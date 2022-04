文:台灣科技媒體中心、事實查核組織Mygopen

提問:12排的玉米非轉基因(基因轉殖,或稱「基改」),多於12排的是轉基因的,為了增產14排16排都是轉基因的,是真的嗎?

可以用玉米粒的排數(12、14、16排),來判斷是不是基因轉殖玉米嗎?

不能。玉米粒的排數,成對生長,必然是偶數。而依據1911年發表在《自然》(Nature)一篇研究玉米排數遺傳特徵(Inheritance of Row-numbers in Maize Ears)的期刊文章,我們可以得知,不同的玉米品種排數可以從8-24排不等,甚至更多。

而在同一玉米品種中,也會出現不同的排數,有些品種的排數有8、10、12排;有些12、14、16、18排;有些品種則會出現18、20、22、24排,更有一些品種的排數差異更大。所以單以玉米粒的排數多寡,無法判斷是不是基因轉殖玉米(ref. 1)。

什麼是基因轉殖玉米?

基因轉殖作物,是指在實驗室中設定好所有的條件下,改變植物的基因序列,使植物表現出我們想要的特性,例如:耐旱、抗蟲害、或口感比較甜、果實的產量比較多等。

根據國際農業生物技術應用推廣協會(International service for the acquisition of agri-biotech application,ISAAA)的統計,至2018年6月,全球經核准種植的基因轉殖作物品系,共有29種計498件,其中基因轉殖玉米共佔229件(ref. 2)。基因轉殖玉米的特性與目的,主要有6種:

抗非生物耐逆性(Abiotic Stress Tolerance):耐旱、耐寒、耐水淹等 生長或產量修改(Altered Growth/ Yield):調節生長過程以及數量等 除草劑耐性(Herbicide Tolerance):經噴灑各類除草劑後仍可存活不影響產量、低農藥殘留等 抗蟲性(Insect Resistance):抗蟲、抗病毒、抗真菌、抗細菌等病害 產品品質改良(Modified Product Quality):提高果實飽滿度、甜度等 授粉系統控制(Pollination Control System):修改玉米的生殖過程,比方說產出紅色的玉米粒等

台灣可以種植基因轉殖玉米嗎?

不可以。台灣目前沒有任何一項基因轉殖作物通過種植許可。如果是台灣本土栽植的作物,都是非基因轉殖作物(ref. 3)。

