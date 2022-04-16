文：台灣科技媒體中心、事實查核組織Mygopen

提問：12排的玉米非轉基因（基因轉殖，或稱「基改」），多於12排的是轉基因的，為了增產14排16排都是轉基因的，是真的嗎？

可以用玉米粒的排數（12、14、16排），來判斷是不是基因轉殖玉米嗎？

不能。玉米粒的排數，成對生長，必然是偶數。而依據1911年發表在《自然》（Nature）一篇研究玉米排數遺傳特徵（Inheritance of Row－numbers in Maize Ears）的期刊文章，我們可以得知，不同的玉米品種排數可以從8－24排不等，甚至更多。

而在同一玉米品種中，也會出現不同的排數，有些品種的排數有8、10、12排；有些12、14、16、18排；有些品種則會出現18、20、22、24排，更有一些品種的排數差異更大。所以單以玉米粒的排數多寡，無法判斷是不是基因轉殖玉米（ref. 1）。

什麼是基因轉殖玉米？

基因轉殖作物，是指在實驗室中設定好所有的條件下，改變植物的基因序列，使植物表現出我們想要的特性，例如：耐旱、抗蟲害、或口感比較甜、果實的產量比較多等。

根據國際農業生物技術應用推廣協會（International service for the acquisition of agri－biotech application，ISAAA）的統計，至2018年6月，全球經核准種植的基因轉殖作物品系，共有29種計498件，其中基因轉殖玉米共佔229件（ref. 2）。基因轉殖玉米的特性與目的，主要有6種：

抗非生物耐逆性（Abiotic Stress Tolerance）：耐旱、耐寒、耐水淹等 生長或產量修改（Altered Growth/ Yield）：調節生長過程以及數量等 除草劑耐性（Herbicide Tolerance）：經噴灑各類除草劑後仍可存活不影響產量、低農藥殘留等 抗蟲性（Insect Resistance）：抗蟲、抗病毒、抗真菌、抗細菌等病害 產品品質改良（Modified Product Quality）：提高果實飽滿度、甜度等 授粉系統控制（Pollination Control System）：修改玉米的生殖過程，比方說產出紅色的玉米粒等

台灣可以種植基因轉殖玉米嗎？

不可以。台灣目前沒有任何一項基因轉殖作物通過種植許可。如果是台灣本土栽植的作物，都是非基因轉殖作物（ref. 3）。

參考資料

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航