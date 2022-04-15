怎會在齋戒月爆發抗議？關於印尼物價高漲，和謠傳佐科威要連任的一連串風波

今年的伊斯蘭齋戒月自4月1日開始，伊斯蘭教徒在齋戒月從日出到日落不但須遵守教義不飲不食（特殊狀況如孕婦、幼童等例外），以體會貧困者的難處，更須要求自己在相對虛弱的身體狀態下，以平和的心情度過。這樣的精神實在讓人非常欽佩。也因為齋戒月象徵的意義與進行齋戒時特殊的身心狀況，一般而言，對於特別喜歡以「抗議遊行」展現自由民主民意、號稱是世界上第三大民主國家的印尼，齋戒月通常是社會運動相對安靜的月份，尤其從疫情爆發以來，大型的集會活動更是罕見。

本週一 （11日）在首都雅加達國會大廈前卻有場幾千人的集會遊行。遊行是由大學生聯合委員會發起，同時在西爪哇、南蘇拉威西的幾個大城市皆有大學生籌組的抗議活動。抗議近期來高漲的油價（包括汽機車燃油與食用油）、不斷攀升的基本民生食品物價，以及認為現任總統佐科威（Joko Widodo）領導的政府並未實踐之前穩定物價的承諾。但最主要的，還是針對近月來傳聞國會即將修改憲法，讓已經當兩任總統的佐科威得以續任。

Photo Credit：Reuters/達志影像 本週一 （11日）在首都雅加達國會大廈前的抗議集會遊行

根據印尼現行憲法規定，總統任期一任五年，得以兩任。現任總統佐科威現目前已在第二任期的第三年，下次總統大選將會是2024年2月14日。但數月以來，許多政治人物都在不同場合發表相同言論，表達支持現任總統繼續執政。尤其是目前大權在握的「海洋事務與投資統籌部」部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）更大肆主張，認為佐科威是印尼歷史上難得清廉的總統，應該讓他繼續執政才能有利印尼的國家發展。

這樣與憲法背道而行的政治主張是1998年執政32年的強人領導蘇哈托倒台後首見，引起社會一片譁然。雖然現任總統佐科威在國會下議院有四分之三席次的支持度，但根據近日民意調查，高達七成的民意也表示反對修改憲法讓佐科威繼續連任。

事實上這個議題已醞釀數月，佐科威總統的態度一直模稜兩可。乍看之下雖然都是周邊其他政治人物的言論，但他卻也沒有明確表態。直到大遊行前一天才公開發言表示，「大家都知道大選將在2024年2月14日舉行，不會如謠傳般延遲。」但對於是否在此之前有可能修憲等議題卻仍是模糊不清。

佐科威總統曾擔任中爪哇的梭羅（Surakarta）市長，爾後競選並贏得擔任首都雅加達市長，於2014年首度競選總統，以清廉親民開明的形象，在其他政治老將中脫穎而出，贏得選舉，並一直深受多數選民喜愛。他有中爪哇人特有的內斂性格，思考與說話速度比起一般政治人物相對較慢，多給人「謀定而後動」的沈穩印象。就任以來，許多原本預期可能釀成社會風暴的動亂，後來都由他帶領的政府將其雷聲大雨點小的處理完畢，一次次為社會國家堆疊起得來不易的人民信認感。

Photo Credit：Reuters/達志影像 擔任總統前的佐科威，照片攝於2013年，當時擔任雅加達市長。

可惜的是，不知是騎虎難下，或是多數政治人物「人之常情」的通病—-換了位置就換腦袋，總統佐科威在第二任期內，人民對其質疑的聲量漸大：包括去年大力支持自己的長子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）參加中爪哇梭羅市長選舉，並幫忙輔選，使其長子34歲就得以擔任佐科威曾經擔任過的中爪哇最重要城市梭羅市長。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 印尼總統佐科威（Joko Widodo）長子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）。

另外，他極度仰仗目前擔任「海洋事務與投資統籌部」部長盧胡特，幾乎所有重大國家政策都由此部長領導並發言，疫情間更撤換下有公衛背景的揮官，指派盧胡特擔任「疫情中央指揮官」，所有疫情相關決策都全權決定並執行，這大概是世界各國少見的安排。盧胡特也是有名的親中，多項印尼重大國家建設如高鐵、甚或於疫情初始就以高價大量採購中國疫苗，疫情嚴峻時卻獨對中國移工開放簽證，理由是國家建設不能因疫情延宕等等，在在都是他主導，如此已讓許多社會菁英憂慮印尼太過倚賴中國，將對國家長期發展有負面影響。近月以來，也是該部長大力鼓吹修憲延任的可能性，造成社會極大反彈，會不會變成壓垮佐科威總統的稻草，就要視其能否有智慧處理與該部長的連結了。

疫情已在印尼燃燒整整兩年，好不容易趨緩之際，卻因印尼向來倚賴甚深的中國、俄羅斯、與歐洲等國各因內部與外部問題自顧不暇，泥菩薩們已無法對印尼提供太多實質幫助。再加上通貨膨脹、民生物資漲價、4月1日起並同時調高銷售營業稅、土地增值稅等等，人民感受大概就像處於壓力鍋中。政治人物若真能苦民所苦，思考實質的政策作為應多過政治算計與佈局才好，否則壓力鍋一炸，覆巢之下豈有完卵？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒