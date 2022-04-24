從石化廠監督到高雄工業區總體檢：環境正義四個字太難寫，魚兒魚兒水中奮力游吧

文：王敏玲（地球公民基金會副執行長）

林園工業區是高雄極大的重工業區，也是台灣島內最大的石化工業區，1975年開發完成，為十大建設中的石化工業建設之一，位於高屏溪畔，佔地403.2公頃，大約有15個台北市大安森林公園那麼大。

林園工業區內有29家工廠，其中23家為石化廠，包括台塑集團3個廠、台聚集團4個廠、台石化、合興、信昌、和益、李長榮等。工業區內的國營事業中油林園廠為中油集團在台灣的石化重鎮，廠內有第三及第四輕油裂解工廠，中油公司的舊三輕組曾於2008年有條件通過環評審查，更新為新三輕，生產石化原料乙烯的年產能自23萬噸擴增至60至80萬噸。

地球公民自2007年起多次參與當時的環評會，要求先做石化政策環評，反對高污染的石化廠擴產，然而歷經5次環評專案小組審查，環評委員們與我方的看法落差很大，在即將通過的態勢下，我們極力爭取：「空污及排碳應減量」、「進行健康風險評估及管控」、「詳做流行病學調查」、「地下水污染監測」及成立監督委員會等，最後終被採納、列入通過環評的條件。

爾後，環保署成立「中油三輕更新計畫環評監督委員會」，地球公民以民間團體的身份參加（其中幾屆並未受邀參與）。本項業務原為環保署綜計處負責，後改由督察總隊承辦，委員會負責監督中油三輕環評審查的結論及承諾事項，除了上述所提出的空污量、排碳量、健康風險、流病調查等，還有各項平行監測、油槽及火焰燃燒器排放資料建立、健康促進等共10項結論。

Photo Credit: 中央社 高雄林園區工業區29日晚間發生本月第4起工安意外，聯成化工廠房發生重大火警，現場火光沖天，消防局獲報出動31車和59人到場灌救，幸無人受傷。 （民眾提供） 中央社記者洪學廣傳真 110年1月29日

石化廠的污染監督，常讓人無力

地球公民參與石化廠監督的過程，深有體會，縱然欲善盡民間團體監督的角色，盡力把關，但中油林園廠畢竟只是工業區中的一家工廠，環境是唇齒相依的。根據監督委員會的報告與說明，當地有部分的污染監測值偏高（如地下水中錳及氨氮經常超出地下水監測標準等等），其原因可能為林園整體環境因素或其他工廠的問題，但委員會所監督的範圍僅限於中油林園廠，對林園工業區內的其他工廠無從施力。

去年初，林園工業區的台灣苯乙烯、亞洲聚合、信昌公司、聯成化工廠陸續出事，短短一個月內竟發生四次石化工安意外，且事發於高屏空污霾害嚴重的季節。當石化廠的大火烈焰與灰黑濃煙遮蔽了視線，不僅居住在南高雄及北屏東的數十萬居民驚惶憂心，南方長年的環境問題更是雪上加霜。但每回新聞熱度一過，駭人的新聞畫面很快就被遺忘，重大工安問題依然乏人問津，工業區旁哀愁如昔。

儘管工安事故之後，高雄市政府會依法裁處廠商，市府也與經濟部合組聯合稽查小組共同查廠，但林園石化工業區已是47歲高齡的老舊工業區，區內許多石化廠早已是污染排放與工安事件的累犯，偶一為之的聯合稽查，恐怕難以迫使工廠真正上緊螺絲。

老舊工業區的環安治理失靈，需要有系統地找出問題，也亟需更徹底、詳細且透明的監督。因此地球公民基金會要求政府應比照六輕工業區過去總體檢的經驗，盡速規劃林園工業區總體檢，並納入公民參與機制；同時也呼籲政府應檢討產業政策，建立高污染且高風險的石化廠退場機制。

時代力量陳椒華立委聽到建言，開啟一連串籌備、質詢，後因中油位於高雄小港臨海工業區的大林煉油廠也發生氫氣管線外洩事件，以及高雄大社石化工業區早已預定的「降乙編」遲遲未果，引發民怨，陳委員便將臨海及大社工業區納入總體檢計畫，多次舉辦公聽會與協調會後終於促成。

臨海、大社與林園工業區都是非常老舊的工業區，地球公民樂見擴大體檢範圍，我們甚至聽到不少民眾建議將高雄其他的重工業區也納入。此時，對照高雄立委的沉默，高雄民眾是心酸的。

Photo Credit: 中央社 高雄林園工業區信昌化工廠區27日上午因冷卻系統故障溫度上升，致空氣產生類似塑膠異味污染，環保局依違反空污法開罰新台幣67萬5000元。 （高市環保局提供） 中央社記者洪學廣傳真 110年1月27日

高雄工業園區的污染不能再視而不見

承受台灣工業發展半世紀的污染，高雄石化與鋼鐵業密集，且住工混雜，工安意外對鄰近社區居民如不定時炸彈，大林蒲、鳳鼻頭村落更已陷入遷村與否的痛苦交戰多年。

2016年11月行政院前院長林全到高雄小港大林蒲社區傾聽民意後，曾率當時的高雄市長陳菊及中油、中鋼、台電的董事長鞠躬道歉，並強調不論是否遷村都會改善污染。

地球公民亦曾與金煙囪文化協進會、林園區反公害護家園協會、主婦聯盟環境保護基金會、美濃愛鄉協進會、荒野保護協會等多個民間團體共同召開記者會，呼籲政府提出改善高雄各大工業區的污染及工業安全管理的期程表，還給工業區災民應有的保障。可惜林全院長在位時間不長，時至今日，5年過去了，不知工業區附近的居民有多少人感受到污染已大幅改善？

無論如何，「林園臨海大社工業區總體檢」計畫終於要啟動了，包括查核指標與檢核流程等，並納入工廠煙道管路空污排放情形的檢視、工安勞安檢查、廢水、廢棄物處理情形、溫室氣體排放、地下水監測等，陳立委也將邀請在地居民及環團參與查察，落實公民參與。據了解，本月份體檢團隊將召開會議訂出工作內容，接下來將舉辦三場說明會，整套體檢計畫預計於2022年底完成。

相對於2022年4月1日東南水泥廠拆除儲倉時發生工安意外所引起的社會關注，高雄三大工業區的哀愁顯得落寞許多。林園工業區旁沒有高鐵與台鐵經過，出了事也不會影響眾人的往返交通，陪伴在林園的石化廠旁的，是美麗的高屏溪，大河裡的魚蝦非常安靜，也只能安靜。污染又如何，爆炸又如何，死傷又能如何，環境正義四個字太難寫，魚兒魚兒水中奮力游吧。