【專訪】台灣瑟谷實驗教育機構負責人（下）：是愛還是寵？如何定義「自由」與「放任」的邊界？

文：支持思考無罪化/THINKTOOMUCH

林睿育，台灣瑟谷教育推廣協會發起人，曾參與創辦跑蛙自學團，曾任台北市影視音實驗教育機構（TMS）主任， 中華民國自主學習促進會理事，實驗教育學生家長（兩個兒子）。

此篇採訪為下部分，以林睿育作為兩個參與實驗教育兒子的家長，談談為什麼讓小孩參與體制外教育以及心路歷程。

體制就是一個保護傘，只要進去這個體制裡面，這些老師是被體制保護的。

問：為什麼會選擇讓孩子參與體制外教育？

我有兩個兒子，上小學之前有商量要不要找森林小學，但後來先生還是覺得我們也是這樣長大的（讀體制學校）為什麼他們不可以？

後來我們搬到花園新城，就讀這裡的體制小學。哥哥到中年級弟弟到一年級的時候遇到情況不理想的老師，（嚴重到）家長聯合起來跟學校抗議說這個老師不行，不要讓我的小孩被這個老師教到，可是體制就是一個保護傘，只要進去這個體制裡面，這些老師是被體制保護的，所以校長是無能為力，那個時候想要幫小孩找出路，看看能不能進種籽小學，弟弟很幸運進去了，但高年級名額很少（哥哥就沒進）；弟弟進去種籽之後我發現這兩個狀態差太多了，家長進去也覺得非常療癒，平常坐在校園，從老師和學生怎麼講話就受到很多啟發跟接收到教育能量。

哥哥升國中的時候，我們參加社區有個很早期的自學團體成立（赤皮仔）。

弟弟上國中的時候我就跟幾個理念相近的家長辦了自學團體（跑蛙）。

他覺得自己想做的事和想學的事都不是一定要在大學才有的，而且他都有在做了，所以去讀大學除了為了那張學歷對他來說還有什麼意義呢？

問：你的小孩自學了之後呢？

大學不一定要考嘛，高中的話如果要回高中才需要考，繼續自學就不用。

我們家兩個小孩目前都不想上大學，哥哥高二申請個人自學，實驗教育個人自學久了自然都會發展出自己的方向，比如哥哥是烹飪、藝術、音樂這方面的，就比較沒有在讀英文數學，但是國文作文有在自己讀，但不是讀課本，是讀自己有興趣的書，英文有去上有興趣的課程，也不是學校的課和進度，我們討論過後，他覺得自己想做的事和想學的事都不是一定要在大學才有的，而且他都有在做了，所以去讀大學除了為了那張學歷對他來說還有什麼意義呢？

他就打消了這個念頭，他最後連高中的自學都沒有完成，他現在是高三的自學中輟生哈哈，他仔細想過之後就覺得他現在人生過得很好啊，他也不需要那個學歷，他到底為什麼要申請一直做成果報告什麼的，就沒有動力做這件事，我覺得也OK，等到有需要的時候他再自己去處理就好了。

我們有時候煩惱這些小孩都在某種保護傘下，那他們有辦法找到工作嗎？事實上他們會比一般小孩更早接觸到工作場域和就業機會。

問：大兒子（19歲）開始工作了嗎？在做什麼樣的工作？

對他有在接案子，他在教小孩烹飪，在高中自學過程中有去一個蠻有名的餐廳工作，他非常有興趣，學了不少，在專業領域知道別人怎麼做事情，回來就自己研究，後來有教小學生的實驗教育團體烹飪課，是之前自學團體老師找他合作的，他也有在玩音樂，在做錄音收音的工作，我們瑟谷的Podcast就是他幫忙錄音的。

我們有時候煩惱這些小孩都在某種保護傘下，那他們有辦法找到工作嗎？事實上他們會比一般小孩更早接觸到工作場域和就業機會。

為什麼要限制使用網路，不讓他用就是阻絕他接近世界。

問：如果現在一個學生如果想自學，會面臨什麼困難？

最大的困難是家長認不認同，很多孩子自己想自學但是家長不認同，但是18歲之前一定要家長同意，很大的世代差異，就像用手機一樣，現在的小孩一出生就在3C時代，但家長不是這樣長大的，家長就會把自己的經驗套在小孩身上，我小時候也是這樣長大的為什麼你不可以？但是世代變化太大了不應該這樣類比。

自學這件事在網路時代真的是太方便了，以前去上台大國外的課都是不可能，現在網路一開都有，所以為什麼要限制使用網路，不讓他用就是阻絕他接近世界。

愛小孩滿足小孩他真正的需求，而不是滿足你自己的投射，滿足你自己的投射就叫寵小孩。

問：有些父母認為給孩子「自由」就是寵小孩，是「放任」小孩，如何定義「自由」與「放任」的邊界？怎麼樣是寵小孩，怎麼樣是愛小孩？

可能有點類似愛小孩和寵小孩的差異，比如怎麼界定愛小孩和寵小孩，有人提出還不錯的概念是：愛小孩滿足小孩他真正的需求，而不是滿足你自己的投射，滿足你自己的投射就叫寵小孩。

在瑟谷裡我們好像給他們很多自由，也給了他很多的責任，他如果超越那個界線他就要上「法庭」，他要為自己做選擇，要不然他就沒事做很無聊，或者他會做他會後悔的事情，這其實滿嚴厲的，自由和責任是很重要的平衡，但是這個自由是真正的選擇，而不是好像讓他有選擇但其實沒有，那他就不應該去面對那個責任。

就像我們告訴小孩說讀書是學生的本分，國英數自社沒學好是你的責任，聽起來很有道理，但實際上小孩從沒自己選擇自己去哪個學校學哪個科目，這些都是我們為他們安排好的，這是社會讓他們做的，他從來都沒有自己選擇那他為什麼要付這個責任呢？他不知道他自己在哪裡，他的選擇是什麼，他就很難本能理解他到底在幹嘛，他要面對的責任是什麼，這是很微妙的事情。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航