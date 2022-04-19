具越南血統衝破美國演藝圈「天花板」，黃艾莉透過單口喜劇講出女性心聲

具越南和華人血統的美籍知名單口喜劇演員黃艾莉（Ali Wong），上週宣布了和丈夫離婚的消息，許多媒體在報導此事都是聚焦於黃艾莉婚前被迫簽署婚前同意書的過往，或開起誤植亞裔演員朴藍道（Randall Park）照片為黃艾莉丈夫Justin Hakuta的玩笑（還出現了專屬標籤#wrongasian），卻非著墨於黃艾莉在演藝事業的成就，甚為可惜。

許多人認識黃艾莉，應該都是從Netflix上的單口喜劇《眼鏡蛇寶貝》（Baby Cobra）開始的，而若打開Netflix上的單口喜劇頁面，近年來亞裔單口喜劇演員開始百花齊放，包括具菲律賓裔背景的Jo Koy、馬來西亞華裔的錢信伊、印度裔的Hasan Minhaj等都是深受美國觀眾歡迎的喜劇演員，然而，唯一在Netflix上擁有單口喜劇節目的亞裔女性，目前就只有黃艾莉一位。

對母親的越南背景感興趣，曾到越南河內學習越南語

黃艾莉 生於美國舊金山，是家中老么，父親是美國出生的華裔，母親是出生越南順化的移民，當年還是外公Thi Ngyuen透過賄賂的方式，讓黃艾利母親得以到美國唸書。

雖然父母的文化背景不同，但凡舉 藝術、飲食、音樂及交友， 黃艾莉的家庭仍是以「華人文化」為主，母親更是不談關於越南的種種，而為了填補「越南認同」的缺憾，黃艾莉因而在就讀 加州大學洛杉磯分校（UCLA）時選擇主修亞裔美國研究。

在UCLA 網站，還能找到 黃艾莉一篇標題為〈可怕與美好的發現〉（Discoveries Terrible and Magnificent）的課堂作業。她寫到母親對越南的「文化自卑」，可能源自60年代單獨赴美後，幾乎沒有和其他越南人一起交流，甚至在進入 內布拉斯加奧馬哈（ Omaha ）的Duchesne學院後，學院修女還告訴 黃艾莉的母親 ，如果要在美國生存和同化，必須要忘記越南文化。

「藉由語言，我想接觸越裔美國社群，了解我母親的歷史和我自己的身份。」（摘自黃艾莉在UCLA的課堂作業）

為解答許多對母親的疑問，黃艾莉在大三那年拿了傅爾布萊特獎學金到河內留學並學習越南語。而在與越南親戚碰面時，她才發現曾在法國郵局工作的外公非常有錢，因而想起母親過去總是吹噓外公寫的法文很漂亮，讓黃艾莉逐步拼湊出母親的心路歷程：

「這幫助我進一步了解我母親是多麼深刻地內化了她的文化劣勢。當我想到她父親工作時要與敵人打交道......當她阻礙我對越南文化的好奇時，我並不會感到不舒服，我接受歷史與她和我之間的生命交集，也意識到我必須自己學習越南文化。而藉由了劇本創作和表演藝術，我得以表達歷史與我人生的重要交會。」

Photo Credit：shutterstock/達志影像 黃艾莉和前夫Justin Hakuta

從解答身分認同，到在UCLA愛上表演藝術

黃艾莉曾在採訪中分享，她在小學6年級時便發現她有表演天份，但真正開啟舞台之路，是她在 加大洛杉磯分校時期，成為了 校內 Lapu, the Coyote that Cares Theatre Company（LCC） 的成員。LCC是一個成立於1995年的校園亞裔劇團，創辦人正是後來與 黃艾莉在表演上合作無間的亞裔演員，因演出電視劇 《菜鳥新移民》（Fresh of the Boat）而聲名大噪的 朴藍道。

校園劇場的磨練讓 黃艾莉 找到了對表演藝術的熱情，當時她就表示：「為複雜的角色和關係創作對話，我有能力將亞裔美國人描繪成多元化的角色。」

23歲那年（2005） 黃艾莉 正式踏入了 單口喜劇圈，最初的舞台是一間咖啡館兼洗衣店的Brainwash Café。在自傳中黃艾莉寫到，為了讓自己變得更好，這時期的她「每晚都會在不同的麥克風嘗試一百萬個笑話」，逐漸累積知名度後她決定搬到紐約，和6位室友住在蘇活區閣樓，有時每晚最多有9場演出，她的才華也領她登上更大的舞台。

2011年，她被雜誌《綜藝》（ Variety ）評為「最偉大的10位喜劇演員」之一，之後又登上Jimmy Fallon的《今夜秀》（The Tonight Show ）、《Dave Attell Comedy》和John Oliver的《New York Stand-Up Show》；2014 年，她受邀出演《ABC》醫療劇《黑箱》（Black Box），同年也擔任講述華人移民家庭美劇《菜鳥新移民》的編劇之一，不過到了晚上， 黃艾莉仍繼續在各式各樣的單口喜劇場地演出。

（黃艾莉也曾在 《菜鳥新移民》中客串演出，左二為 黃艾莉 ，左三為林書豪 ）

《 眼鏡蛇寶貝 》和《鋼鐵老婆》攀向演藝高峰

從2011年到2015年，雖然黃艾莉已正式打入美國單口喜劇主流舞台，也透過編劇身份證明自己的才華，但依舊少了一部代表作，2016年初一場在舊金山的演出，還甚至無法賣出所有的票，但黃艾莉卻沒想到，幾個月後，她的演藝事業將攀向一個高峰。

2016年懷孕7個月 黃艾莉， 與Netflix在西雅圖海王星劇院合作了單口喜劇《 眼鏡蛇寶貝 》，挺著大肚子的她，締造了一場無法複製的表演形式。2018年，正懷著第二胎的她又推出了另一代表作《鋼鐵老婆》（Hard Knock Wife）。

《 眼鏡蛇寶貝 》和《鋼鐵老婆》的成功，除了讓 黃艾莉成功站穩在美國單口喜劇圈的地位，也讓女性成為母親之後的角色轉換成為話題，尤其是女性在育兒與職場間的兩難，透過黃艾莉坦白卻幽默爆笑的段子，引人深思也讓無數媽媽們在笑鬧聲中被同理和療癒。

黃艾莉也趁勝追擊，在 2019年 與老搭檔 朴藍道寫下 Netflix電影《 可能還愛你 》（Always be My Maybe）的劇本；這是一部講述 青梅竹馬在成年重逢的愛情故事 ， 黃艾莉還因 這部電影獲得了「 美國觀眾票選獎 」（People's Choice Awards）最佳喜劇演員 的提名，同年 10月25日她出版自傳《親愛的女孩》（Dear Girls），內容關於她的成長故事、踏入婚姻、建立家庭和發展事業，她表示這是要特別寫給兩個女兒的情書；2020年，《時代雜誌》將她選為百大人物之一。