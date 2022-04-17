2022/04/17,
影劇

MeToo運動延燒日本演藝圈：鬼才導演園子溫鏡頭下，那些看不見的「潛規則」

MeToo運動延燒日本演藝圈：鬼才導演園子溫鏡頭下，那些看不見的「潛規則」
Photo Credit: 由 Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan - Sono Shion (Love & Peace) at Opening Ceremony of the 28th Tokyo International Film Festival, CC BY 2.0

我們想讓你知道的是

一名女演員指出，園子溫曾說明，「只要上床，就會獲得角色，這就是我和其他導演不同的地方。」該女演員最終也在「潛規則」下妥協，與園子溫發生了性關係，不久後確實收到一份試鏡邀約。

文：潘偉至

回望2017年，當時的好萊塢演藝圈與美國體壇，皆接連爆出性侵事件，因此在全球掀起了「#MeToo運動」。這一波消息隨後也在全球各地陸續掀起迴響，鼓勵受害者更勇於將真相揭露。

近期日本演藝圈數次陷入性醜聞風波，像是著名導演榊英雄、資深演員木下鳳華等，都被爆出對後輩涉嫌性侵的消息，也引發各界對這項議題的再次關注。目前兩人皆已被劇組開除，並無限期退出演藝圈。然而在4月5日，有「鬼才導演」之稱的園子溫也被八卦週刊報導涉嫌性侵女星，且受害者不只一人。

園子溫早期憑藉電影《愛的曝光》《戀之罪》等佳作，在演藝圈闖出名聲。除了電影導演以外，他同時也是編劇、演員、詩人，其作品以血腥、暴力及色情題材著稱，且數次在國際影展中收穫殊榮。直到2021年，更與尼可拉斯．凱吉（Nicholas Cage）合作《鬼域囚徒》（Prisoners of the Ghostland），藉此進軍好萊塢，名聲逐漸享譽國際。

在報導中，《週刊女性》指出園子溫濫用導演的職權及地位，透過試鏡的機會性侵多名女演員，更多次強姦未遂。曾演出園子溫作品的女演員表示，園子溫曾自稱對電影中的女主角幾乎都有出手，更大言不慚地炫耀：「女人來找我，是希望我給她們工作。」

週刊隨後接獲多名受害者的爆料，另一名女演員指出，園子溫曾說明，「只要上床，就會獲得角色，這就是我和其他導演不同的地方。」該女演員最終也在「潛規則」下妥協，與園子溫發生了性關係，不久後確實收到一份試鏡邀約。

對此，園子溫已由他太太擔任社長的事務所發布了道歉聲明，官網上則公開了園子溫的反省親筆信，「對於給各位相關人員帶來的不便和關切，我們深表歉意。」但卻反駁報導內容有許多與事實不符的地方，未來將會通過代理人採取相關處置。

正當消息在各界引起譁然，日本媒體再度指出，園子溫身邊的監製梅川治男，也曾威脅女星拍攝不雅照。該媒體收到多位業界人士的證詞，透露他曾因某女星不願意跟他上床，而遭到換角，離譜行徑也引起網友對撻伐。他對此僅回應「無可奉告」，並無多做回應。

在「#MeToo運動」的鼓勵之下，如今有更多的受害者，願意將隱匿於黑暗中的事蹟公諸於世，讓真相得以揭發。隨著各地的震驚消息不斷爆出，無論是職場或是日常生活，期盼更多真相的揭露，可以換回彼此之間健康平等的對待。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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