的商業空間中常見裸露建築結構，如通風管道和水管等，而居家空間可以利用金屬製書架、桌腳等細節。

帶腳輪的家具：家具上帶有腳輪會讓家具呈現出工業氣息。

設計要素

顏色

工業風偏愛較灰暗的色調，常用經典黑色、白色、灰色為主色調，配色選用土黃色、赭紅色、褐色、磚紅色等色彩純度較低、綜合性較強或具有復古氣息的色彩。可以根據空間家具材料原色（舊漆褪色效果）進行選擇亮色點綴，利用藍色、紅色、黃色等鮮麗色彩做仿古效果。

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材料

工業材料與天然材料混搭，如木材、金屬、混凝土、皮革、石材、磚塊等。

花藝植物

工業風對植栽的限定較少，不同植栽會給空間增添不同氛圍：大型植栽（如橡皮樹、琴葉榕等）能增加空間感；小型植栽（如常春藤、多肉植物等）可作為點綴色增加空間的活躍度；乾燥花、枯枝、枯葉等，能增加空間的舊物感及工業氣息。

家具

家具是工業風的重點裝飾之一，常見舊（仿古）木質、金屬、皮質等功能性與工業質感強的家具。常見以下三種形式。

現代家具：顏色以暗灰色調為主，有金屬質感，線條剛硬且工業感強，強調功能性，少裝飾。 DIY再生家具：如貨箱上保留紋樣、數字等工業標誌，將其作為家具二次利用，為空間增添工業感與懷舊感。 仿古家具：如仿古處理的復古棕色、黑色皮沙發等。

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書籍介紹

本文摘錄自《給所有人的居家風格課：圖解23款常見風格的設計公式，規劃必買選物，入門布置的軟實力指南》，原點出版

作者：何玲

【本書特色】

關於風格，我們真的很外行什麼都不懂，就要開始花大錢。所有人掏腰包前，需要的風格布置第一課，不靠才華，你也做得到。讓你不再花了錢，風格掉漆、心裡不舒服。第一本超簡單易懂的軟實力入門指南，讓你想得到，做得到。

【作者介紹】

何玲，居家室內設計師，建築插畫師，室內設計手繪教師。畢業於華中科技大學建築與城市規劃學院。後留學巴黎進修室內空間設計，獲藝術設計碩士學位。曾旅居米蘭及柏林。巴黎大皇宮獨立藝術展策展人，米蘭家具展策展人。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航