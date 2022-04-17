【關鍵眼中盯】YouBike 2.0的最大優勢，卻可能成為被巨嬰市民們玩殘的最大隱憂

不知道還有多少人記得2020年北市政宣布要逐步把YouBike 1.0汰換成2.0時，引起怎樣的軒然大波。

首先，當時台北市報出了五億元預算，這對認為「我1.0明明騎得好好」的人來說有如是在浪費公帑。再者也是爭議最大的部分，YouBike 1.0和2.0借還車系統並不相容，換句話說，如果你騎著2.0，到目的地方發現只有1.0的還車柱，你除了騎去別的地方找車柱外，什麼辦法都沒有。

所以YouBike 2.0最初在公館台大周圍試辦時，就引發不少「還不了車」的抱怨，拓點期間筆者也不時遇到得花額外時間找還車站的狀況，反映出當時台北市長柯文哲答詢時所說「會變成大災難」的過渡期亂象。

最初連新北市都反對，兩年後為何各縣市都開始擁抱2.0？

在當時背景下，第一個跳出來銃康YouBike 2.0的就是新北市。

當時市長侯友宜覺得市府已經花了九億元興建1.0，再花一筆錢形同浪費，也不想改變當時雙北整合緊密而且運作順暢的借還車系統。拒絕之餘，新北甚至同時提出了與外部廠商MOOVO合作的「電子圍籬無椿共享電動車」系統，彷彿雙北共享單車系統將要分家。

當時一般人得到的資訊，多半就只有「2.0好像比較好騎」，又看到雙北市長放話一副要形成「台北騎不能新北還」的狀況，自然會感覺YouBike 2.0就是個騙錢的沒用東西，順便遷怒一下台北市政府。

Photo Credit: 中央社 YouBike 2.0在台北市設立之初，只在台大公館商圈設點，商圈外皆無法還車

然而快轉兩年到今天，2.0不只存活下來、越來越多，甚至包括新北、新竹、嘉義、高雄在內的許多城市也加入汰換行列，反倒當時雷聲大的MOOVO停止了與新北合作。而這背後的動力或許就是：YouBike 2.0幾乎到處都能裝。

簡單來說，YouBike 1.0因為借還車感應電腦位在車柱上，設置時需要台電拉市電，不僅費工，每個點還至少要設15柱才能達到效益，因此也需要更大的空間，甚至會有土地使用的問題。反觀2.0由於嗶卡的地方在腳踏車上，車柱只需太陽能供電，所以基本上只要把它釘在地上就能運作，一次也不需要裝設太多支。

這背後的意思就是，YouBike 2.0相較於1.0不只可以更大量設置，而且很多過去沒有辦法裝設借還車站的地方，都能開始享有共享單車的方便。當然，市府一定樂見於這些原本處在YouBike死角的社區，變得更新潮、更先進（和更值錢），因此不難想像各個城市前仆後繼的引入2.0的原因為何。

2.0的優勢，若被巨嬰市民誤用可能造成新一波亂象

在此同時，台北市設置YouBike車柱的邏輯也逐漸發生改變。

根據筆者觀察，原本YouBike 2.0會設置在原先沒有借還點的地方，因此若騎的是2.0，不開App很難靠記憶找到還車的地方，所以當時能騎1.0我都會盡量選1.0。不過最近市府似乎開始改在原本1.0的站點，將部分車柱換成2.0，這樣不論騎的是哪一代的腳踏車，都能在熟悉的地點還車，也可望能加大2.0的接受度。

話雖如此，我卻在這樣的方便裡看到了一些隱憂。因為一項政策不管初衷多良善，透過民意代表人治思維和巨嬰民眾的協力之下，總能產生出荒謬錯亂的結果。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

正由於YouBike對社區來說是個加分資產，對提高房價有絕大幫助，因此「增設YouBike站點」常常是里長和議員的選民服務重點指標，也常會出現在他們的政績上。

在過去，設置YouBike 1.0有規模限制，接到請願時至少還可說需要全盤規劃，但在2.0五根就能裝的時代，一定會有越來越多車柱在意想不到的角落出現，雜草般開枝散葉的結果，就會引發管理和調度困難與成本提升。例如，在狹窄路段硬裝而阻礙交通，或是因為還車點偏遠數量又小，使得有柱但沒車借，或停滿而還不了車的狀況增加。

最近，筆者就開始看到2.0車柱驟然突兀的出現在沒有很寬的人行道正中間，相信此般光景未來只會越來越多。YouBike 2.0設置彈性的優勢能讓共享單車真正深入社區，還是會醞釀另一波更大的借還車之亂，答案應該不久後就會展現在我們的眼前。

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核稿編輯：翁世航