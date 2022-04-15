2022/04/15,
社會

宜蘭「晶園會館」婚宴15確診縣府急發通知，花蓮15日預防性停課「全中運」宣布延期

宜蘭「晶園會館」婚宴15確診縣府急發通知，花蓮15日預防性停課「全中運」宣布延期
Photo Credit: 中央社（宜蘭縣政府提供）

我們想讓你知道的是

宜蘭「晶園會館」婚宴傳播鏈已有15人確診，為了因應此群聚案，衛生局及醫療團隊已出動至相關場域進行篩檢，再次呼籲4月9日晚上及另外2場婚宴的民眾，儘快到社區篩檢站接受篩檢。花蓮縣高中職及中小學則在今（15）日預防性停課，全中運也宣布延期。

國內疫情各地開花，宜蘭「晶園會館」婚宴傳播鏈出現多名確診者，宜蘭縣府深夜緊急發布通知，要4月9日晚間6點，曾至晶圓會館參加婚宴，但未曾做過PCR檢測的民眾主動與當地衛生所聯繫，且應立即返家隔離。

同樣因為疫情，花蓮縣宣布全縣高中職、國中小學校於今（15）日預防性停課1天。原定於本週六（16日）開幕的全國中等學校運動會，也緊急宣布延辦。本屆全中運多達1萬5000多名選手當中，已經有超過100名選手因被匡列隔離或確診，無法到花蓮參賽。

宜蘭晶園會館婚宴傳播鏈15確診，縣府深夜急發通知

《中央社》報導，宜蘭「晶園會館」婚宴傳播鏈已有15人確診，縣府昨日深夜緊急發布通知，呼籲曾參加婚宴但還未做過PCR核酸檢測的民眾，立即返家隔離。

根據宜蘭縣政府新聞稿，宜蘭縣昨天新增15名案例，皆是參加羅東「晶園會館」喜宴的民眾。宜蘭縣衛生局表示，該日賓客人數多，正在努力通知。為了因應此群聚案，衛生局及醫療團隊已出動至相關場域進行篩檢，再次呼籲4月9日晚上及另外2場婚宴的民眾，儘快到社區篩檢站接受篩檢。

由於「晶園會館」群聚感染確診數不斷增加，宜蘭縣政府於14日深夜發出緊急通知，呼籲4月9日晚間6點，曾至晶圓會館參加婚宴，但未曾做過PCR檢測的民眾，主動與當地衛生所聯繫，立即返家隔離。返家過程除須配戴口罩外，應自行開車、騎車或步行盡速返回隔離地點，並強調不要搭乘大眾運輸工具。

photo
Photo Credit: 中央社（宜蘭縣政府提供）

花蓮縣高中職、中小學15日預防性停課，全中運宣布延期

《ETtoday新聞雲》報導，花蓮縣政府教育處表示，為保護縣內學生的健康安全、防範接觸密度可能造成疫情擴散，昨日上午已經宣布全縣國中小學校15日預防性停課1天，統一改為線上教學。

《自由時報》報導，到了昨天晚間近10時，花蓮縣府再度公布最新停課資訊，表示經與教育部討論後共同決定，全縣國立高中職（含私立）一併納入停課1天，採線上教學。

《聯合新聞網》《自由時報》報導，由於疫情嚴峻，原定於本週六（16日）在花蓮開幕的111年全國中等學校運動會，也由花蓮縣長徐榛蔚在昨日晚間緊急宣布延辦，至於延到何時要看疫情狀況。

今（2022）年全中運將有田徑、游泳、體操、桌球、羽球等22個運動項目，總計本屆全中運多達1萬5000多名選手同場競技，但受到疫情衝擊，目前已經有超過100名選手因被匡列隔離或確診，無法到花蓮參賽。

《聯合新聞網》報導，花蓮縣府代理祕書長饒忠說，原本全中運期間有4天是上學日，已提前補課完畢，因此這4天仍將照原本規畫放假，縣府也會利用這段時間好好清消校園環境。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。