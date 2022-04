《原生家庭木馬快篩》：通常父母會幫我們活出「我們不想要」的版本，等於替我們先試錯

文:李欣頻

步驟一:將自己設定成記者、傳記作者、紀錄片導演或偵探,完成三代家族史的攝寫

如果不知道自己的家族發生過什麼,就很難比對出「相似雷同處」,自然就不知道自己繼承了什麼「負向木馬基因」。所以,第一個步驟就是把自己設定成記者、傳記作者或紀錄片導演,甚至是偵探,盡可能搜尋自己的家族簡史並寫述完整。搜訪對象包括爸爸、媽媽、爺爺、奶奶、外公、外婆等,若還知道姑伯姨舅、表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹等旁系家族的狀況更好,但要特別記下自己與家族成員的特殊事件並沿線追蹤細節,如領養、墮胎、難產、自殺、意外、疾病(哪一種)、分居或離婚(什麼原因)、財務重要事件(如賭博、負債、破產、公司上市)等,若能找到離奇或神奇的戲劇性故事更好。

在採寫的過程中,可以先不必預設主題,但要盡可能詳細,聽到什麼就記錄什麼,並要像偵探似地抽絲剝繭,一旦嗅聞到重要線索就緊追不放。如果有些家族成員已經過世,也可以詢問其他家人來補述他/她的生平。最重要的是別漏掉自己的成長史,包括從出生到現在,你記得的每一件重要大事,特別是引發你極大情緒的部分都要寫下來,最好還要透過訪談家人、親友往前回溯到自己出生前,包括:當時母親與父親之間的感情如何?父母是否有過想要墮胎的想法?小時候的你主要是由誰帶大的?你是獨生子女還是有兄弟姊妹?如果有兄弟姊妹,父母或養大你的人是否有比較偏愛誰?每一個故事細節都不要放過,因為這些會是接下來為自己拼回「木馬基因族譜」的重要線索。

舉一部二○二○年出品的紀錄長片《羅塞里尼家族絮語》(The Rossellinis)為例——這部片是義大利知名導演羅貝托.羅塞里尼(Roberto Rossellini)長孫亞歷山卓執導的。他是一名攝影師,因父母離異,自小由奶奶(羅塞里尼的第一任妻子)一手帶大,成長過程中始終背負著爺爺在影壇上的盛名與花名(與瑞典國寶級影后英格麗.褒曼私奔,之後還有第三任印度妻子)。

亞歷山卓成年後惹的麻煩事不斷,除了吸毒,還詐騙爺爺第二任妻子的女兒——知名演員伊莎貝拉.羅塞里尼(可以理解為亞歷山卓對家族優秀成員,以索求金錢來平衡自己內在的不平衡)。後來亞歷山卓決定拍紀錄片,透過深度訪談爺爺三段婚姻所生的子女,探索家族成員間彼此的看法。他想知道這些同父異母的兄弟姊妹間是否都有「羅塞里尼症候群」,也就是名人後代可能會「被」造成的負向印記與問題。

於是他透過採訪才知道,原來優秀如伊莎貝拉.羅塞里尼也活在母親英格麗.褒曼的盛名之下非常不快樂,而雙胞胎妹妹與她也有「比較」的心結;還有,爺爺第三任印度妻子與前夫所生的兒子,在冠了羅塞里尼的姓氏後,自我認同出了問題,後來自殺了結生命……當亞歷山卓看到自己與家族成員「感覺的共同點」或「行為相同、相反點」時,他的「家族木馬族譜」就一目瞭然。

這部紀錄長片構築出來的「名人之後」木馬模組,可以解釋為何名人後代(星二代、官二代、富二代等)在他們的盛名之下,要麼極乖、極優秀,要麼就是從小叛逆不斷惹事,或是在極優秀之後突然轉成叛逆,以脫離名人模範的偶像包袱與枷鎖,其核心程式就是:在家族盛名(彷彿陽光照到大樹,活在其背面的陰影)下,如何找到自己的定位。

以這部片反觀我們,如果感覺自己再怎麼努力,始終得不到父母的關愛與肯定,總是被要求還可以更好,或是無論自己再怎麼優秀、獲得多少榮耀,還是得不到父母給兄弟姊妹的那種疼愛,那麼在挫敗無力後,我們可能會在潛意識或無意識層面上,以不斷惹事闖禍來得到關注。如果早點從木馬模組中醒過來,就不需要因為跟爸媽賭氣,而把自己的寶貴人生也賭輸掉。

再舉一部二○二二年的電影《Gucci:豪門謀殺案》(House of Gucci)為例。這部片描述的是義大利時尚名牌Gucci家族帝國的第三代繼承人莫里吉奧.古馳(Maurizio Gucci),被妻子派翠西亞.雷吉亞尼(Patrizia Reggiani)買凶謀殺的真實故事,可以對照Discovery頻道的紀錄片《古馳夫人:黑寡婦派翠西亞》來看——這是「互為對應,看似互補,一旦轉成負向就變成對衝相殺」的兩組木馬基因族譜共演的悲劇:

派翠西亞.雷吉亞尼的母親年輕時嫁給運輸商佛南多.雷吉亞尼(Fernando Reggiani),他們從小灌輸女兒金錢至上,長大後一定要嫁入豪門才能躋身上流社會的觀念,並且對這個獨生女有求必應,所以派翠西亞.雷吉亞尼就被原生家庭種下了「找上流社會金龜婿,人生就圓滿」的印記。她的名言就是:「我寧願坐在勞斯萊斯汽車裡大哭,也不願坐在腳踏車上大笑。」(I'd rather cry in a Rolls-Royce than be happy on a bicycle.)

後來她在一次社交派對上認識了莫里吉奧.古馳,兩人相戀。但莫里吉奧的父親魯道夫(Rodolfo Gucci)非常反對,認為兩人門不當戶不對,於是威脅兒子:如果堅持要與派翠西亞結婚,他就會被Gucci家族除名。而莫里吉奧終於有了可以「反叛家人做自己」的機會。

一九七二年,莫里吉奧與派翠西亞結婚,在女方父母大力支持下舉辦盛大婚禮。幾年後,因魯道夫身體不佳,加上魯道夫的弟弟努力促成父子和解,莫里吉奧終於回歸Gucci家族。