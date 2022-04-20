【專訪】台灣瑟谷實驗教育機構負責人（上）：沒有老師、沒有課本、不上課、不考試的「學校」

文：支持思考無罪化/THINKTOOMUCH

受訪人：林睿育，曾任跑蛙自學團計畫主持人、台北市影視音實驗教育機構（TMS）主任。現為台灣瑟谷實驗教育機構負責人、中華民國自主學習促進會理事、實驗教育學生家長（兩個兒子）

註：瑟谷學校，於1968年建於美國的麻州，現全球有超過50多所瑟谷模式學校，這裏沒有「老師」，大致上就是為學生準備一個安全且合理、適合做探索的環境，這裡沒有課綱或教科書，沒有班級，沒有教室，沒有考試，採取混齡制，學生可以自由的探索任何學科並和任何學校工作人員討論任何興趣，主要兩個理念：自主學習和民主管理。創辦人主要著作：《用「自主學習」來翻轉教育！沒有課表、沒有分數的瑟谷學校》。台灣瑟谷實驗教育機構於去（2021）年十月在新北市成立。

此篇採訪為上部分，以林睿育作為實驗教育機構創辦人，建立瑟谷的理念、動機為主。

問：參與實驗機構、創立台灣瑟谷實驗教育機構的歷程是什麼樣的？

小孩上學時我們搬到花園新城，就讀這裡的體制小學，（後來）遇到情況不理想的老師，哥哥升國中的時候，我們參加社區有個很早期的自學團體（赤皮仔），但我發現一些很可惜的地方，2014年的《實驗教育三法》給我們的彈性非常大，不需要跟國家課綱也不一定要考試，但多數家長還是很不安，所以還是有國英數，還是希望他們去考高中，但平常你就不是在準備這件事，你要怎麼樣硬是讓你小孩往你期待的方向走，我那時候覺得很莫名很矛盾。

（後來）遇到一個老師過世給我很大衝擊，（我在想）如果我人生走到最後沒有做什麼我會覺得遺憾，我就想到瑟谷，是我之前辦自學團體接觸到的，那時候就覺得這個理念適合我所相信的人的本質，所以就一年時間就把它辦起來，下禮拜（十月）開學。

花園新城，新北的一處山坡地度假社區，台灣第一位女建築師修澤蘭規劃設計，花園新城落成初期，因價格高昂且遠離城市，吸引了社經階層較高人士入住。而後花園新城沒落，房價下跌，許多藝文界人士入住。現在則有很多體制外教育的學生，從全人、華德福、蒙特梭利老師以及黃武雄，台灣第一批實驗教育團體也出現在這個社區。

實驗教育三法：實驗教育三法將實驗教育分為「學校型態」、「非學校型態」（包括個人、自學團體與機構）及「公辦民營」，明確法源規定。

但我們這時候還是不會介入，等他來找你幫忙或者介紹懂的人，幫助他搜尋，接著讓他繼續做，我們期待從中累積學習脈絡和建構知識的能力。

問：台灣瑟谷實驗教育機構沒有課程的話每天都在做什麼？要怎麼幫助孩子學習？

瑟谷理念的兩個原則：

1. 自主學習：讓小孩一直玩，非常趨近於unschooling，完全不幫小孩安排課程和學習領域，讓小孩一直玩，做自己想做的事情，慢慢就會發展出自己的興趣和專長。

對瑟谷來說興趣有兩種，一種是普通的興趣，比如小孩一直跟你聊喜歡車車，聊365天，對瑟谷來說是一般的興趣，因為他只是在聊天；一種是真正的興趣，他已經開始研究汽車了，知道的比你還多，可能還會組馬達運轉，但我們這時候還是不會介入，等他來找你幫忙或者介紹懂的人，幫助他搜尋，接著讓他繼續做，我們期待從中累積學習脈絡和建構知識的能力，我們透過家長、人脈幫他找到好的校外資源。

2. 民主管理：兩個部分組成，校務會議和學生法庭。

unschooling：「非學校教育」是在20世紀70年代的時候由美國教育家約翰・霍特（John Holt）提出的，也被稱為自然學習和放任自學，沒有具體學程和體系，以孩子興趣為主，家長會積極參與協助，幫助孩子找資源、導師和其他促進學習的媒介。

問：通常來說，按照自己興趣來發展的自學學生，有何優勢與劣勢？

優勢：在瑟谷創始人寫的《自主學習》裡，提到「模構」——建立起來之後就有一套你自己的反應模式出來，完全在自主學習習慣的孩子這種模式已經養成，在這個模式裡，習慣正面積極模式，也不會沒有批判性，有清晰的邏輯，當它對這個世界有什麼不滿，有力量創造出來並且改造這個世界，他們會覺得是世界follow我而不是我follow世界，在自主學習裡面建立起來的孩子就會有這樣的心態。

劣勢：會出現在家長和其他的大人之間，我們大人都不是這樣長大的，所以很難理解這樣小孩的狀態，會成為孩子的阻力，就像我們無法想像從小就是打電動的孩子到底學到了什麼，我們會很焦慮，我們會強迫他脫離電腦，或者覺得為什麼不去做這個那個，想要塞知識給他們，對已經進入某一個模式的孩子來說不是好事情，是一種干擾，這個是成長過程中會遇到的困難，因為身邊沒有同類。

問：你覺得體制教育有什麼存在的必要性？

我覺得體制教育可以改進的地方罄竹難書，但是體制有它的剛性，是穩定的必要，所以它很難改變這個我是完全可以理解，另外它是一個全台灣家長的大型便宜的托育中心，家長的工時就是這麼長，所以對我來說學校的教育功能倒不是我第一看重的，而是一個安全的放小孩地方，這可能很重要哈哈。

問：有撼動體制教育的野心嗎？

沒有欸哈哈，可是我覺得這個世界本來就應該有很多不一樣的選擇，只要不要阻擋我做想做的事就好了，我相信體制內的教育都有需要它適合他的人，就像很多家長想要恢復聯考啊哈哈。我相信也有（某一些）讀書讀得認真、考試高分的小孩是這個系統的既得利益者，應該想維護這個系統吧，應該也有這樣的小孩。

問：台灣瑟谷實驗教育機構的學費？

我們的學校學費不便宜，一個學期九萬（六個月，沒有寒暑假），註冊費3萬。實驗教育的學費真的很難便宜，我們國家預算花在每個小孩身上每年20萬左右，一個學期差不多10萬，包括了教室、水電、教師人事費用，只是都在稅金裡，全民買單的，所以大家都沒感覺，都以為公立教育很便宜，其實不是。

如果對人或者自己沒有足夠的自信就會緊緊抓住主流價值觀不放。

問：什麼樣的父母會更願意自己的小孩接受體制外教育，願意和別的孩子「不一樣」？

家長的觀念要不害怕跟別人不一樣，像是我的爸媽和姐弟住在國外，對於我的小孩離開主流是很反對的，要能接受小孩離開主流，讓他們有自己的選擇權，不跟著大家上高中考大學真的不是很多人可以接受欸，倒不一定是教育程度，而是價值觀和取捨、和安全感從哪裡來，如果對人或者自己沒有足夠的自信就會緊緊抓住主流價值觀不放。