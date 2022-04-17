2022/04/17,
醫療

研究：COVID-19可能「母嬰傳染」但極罕見，打疫苗也能保護胎兒嗎？

研究：COVID-19可能「母嬰傳染」但極罕見，打疫苗也能保護胎兒嗎？
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我們想讓你知道的是

雖然確診孕婦透過自然生產（陰道分娩）、皮膚接觸與母乳餵養傳播病毒的風險極低，但仍需透過密集的檢測與診斷，以確認嬰兒是否帶原。伯明罕大學也建議，孕婦應盡速施打疫苗，以預防母親感染與重症危險。

近日台中一名孕婦不幸確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），在負壓隔離病房歷經4小時，最終透過剖腹產順利臨盆、母子均安。若男嬰PCR採檢3次皆為陰性，則可確定是未染疫的健康寶寶。雖然手術房傳來好消息，仍有不少準媽媽對國內疫情感到擔憂，深怕肚內胎兒也感染COVID-19。

權威期刊《英國醫學期刊》（BMJ）刊載的大型研究證實，COVID-19確實可能造成「母嬰傳染」，但整體而言十分少見。研究也表示，即使機率微乎其微，孕婦仍應採取適當措施，減少母嬰傳染的風險。

「母嬰傳染」可能性確實存在，4情況可能增加嬰兒陽性率

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圖片來源：潮健康

以英國伯明罕大學、世界衛生組織（WHO）為首的研究小組，針對全球1萬4000餘名確診COVID-19的孕婦進行數據分析。研究小組表示，感染COVID-19的孕婦中，在母體內的血液、胎盤、羊水和母乳皆檢測到病毒存量，表明母嬰傳播的可能性確實存在。

報告結果顯示，受試者中有近800名嬰兒PCR呈現陽性反應，研究結束後有749名嬰兒存活（約93.6％）、8名孕婦早期流產（約1％）、20名孕婦死胎（2.5％）和23名嬰兒死亡（2.8％）。

整體而言，COVID-19造成母嬰傳染的機率僅約不到2％。研究指出，嬰兒呈現陽性反應，可能的相關因素為：孕婦為重症病患、孕婦生產前已進入重症加護病房、孕婦死亡，以及孕婦產後才檢測出體內有COVID-19病毒。

研究小組表示，雖然確診孕婦透過自然生產（陰道分娩）、皮膚接觸與母乳餵養傳播病毒的風險極低，但仍需透過密集的檢測與診斷，以確認嬰兒是否帶原。伯明罕大學也建議，孕婦應盡速施打疫苗，以預防母親感染與重症危險。

打COVID-19疫苗也能保護胎兒？疾管署曝孕婦接種4要點

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圖片來源：潮健康

考量孕婦感染COVID-19後，容易產生嚴重併發症或死亡之族群，衛福部疾管署於官方網站列舉「4大要點」，保障懷孕婦女及胎兒健康：

1. 接種不分孕期：孕婦可於懷孕任何階段接種疫苗或疫苗加強劑，唯獨仍需視個人孕期狀況、接受風險效益評估後，再選擇適合的疫苗作施打。

2. 優先考量mRNA疫苗：目前無明確證據顯示疫苗會增加胎兒先天畸形、流產、死胎、早產等風險，但建議優先考慮mRNA疫苗，因其增加血栓機率較小。

3. 有副作用要注意：孕婦接種後仍可能有注射部位疼痛、發燒、肌肉痠痛、關節疼痛等典型副作用，但倘若出現陰道出血、懷疑破水、規則宮縮、下腹疼痛或自覺胎動減少，應儘快前往醫院進行檢查。

4. 哺乳者亦可施打：哺乳婦女可以施打疫苗或加強劑，接種疫苗後亦可持續哺乳。母親接種疫苗後的抗體，將會出現在母乳中，可能對新生兒具有保護效果。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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