在中國涉「顛覆國家政權」關押1852日，李明哲5年刑滿搭機返台

被中國關押長達1852日後，台灣NGO工作者李明哲的妻子李凈瑜週四（14日）晚間發表聲明，指出李明哲已經離開監獄、正在返家路上，回國後會依循防疫政策進行隔離檢疫。

李明哲救援大隊表示，他於今（15）日上午10點多抵達台灣桃園國際機場，待隔離檢疫期滿，會尊重當事人及家屬意願，視情況召開記者會。

入境中國卻無預警被捕，李明哲因「顛覆政權」入獄

李明哲入獄前為文山社區大學的課程主任，長期參與NGO組織工作，是人權公約施行監督聯盟等團體的志工。2017年3月19日，他搭上長榮航空BR807號航班從台北飛往澳門，並經由澳門入境珠海。未料，這竟成為一場不知歸途的旅程。

5天後，其妻李凈瑜召開記者會要求協尋李明哲，國台辦隨後證實他被以違反國家安全之名逮捕。5月，時任國台辦發言人安峰山表示，中國當局以「顛覆國家政權罪」將其正式逮捕。

同年，李明哲於9月在湖南岳陽中級法庭當庭認罪。11月28日，法庭稱李明哲從2012年以來頻繁出入中國，「與大陸有關人員勾結，制定行動綱領，建立非法組織，策劃、實施顛覆中國國家政權的活動」，被判5年有期徒刑、刑滿後2年剝奪政治權利，李凈瑜也到場旁聽判決。

國際特赦組織台灣分會邱伊翎秘書長曾指出，李明哲在關押期間被迫吃餿食，且沒有足夠的保暖衣物，家屬在疫情爆發後被拒絕16次探親申請，連親情電話都不能撥打。

出獄日期不明，李明哲仍順利返台

雖然刑期為5年，但國際特赦組織在今（2022）3月召開記者會質疑，由於李凈瑜從頭到尾沒有收到該案的判決書，因此無從確認正式刑期及釋放日，也沒有從中國政府得到任何消息。

當時，台北律師公會人權委員會主委江榮祥憂心，由於「剝奪政治權利」是在刑滿起算2年執行，依中國《出境入境管理法》第12條第2款規定，刑罰尚未執行完畢不准出境，因此李明哲恐怕在2年期間也不會獲准離開中國。

不過，李明哲於今年4月14日確定刑滿出獄。國台辦發言人馬曉光在記者會上指出，5年有期徒刑刑滿，會依法釋放李明哲並安排返台。馬曉光強調，服刑期間監獄嚴格保障其健康、通信等權益，李明哲身體狀況平穩，惟監獄方自疫情發生以來暫停罪犯與親屬會面。

根據《ETtoday》的報導，李明哲在今日早上7點半左右現身廈門高崎機場，現場拉起紅線、由大批公安護送，讓李明哲直接通關港澳台閘口。隨後，李明哲搭乘廈門航空MF887班機，在上午10時25分抵達桃園機場。

《上報》指出，李明哲下機後未與一般旅客同行，而是搭乘陸委會派遣的環宇商務中心專車離開，面對大陣仗的媒體，他不發一語便搭車離去。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範