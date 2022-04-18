照顧移工寶寶的「關愛之家」躍上大銀幕：「會來找我們的移工媽媽，都是因為她們已走投無路」

文、攝影：Asuka Lee｜劇照提供：關愛之家

「Mimi加油，Mimi加油……」這是一部拍攝專門收留、照顧移工黑戶寶寶的「關愛之家」的記錄片片尾結局，畫面中，關愛之家創辦人「楊姐」楊婕妤在黑夜中駕車載著寶寶們外出返家時，車子正好在爬坡，速度慢了下來，後座的寶寶們突然用童稚的聲音大喊：「Mimi加油，Mimi加油……」，鏡頭帶到楊姐堅毅的眼神，雖然筆者之前已採訪過關愛之家多次，但看到這個結尾仍然忍不住為之動容。

這部長約半小時的記錄片，片名叫作《有時Mama，有時Mimi》，出自年輕記錄片女導演蔡佳璇之手。《有時Mama，有時Mimi》是國內知名記錄片導演楊力州推動的18支「怪咖系列記錄片」的其中一支，並由隆中向上教育基金會贊助拍攝，該片4月1日（週五）於台北市三創生活園區5樓的Clapper Theater舉辦首映會，筆者亦受邀觀賞此部真摯動人的影片。

影片放映結束後，主辦單位舉辦的座談會邀請「怪咖系列」監製楊力州、本片導演蔡佳璇、本片主角關愛之家創辦人「楊姐」楊婕妤、立法委員王婉諭、律師尤美女、公共電視記者兼本場座談會主持人陳廷宇輪番發言，眾人侃侃而談拍片過程、對關愛之家的印象、以及對移工黑戶寶寶的看法。

首先發言的楊力州，談起為何要推動這18支「怪咖系列」記錄片，他笑說自己小時候也是個怪咖，但後來才發現，台灣有很多各行各業的「怪咖」是推動社會價值進步的動力，其中一位影響他很深的 「怪咖」 是台灣同志運動先驅祁家威，「他三十年前就公開出櫃、站在天橋上舉彩虹旗，當時看來是不折不扣的怪咖，但三十年後的現在，同志婚姻合法化了。」

因此楊力州也期待，透過這一系列的「怪咖」記錄片，讓更多特別的怪咖可以被看到、被肯定，「我想透過影片的力量，讓這些人不要像祁家威一樣站那麼久。」

Photo Credit：Asuka Lee 推動「怪咖系列記錄片」並擔任監製的楊力州，認為許多各行各業的「怪咖」是推動台灣社會進步的動力，他希望讓「怪咖」的故事被更多人看到。

本片導演蔡佳璇則說，早在2015年她還在唸大學時就曾經去過關愛之家當志工，當時就對楊姐及可愛的移工寶寶們留下深刻印象，加上受到記錄片《T婆工廠》的影響，後來唸政大傳播研究所時，就以關愛之家為題材拍攝過作業，是以聽到楊力州的怪咖系列計劃時，她馬上就想讓楊姐這位「怪咖」被更多人看到。

蔡佳璇表示，她使用的拍攝方式是用貼近日常生活的角度，影片中也出現印尼移工父母在醫院待產、從緊張到喜悅的情緒，甚至有移工媽媽在關愛之家浴室內緊急生產，引來其他好奇的寶寶們接頭交耳討論的畫面，的確十分貼近日常。

Photo Credit：Asuka Lee 策劃拍攝本片《有時Mama，有時Mimi》的導演蔡佳璇說，她想用貼近日常生活的拍攝角度，讓觀眾去理解關愛之家平常在做的事情。

而影片的第一主角「楊姐」楊婕妤，與筆者之前採訪她的印象一樣，總是帶著笑容、用平淡的語氣講著我們聽起來覺得非常心酸的事。她說，過去幾年台灣境內由失聯移工（舊稱逃跑外勞）產下的黑戶寶寶，前前後後約有900多位，關愛之家照顧過其中700多位，大部份都已經返回母國，但目前仍有187位由關愛之家收留照顧中。

楊姐提到，會來台灣當移工的東南亞女性幾乎都介於20到40歲的適婚生產年齡，且人是有情慾的，離鄉背井十幾年一定會孤單，一旦有穩定交往的對象，也會有想當母親的渴望；但台灣社會風氣目前普遍不接受移工在台懷孕生子這件事，對雇主及仲介都造成很大的困擾（事實上根據筆者知悉，仲介多半要求懷孕移工墮胎或遣返），這種情況下有的移工媽媽既想顧全親生骨肉、又不想被遣返，就只能選擇逃跑，一邊打黑工一邊想辦法自己生下小孩。

Photo Credit：Asuka Lee 「關愛之家」創辦人楊婕妤人稱「楊姐」， 她總是帶著笑容、用平淡的語氣講著我們聽起來覺得非常心酸的事

「我們成立關愛之家，並不是鼓勵移工在台灣猛生小孩，事實上會來找我們的移工媽媽，都是因為她們已經走投無路了。」楊姐坦承，她願意接手照顧這些失聯移工的黑戶寶寶，的確是游走在合法與非法之間，「但我沒有想這麼多，我只知道我如果不幫她們，她們只能在荒郊野外之類的惡劣環境自行生產，對母子雙方都非常危險，然而，每一個被生下來的新生命都是無辜的。」

楊姐苦笑說，她與關愛之家在做的事的確外人很難理解，關愛之家常被人檢舉有逃跑外勞出沒、讓她們被迫一直搬家，「不誇張，我們前前後後搬了一百多次家」，更遭到某位台北市議員三不五時施壓質詢（經筆者搜尋，為國民黨籍台北市議員王浩），但在當前環境下，她們也只能以人道的角度繼續苦撐。

楊力州導演補充，楊姐講的語氣很平淡，但她確實經歷許多生離死別的場面，常常要被迫看見幼小的生命在她面前消逝。

像是影片中有描述，曾經有一位叫「冰冰」的寶寶被移工媽媽半夜遺棄在關愛之家門口，媽媽什麼都沒說就匆匆跑了，後來工作人員發現門口的「冰冰」才趕緊收留他，但因為冰冰在出生時並沒有得到妥善照顧，各大醫院也以「這個孩子沒辦法核發寶寶手冊」為由不予收留醫治，最後冰冰短暫的人生只活了幾個月就夭折了，這件事讓楊姐與關愛之家的人大受打擊。

Photo Credit：電影劇照，關愛之家提供 對楊姐而言，她收留這些失聯移工的寶寶時，不會去管合法或非法的問題，只因這些移工媽媽真的走投無路。

而參加座談會的兩位法界代表、律師尤美女及時代力量現任立法委員王婉諭，也談起她們在法律上所做的努力。

尤美女律師說，她欽佩楊姐身上散發出的正能量，「簡直是我不入地獄、誰入地獄」，當時她也有聽到「冰冰」夭折的憾事，因此後來就協助推動修法，讓所有移工寶寶無論父母是誰，都可以核發寶寶手冊、接受醫院完整照顧，「每一位被生下來的寶寶都是無辜的，不應該因父母的身份而受歧視。」