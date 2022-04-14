香港晚報：許穎婷獲美國政治庇護

1）許穎婷獲美國政治庇護

宣布流亡美國的社運人士許穎婷今（14日）在社交媒體發文，指美國政府信納她受到政治迫害，去年9月向她發出政治庇護身份。許穎婷指美國「政庇」申請短則一年、長至七年，沒料到自己申請短短半年就獲批。她又形容自己是「首位得到美國政庇的香港倡議者」。

許穎婷指大眾對自己的期望、各種政圈政治問題、人生變化，使她面對身心健康問題，半年前決定暫時離開公眾視線，花更多時間照顧自己和重視的人。

2）楊子俊被控612非法集結10月開審

在反送中6.12金鐘衝突中右眼受傷的前通識科教師楊子俊，事隔3年後被控以兩項參與非法集結罪，案件今日於東區裁判法院首次提堂。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至7月21日答辯、審前覆核，另安排10月5日至12日作審期。楊子俊獲准以10萬元保釋外出候訊，但不准離港。

控罪指楊子俊於2019年6月12日，在金鐘夏愨道和添華道交界、香港政府總部外；以及在夏愨道、添華道及紅棉路交界，中國解放軍駐港部隊大廈外，連同其他不知名者一同參與非法集結。

3）政務司長一職懸空及不作署任

特首林鄭月娥今日表示，接獲中央政府通知，現屆政府任期只餘下3個月，將不再任命政務司長，她亦在徵得中央意見後決定不作署任安排。林鄭指中央的決定或考慮她曾經擔任過4年半政務司司長，「睇來都係可以兼顧得到嘅」。林鄭月娥又指有信心政務司長的懸空，不太會影響政府工作。

林鄭月娥又宣布，財政司長陳茂波接替已辭任政務司長參選特首的李家超，成為候選人資格審查委員會主席，而教育局長楊潤雄會加入成為官守成員；資審會於復活節假期後會馬上召開會議，審查接獲的特首參選人提名，並於本月23日前公布。

4）油麻地銀行劫案犯人疑登巴士逃走

油麻地今日下午3時38分發生銀行劫案，一名中年男子向銀行職員「亮槍」並出示紙條，職員交出1.4萬港元現金，匪徒事後逃逸。有目擊者指匪徒登上87D巴士離去。

警方派出大批荷槍實彈、身穿避彈衣的警員趕至現場，並截停巴士搜查，又於窩打老道及沙田獅子山隧道口等主要幹道設置路障搜捕，暫未有發現。警方指匪徒當時亮出一把曲尺手槍指嚇職員，現時無法判斷行劫槍械的真偽。案件交西九龍重案組調查。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex