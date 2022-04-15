母乳哺餵率不該被數字化：母嬰親不親善，從來不是評鑑說了算

文：烏烏醫師

母嬰親善政策終於能進入國會殿堂討論，非常感謝林昶佐委員幫所有媽媽發聲。

母乳哺餵率不該被數字化

誠如委員所說。2001年政府為了達成世界衛生組織（WHO）所說「六個月前純母乳率50％」的指標，從中央的衛生署到衛生所，教學醫院到產後護理中心，全體總動員，發動母嬰親善政策。透過24小時母嬰同室、禁止網路販賣配方奶粉以及鋪天蓋地的文宣，傳達「母乳好處多」、「餵母乳好輕鬆」、「給寶寶最好的」，讓任何沒有知識背景、相關經驗的人都敢對媽媽指手畫腳，說上一句：「母乳不是對小孩比較好嗎？你為何不餵母乳？」

也因此，原本是媽媽與寶寶之間親密的母嬰連結時光、依附關係構成的哺育，竟變成只講求「母乳％數」，成為所有女性在產後最強大的壓力來源。而此時，產假比大多數國家少、沒有任何公費泌乳顧問資源的台灣，竟在20年來，超英趕美，成為世界哺餵母乳的模範生。

講一句令人沈重難過的， 每一個％數成長背後，都是無數媽媽的血淚。

其實，英國皇家助產學會早在2018年宣布，要尊重女性不想或不能哺餵母乳，若媽媽在獲得充分資訊後決定以配方奶餵養嬰兒，就不該被譴責，別讓女性在照護新生兒的第一階段，就對自己的任何決定感到內疚。

陳時中部長回應：「沒聽說過母嬰哺育對小孩子是不好的，對推動的手段是否友善，是執行面的問題。」

該被檢討的從來都是母乳「政策」，而不是母乳

我還是想強調，這些倡議絕對不是要反對母乳，我們反對的只在意數字，不在意媽媽感受的僵化政策。母嬰哺育不是只有「嬰」，還有一位活生生的母親。

執行面是否友善，首先要顧慮到媽媽與嬰兒的個體差異，胸部不是水龍頭，打開就有乳汁；新生兒吸允乳汁更不是大人在吸珍珠奶茶。

奶來得比較慢、乳汁發太快塞奶、剖腹後傷口痛找不到良好哺餵的姿勢、寶寶舌繫帶過短不願意吸、黃疸指數高、大便次數多......每對母嬰的問題不盡相同，院方是否能提供正確的資訊和足夠支持？國健署的衛教資源是否充足？還是媽媽只能各憑運氣，自力救濟？更不用說兩個月後，很多媽媽要面臨重返職場的各種問題 。

親不親善，從來不是評鑑說了算

不諱言的，我服務的診所確實是以「非母嬰親善醫療院所」為宣傳。

但這就代表我們不親善了嗎？ 當然不是。

產前產後我們設置設有泌乳顧問門診，鼓勵媽媽做好產前哺育計畫，多數媽媽都可以在產檯上立刻與新生兒肌膚接觸，九成以上的伴侶可全程陪產，彈性的母嬰同室，若媽媽願意，產後四小時就有專人指導親餵，人力配置充足，從護理師、專科護理師、物理治療師、保母，到泌乳顧問，盡可能讓媽媽遇到餵奶相關問題時，就能得到協助。

當然這一切都是成本，鎖死在健保體系的醫療院所根本很難照做。隨著生產數降低，我也擔心產科在醫療體系越來越弱勢。

這也讓我想起12年前的虎年，生產數下降，產科病房只能「割地賠款」，不只出讓病房給其他科別，產科護理人員還得輪調其他單位，資淺的護理師光是適應新單位的分身乏術，根本無法獲得足夠的哺乳知識累積照護經驗。但哺乳指導是一個專門的學問，不是女人的天份，很多媽媽不是不想餵母乳， 而是沒有人能正確協助與指導她們該怎樣起步，如何克服後續可能遇到的難關，好比塞奶、乳腺炎。

因此委員也在後續的留言提醒，該被檢討的是不完整的母乳政策，而不是一線的醫護人員，因為在錯誤的制度底下，每一個人都是受害者。

真心盼望這個議題能持續發酵，政府機構、醫療院所、到所有婦女團體，以此為契機，討論母嬰親善該追求的指標到底是什麼？

個人淺見，很單純！就是更健康快樂的媽媽寶寶。

因此，母嬰親善政策絕不能只關注母乳哺育率，還有媽媽的身心狀況，產後低潮、產後憂鬱、漏尿、恥骨痛。此外，友善哺乳的職場氛圍，能夠自在推嬰兒車的安全道路、完善的托育政策，都能讓媽媽自在且有力量的選擇親餵、瓶餵、混餵，重返職場或是在家育兒。

本文經烏烏醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航