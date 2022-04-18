南臺灣的樂團孩子王，用音樂活成自己喜歡的樣子

「不管今天到了多大的舞台，我都是樂迷。樂迷就是音樂的迷，所以我要不斷地歸零，問自己台下的觀眾要的是什麼？然後往那個方向去前進。」

唯一不能妥協的，是自己喜歡的樣子

除了新加入的貝斯手鳳梨，孩子王是在樹德科技大學就認識的吉他社成員。當時是Bass手的紅茶原本想加入熱音社，但感覺當時吉他社社長阿達比較熱情，因此選擇加入吉他社。三個吉他手後來之所以一起組團，是因為看到高雄有很多樂團的表演機會，「機會其實比你想像的多，包含校園活動、成果發表，還有很多Pub找樂團表演。」紅茶分享。三個人從此開始分配位置，紅茶原本就會Bass；強尼節奏感不錯就安排去學鼓；而阿達吉他兼主唱，從決定到上陣，孩子王只花了兩個禮拜。

那不就是很有天份？「沒有，我就打成自己喜歡的樣子。」強尼大笑說。

看似胡鬧，其實「自己喜歡的樣子」這句話是孩子王中心思想。阿達本來就有在創作，所以在成團之後孩子王也同時啟動了創作的腳步。在Pub表演的時候，也都是表演自己的創作曲。「老闆可能覺得花個三千塊請學生樂團來唱Cover歌，沒想到都唱自己的創作。」阿達哈哈大笑說：「我看下面觀眾臉都青了。」

當時確實是Cover歌風行的時代，原本金屬樂團出身的鳳梨也常常用Cover歌來練技法。但久了之後，發現自己喜歡一些流行、民謠風格的音樂，當時剛好看到孩子王徵Bass手，就順勢應徵加入了孩子王，準備尋找自己喜歡的樣子。

Photo Credit：高雄流行音樂中心

希望更多人知道，這件事情真的很帥

三個人來自的樹德科技大學，當時已有許多知名樂團，像是害羞踢蘋果、Water Man、滅火器等。也有許多學長在當時剛崛起的駁二月光劇場工作，所以當時有許多資源開始進駐到樹德科技大學，例如舉辦了多年的校園獨立音樂活動「橫山59」。

有在涉獵獨立音樂的孩子王知道「橫山59」來的都是當時最帥最紅的樂團，像是1976、Tizzy Bac等等，有很多校外人士會特別來聽。但獨立音樂相對小眾，來聽的同學不多，三人心裡難免覺得可惜。「真的很希望大家知道這真的是很帥的事。」紅茶說。

在那個數位平台還不昌盛的年代，想要養份必須到處去「狩獵」。例如去高雄電影節找藝術電影看，或是去一些奇怪的店拿「誌」或是酷卡，看上面的表演資訊。「這些資訊也不是看得很懂，但就覺得好像很酷。」紅茶說；並進一步提到雖然資源相對稀缺，但反而有很多免費表演可以看：像是硬地搖滾校園巡迴等等。在嘻笑的背後，孩子王對於喜歡事物的追求格外認真。

Photo Credit：高雄流行音樂中心

樸拙又怎樣，那就是真切的我們

居住在高雄的孩子王，尤其阿達和紅茶又是住在舊縣區，對資源的分配不均相當有感。「鄉下的小孩比較悠哉，不會像都市的小孩一定要有目標，要很積極努力一樣。」強尼也提到可能國立私立也會有所差異：「參加全國吉他比賽的時候，國立大學的人彈的跟神一樣，我就沒辦法彈成這樣。」但那並不代表對表演這件事情不認真看待。

紅茶強調要永遠從觀眾的角度去看：「我雖然是表演者，但我永遠是樂迷。所以我永遠要去想觀眾想要的是什麼，然後提供給他們。」紅茶提到，對搖滾樂表演場合來說，台上台下其實是一起的，所以感受得到觀眾在想什麼、透過不斷的歸零，才能提供心中理想的表演狀態。

但還是會有無法駕馭的場合，例如台北的表演，難免會有表演不理想的時候。紅茶說：「很直接的就是，我們就是南部來的小孩，去台北表演，就是會緊張、會做不好。但那又怎樣，那就是最真切的我們啊。」

現在孩子王的成員都還留在高雄。聽到有沒有想過要去台北，孩子王先互相看了看，然後哈哈大笑的回答這從來不是個選項。

「因為高雄太爽了。」阿達用台語說。就像孩子一樣，做甚麼都以開心為目標前進，或許是孩子王樂團的最佳寫照。目前他們都還是在主唱阿達的三合院練團，還把那個地方取名叫做基地，就像小孩子都會約定一個地方叫做秘密基地，在那裏做一些大人覺得很沒價值，但對孩子來說卻是天大地大的事情。

不管外在世界怎麼變化，在基地就能回到最真切的狀態。例如該好好練團的時候，會有60%在聊天，剩下的40%又有一半在等飲料外送。或許這麼chill的行為很不像主流樂團，但這就是真切的「孩子王」。

Photo Credit：高雄流行音樂中心

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