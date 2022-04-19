2022/04/19,
軍事

若台灣不花錢養軍隊、買武器、研發，讓外國軍隊駐台真的能節省國庫嗎？

若台灣不花錢養軍隊、買武器、研發，讓外國軍隊駐台真的能節省國庫嗎？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

政治學者已經針對這個問題有許多實證資料的探討，而實際上給外國駐軍會造成的影響層面跟內容都更為複雜。

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

最近由於俄羅斯入侵烏克蘭，台灣民眾對於國防的相關討論大增、而各國也關注台灣的國防狀況。在相關討論中，除了隨著烏克蘭戰況而不斷更新對於國防發展方向的想像，應該是否延長徵兵、訓練內容也有所著墨。

但在這討論之中，有一支完全不同的想像方向：「直接叫美軍來駐軍就好啦。」這種說法認為，假如美軍願意進駐台灣，台灣就不用花錢養軍隊、買武器、研發，就能把錢專心發展經濟跟社福。同時，也有另一群人喊著美軍不來就準備要投降對岸，解放軍駐台的話同樣台灣就不用花錢、可以節省國庫。不管怎麼看，好像只要不是自己付出軍事成本，就都是省到錢了呢。但是，真的有那麼簡單嗎？

事實上，政治學者已經針對這個問題有許多實證資料的探討，而實際上給外國駐軍會造成的影響層面跟內容都更為複雜。

讓美國駐軍會增加該國經濟成長

首先，就優點來說，過去的研究顯示，使用1960到2014年的資料，發現當美國駐軍一個國家時，美軍的進駐與消費大多會導致該國經濟的直接成長。也會因為美軍的進駐，會間接導致美國商人覺得這些地點比較安全，因此也會開始有更多的美國商業進行投資。

除了總體經濟的增加之外，幾位政治學者也在14個有美軍駐軍的國家發問卷，詢問民眾親身跟美軍互動與經濟交流的經驗，發現跟美軍互動以及經濟所得會直接提高當地民眾對於美國的正面感受。這些都是直接的美軍進駐的好處。

然而，經濟成長並不等於賺錢跟省錢。當一個國家把國防交給其他國家，把國防預算轉移到其他預算項目時，政客們往往會想說在其他地方再多花一點，好像剛運動完要大吃一樣——最後導致的就是政府開支大增、而且無效的投資也大增，這就是美國背書後在地產生的道德危機（moral hazard）。

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抗議沖繩美軍基地的民眾

美軍進駐的國家，常衍生財務危機

Aklin與Kern在2019年刊登的研究裡，分析全世界1960年至2009年的美軍進駐的68個國家，發現這些國家平均而言預算增高、跟其他國家借款的數量也大增、而進而導致該國財政危機的機率顯著增加。最後使得美國要再額外花錢協助處理財政危機。

除了總體層面的財政危機之外，Allen與Flynn的研究發現，當美軍進駐一個國家之後，雖然平均而言，該國的犯罪率整體來說不會因此增加，但在各類型的犯罪之中，跟財產、金融有關的犯罪率會顯著上升。這個結果跟前面提到的提高投資、道德危機等都得綁在一起來看的。一個國家看似因為美軍進駐而省下國防預算，但是省下的金額反而被拿去不當花掉、被不當投資、被偷偷藏進私人口袋，最後並沒有真的達到節省國庫的效果。

除了金錢方面，美軍直接進駐更可能有其他負面的效果。舉例來說，有一篇很有名的統計，發現美軍進駐的地方，假如一開始不是為了對付恐怖份子的話，反而會導致該國被恐怖攻擊的機率增加

而前面雖然提到美軍進駐並不會導致犯罪率提高，但是各國的一些令人難過的新聞都還讓人記憶猶新，例如沖繩小女孩被強暴、韓國人口販賣、德國私運毒品、菲律賓殺人放火等，更別提沖繩選出的知事本身就是美軍讓當地女子懷孕後跑走生下的小孩，沖繩也常常要求美軍撤離。這些負面的結果導致美國與駐軍國之間的外交紛爭，也是需要在駐軍前就納入考量的。

給中國解放軍駐防？那是夢魘之始

假如美軍駐軍都可能有這些負面結果，那給中國駐軍呢？目前實證資料還過少，沒有辦法用統計的方法研究。不過看看香港的例子，《送中條例》還沒通過，就先偷偷透過高鐵站進駐解放軍，然後就是抗爭義士12人直接被綁到中國內地去不見。香港目前的股票也一度跌到比回歸前還要低，防疫政策也因為混亂飽受批評，真的有因為中國提供安全保障而更「省錢」、更能專心拚經濟嗎？

上海目前的防疫亂象也直接進駐解放軍拿槍。真的讓台灣給解放軍進駐的話，槍口會試對著太平洋還是對著台灣民眾，我想大概也不難想像，而到時候國庫（省庫？）省了多少，大概也不是太重要的問題了。

本文經思想坦克授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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