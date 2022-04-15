宜蘭「晶園會館」婚宴15確診縣府急發通知，花蓮15日預防性停課「全中運」宣布延期

國內疫情各地開花，宜蘭「晶園會館」婚宴傳播鏈出現多名確診者，宜蘭縣府深夜緊急發布通知，要4月9日晚間6點，曾至晶圓會館參加婚宴，但未曾做過PCR檢測的民眾主動與當地衛生所聯繫，且應立即返家隔離。

同樣因為疫情，花蓮縣宣布全縣高中職、國中小學校於今（15）日預防性停課1天。原定於本週六（16日）開幕的全國中等學校運動會，也緊急宣布延辦。本屆全中運多達1萬5000多名選手當中，已經有超過100名選手因被匡列隔離或確診，無法到花蓮參賽。

宜蘭晶園會館婚宴傳播鏈15確診，縣府深夜急發通知

《中央社》報導，宜蘭「晶園會館」婚宴傳播鏈已有15人確診，縣府昨日深夜緊急發布通知，呼籲曾參加婚宴但還未做過PCR核酸檢測的民眾，立即返家隔離。

根據宜蘭縣政府新聞稿，宜蘭縣昨天新增15名案例，皆是參加羅東「晶園會館」喜宴的民眾。宜蘭縣衛生局表示，該日賓客人數多，正在努力通知。為了因應此群聚案，衛生局及醫療團隊已出動至相關場域進行篩檢，再次呼籲4月9日晚上及另外2場婚宴的民眾，儘快到社區篩檢站接受篩檢。

由於「晶園會館」群聚感染確診數不斷增加，宜蘭縣政府於14日深夜發出緊急通知，呼籲4月9日晚間6點，曾至晶圓會館參加婚宴，但未曾做過PCR檢測的民眾，主動與當地衛生所聯繫，立即返家隔離。返家過程除須配戴口罩外，應自行開車、騎車或步行盡速返回隔離地點，並強調不要搭乘大眾運輸工具。

Photo Credit: 中央社（宜蘭縣政府提供）

花蓮縣高中職、中小學15日預防性停課，全中運宣布延期

《ETtoday新聞雲》報導，花蓮縣政府教育處表示，為保護縣內學生的健康安全、防範接觸密度可能造成疫情擴散，昨日上午已經宣布全縣國中小學校15日預防性停課1天，統一改為線上教學。

《自由時報》報導，到了昨天晚間近10時，花蓮縣府再度公布最新停課資訊，表示經與教育部討論後共同決定，全縣國立高中職（含私立）一併納入停課1天，採線上教學。

《聯合新聞網》、《自由時報》報導，由於疫情嚴峻，原定於本週六（16日）在花蓮開幕的111年全國中等學校運動會，也由花蓮縣長徐榛蔚在昨日晚間緊急宣布延辦，至於延到何時要看疫情狀況。

今（2022）年全中運將有田徑、游泳、體操、桌球、羽球等22個運動項目，總計本屆全中運多達1萬5000多名選手同場競技，但受到疫情衝擊，目前已經有超過100名選手因被匡列隔離或確診，無法到花蓮參賽。

《聯合新聞網》報導，花蓮縣府代理祕書長饒忠說，原本全中運期間有4天是上學日，已提前補課完畢，因此這4天仍將照原本規畫放假，縣府也會利用這段時間好好清消校園環境。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範