普亭縮小戰線聚焦烏東：除了避免俄軍崩盤，也是靜待大家遺忘烏克蘭

文：王臻明

俄羅斯入侵烏克蘭失利後，草草宣布第一階段的特殊軍事行動已經完成，部隊放棄進攻基輔，完全撤出烏克蘭北部與東北部地區，返回俄羅斯與白羅斯境內整補。但克里姆林宮表示，俄軍未來將聚焦於烏克蘭東部與東南部，特別是頓巴斯地區。

衛星照片與情報也相繼顯示，撤往俄羅斯與白羅斯境內整補的部隊，有一部份的確已開往烏克蘭東部一帶。俄軍也加緊圍困東南部的城市馬里烏波爾，俄烏雙方極有可能在烏東地區，爆發激烈的攻防戰。

普亭縮小陣線是為避免俄軍崩盤

不過，俄軍此舉其實是在進行危機控管，避免第一階段的嚴重挫敗，擴大到無法收拾的地步。將戰線集中在烏東，好處顯而易見，不只可以集中兵力，還能大幅縮短補給線，解決之前同時應付多個戰場，部隊過於分散，後勤不及等諸多問題。

最重要的是能節省資源，壓低之前全面入侵時的龐大軍費支出，與人員裝備的不斷損失。畢竟無法奪下基輔是一回事，但如果為了堅持目標，而讓俄軍完全崩潰，那無疑是更大的災難，這是目前普亭極力要避免的。

此外烏東戰事持續已久，俄羅斯在之前併吞克里米亞半島後，還煽動頓巴斯地區的頓涅茨克與盧甘斯克建立自治政府，宣布脫離烏克蘭獨立，讓烏東陷入戰火之中。烏克蘭政府軍與當地的分離主義組織，八年多以來一直處於持續交戰的狀態，俄羅斯雖然未直接介入，但在背後支持這些分離主義組織，不斷暗中提供武器與各種援助，也是人盡皆知之事。此次俄羅斯出兵，其中一個很重要的原因，是想要一勞永逸解決烏東的問題。

普亭大舉入侵烏克蘭的前兩天，在政治上的動作是先承認頓涅茨克與盧甘斯克兩國，並宣布將提供軍事援助，隨後俄軍立刻開入頓涅茨克與盧甘斯克。當時許多人都認為俄軍應該會止步於此，可惜國際的譴責與制裁軟弱無力，讓普亭錯估情勢，決定全面開戰。

現在普亭又將戰線拉回烏東地區，在某種程度上是間接承認擴大戰事是錯誤的，俄羅斯願意退回到國際能接受的範圍內，希望逐步降低反俄的輿論壓力，甚至是讓一些國家退出制裁行列。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

控制烏東才是普亭的戰略要點

只是俄羅斯雖然放棄佔領基輔，不再尋求全面併吞烏克蘭，將接下來的戰事限縮在烏東，卻未放棄最重要的戰略目標。俄羅斯仍可透過佔領烏東一帶，來控制黑海，並持續削弱烏克蘭。

普亭一旦成功拿下馬里烏波爾，亞速海將成為俄羅斯內海，烏克蘭大半的海岸線也將落入俄羅斯手中。雖然暫時無法奪下重要的港口城市敖德薩，但持續不斷地封鎖海岸，已完全切斷烏克蘭的對外航運，這對極度仰賴糧食作物出口的烏克蘭來說，是極大的打擊。

俄羅斯如果占領馬里烏波爾，不只將確保一條從俄羅斯本土直通克里米亞半島的陸上交通線，解決過去必須渡過海峽才能運補克里米亞半島的難題，這條陸上交通線與沿線建立起來的安全據點，也將形成一個側翼防護，讓烏克蘭部隊難以接近克里米亞半島，鞏固俄羅斯已併吞這個戰略要地的事實。這對俄羅斯未來重新建立黑海艦隊，將克里米亞半島打造成前進地中海的前哨基地，有非常關鍵的重要性，是俄羅斯重要的國家利益。

所以綜合來說，普亭是以退為進，認清之前的錯誤，承認目前的困境，改採更為務實的戰略。特別重要的一點，是過去8年的烏東戰事，一樣只在剛開始時獲得關注，隨後就慢慢淡出世人的目光，媒體的鎂光燈不可能永遠聚焦在烏克蘭身上。

俄羅斯在縮小戰線，減少資源耗損後，將有能力拖長戰事，靜待大家遺忘，到時候烏克蘭獲得的國際支持可能會減弱。等到冬季到來，俄羅斯又能以便宜的能源，勸誘歐洲各國放鬆對俄羅斯的制裁。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

以蘇芬戰爭為鑑，烏克蘭前景未必樂觀

借鑑過去蘇聯與芬蘭所爆發的冬季戰爭，蘇軍以優勢兵力入侵芬蘭，卻受困於冰天雪地的戰場上，在芬蘭全國的頑強抵抗下損失慘重。但芬蘭一樣無力驅逐蘇軍，取得最後的勝利，因此被迫選擇議和。

芬蘭割讓領土以換取停戰，同時開啟了芬蘭在冷戰中，不與蘇聯為敵的政策方向。未來俄羅斯與烏克蘭也有可能走向這種模式，烏克蘭以間接的方式，承認失去克里米亞半島與頓巴斯的部份地區，並宣布保持中立，成為另一個「芬蘭化」的國家。

畢竟戰事延長下去，對烏克蘭不一定有利。首先是軍民財產的損失，是烏克蘭難以長期承受的，戰事一直無法結束更不利於戰後重建。即使烏克蘭其餘地區已經不再受到攻擊，只要未正式停戰，都很難讓撤離烏克蘭的外資返回，也讓數百萬難民繼續流離失所。

同時，雙方在這場戰事中已結下血海深仇，烏克蘭政府很難保證，不會有憤怒的官兵或激進組織，在接下來的烏東戰事中，做出殘忍的報復，被俄羅斯抓到把柄，影響國際對烏克蘭的支持。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前警告，烏克蘭戰事可能會持續數年以上，要各個成員國有心理準備，同時點出普亭並未放棄完全控制烏克蘭的野心。就說明了俄羅斯目前將戰線聚焦在烏東，並拖長戰事，是想化危機為轉機，靜待再起的時機，俄羅斯仍然掌握戰場的主動權，畢竟沒有人知道普亭什麼時候會再擴大戰事。這還可能成為未來俄羅斯勒索世界的籌碼，不斷對鄰近烏克蘭的北約國家，施加更大的軍事壓力。

面對普亭的戰略，美國與歐洲國家的最好反制方式，是團結一致，堅定制裁的立場，以削弱俄羅斯再次擴大戰事的能力。各國若能持續援助烏克蘭進行戰後重建，協助其經濟復甦，改從陸路出口糧食產品，並尋求機會打破俄羅斯對烏克蘭的海上封鎖，將戰場圍堵在最小的範圍內，就能挫敗普亭的計畫。