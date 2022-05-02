【專訪】《權力製造》作者柯映安：家族企業一代是狼、二代是哈士奇，不同物種還是要一起工作

文：翟翱

《權力製造》是柯映安繼《死了一個娛樂女記者之後》，第二次與鏡文學合作委託創作。《女記者》用通俗劇的架構，剖析性的權力關係。大多時候，性是一把社會遞給女性的刀，期待後者用它來表演同時毀滅自己。

「女性在社會觀感下，常常因為被凝視而被迫反應。這種被凝視的感覺，又置身複雜的職場（按：娛樂圈產業），讓我覺得可以與小說談的性結合。」透過自身經驗與觀察，以及採訪《鏡週刊》娛樂記者，柯映安找到貼近《女記者》的方法。

不過《權力製造》距離她更遠了，無論是從階級還是性別來看。小說以台灣企業鬥爭故事作為背景，主角是剛歸國的小弟，面對金玉其外的家族企業，不甘交出接班位置的兄長，以及蠢蠢欲動的老臣。最終在他眼前的，是被權力蝕空的家。

《權力製造》不是HBO影集《繼承之戰》般的純商戰作品，更趨近不流血不革命的《紙牌屋》，權力的規模縮小了，侵蝕人心的力量卻不變。這才是真正可怕的地方。

探底了，也是邊界

《權力製造》有實業小說的外殼，但掀開來，更多的是人性在權力堂奧或攪碎機下的成住壞空。這樣的小說走向，柯映安不諱言，是寫作面臨困難的取捨。

第一個困難是，《權力製造》的情節背景比《女記者》龐大，從《女記者》到《權力製造》，故事情節由小變大，柯映安採取相反的寫作策略，「寫《女記者》是我膨脹自己，讓自己有底氣，但這本是我知道它很大，我無法掌握，只好把它寫得很小，越小我越能掌握。」把它寫得很小，成為柯映安挑戰《權力製造》這題目的關鍵。

再者，柯映安自問，商場爾詐我虞每個地方都有，如果要再說一次這樣的故事，跟當下時空的連結是什麼？為此，柯映安虛構故事裡「康興生技」的發跡過程，與家族支柱、父親宋再興的人生，「我希望這個家族是從土地裡長出來的，而且時常回頭看自己的故鄉。這也是因為過去我寫的主角都是底層出發的人。」既然故事原型的階級與自己天差地遠，就先把人物打回出發點，讓自己能夠同理。

然而，寫到第五章時，柯映安發現了新的問題。「我卡住了，因為我不擅長寫商戰。當我發現無論怎樣我都寫不好，只好努力找自己會寫的，家族與女性。」

柯映安坦言，當時感到很挫敗。讓她開竅的是一篇畢飛宇談小說的文章〈看蒼山綿延，聽波濤洶湧——讀蒲松齡〈促織〉〉。畢飛宇以蒲松齡這篇寫蛐蛐的小說為例，說明小說家有所為有所不為。在〈促織〉這則故事最後，蒲松齡讓蛐蛐鬥雞。

為何是雞，不是更誇耀的老虎或獅子？

畢飛宇的回答是，這關乎在小說的傳奇性與批判性之間取得平衡。蛐蛐鬥虎鬥獅，人類鬥天鬥地，當然威武，可是王道過頭，就會變成所謂的龍傲天。小說要保持批判性就不可以離開日常，而且「不顧常識，一味地追求傳奇，小說的味道會大受影響。」畢飛宇的結論是，寫小說需要想像跟勇氣，但想像跟勇氣有其邊界。或許遙遠，但仍有邊界。

「如果商戰我寫不好，至少我刻畫了人性，並且讓讀者覺得自己也開始關心書中角色。」落實在《權力製造》中，便是康興生技宋家女性的困窘，以及家族企業第二代面臨的親情缺失，甚至反噬。

勇於想要的女性角色

《權力製造》裡的女性精采有戲，她們沈淪犯傻，有治理長才，更多時候卻因為男人或有權力的男人精疲力盡。「我喜歡她們的想要。」柯映安說。

「我想寫的是，她們都有問題，但任何狀態的她們都很好看，有自己的生命，不管多瘋都很精采。你問我這樣寫，是不是想鼓舞女性，老實說，沒有。我只是寫出她們的韌性。她們做的錯也都是她們主動的，正因為是她們想做的，之後才有能力抽身。」

想寫這樣的女性，柯映安說或許是因為身邊不乏類似的女人。「有的深陷痛苦的關係，甚至不倫，但關係中的人互相依靠是有原因的。以前我的女生朋友深陷一段關係，大家聽了都會說你很笨快離開，可是這樣只是把她們趕到連傾訴對象都沒的地步。我後來找到的方式是，你繼續痛苦吧，總有一天你會受不了而離開，不然就是你贏了。我把這想法投射到書中女性角色。」

「『你以為是你把我人生搞砸的，但其實這就是我想要的。』我一直很佩服這樣的女性。」柯映安說。原來《權力製造》藏了半部電影《世界上最爛的人》在裡頭。

Photo Credit: 柯映安提供 柯映安與編劇團隊前往台東、蘭嶼田調。

狼與哈士奇

女性角色如此，男性角色也不遜色。柯映安說，書裡甚至故事原型中的人物都面臨二代接班常見的難題：接班失敗。因為一代跟二代無法溝通。

「你進去或離開家族企業都代表你跟家的關係，當老闆與下屬的身分重疊父子關係，如果兒子不適合公司也無法離職，因為離職就是割捨親情，背棄父親的期待。此外，大家都想要得到老闆稱讚，但二代不同於一般員工的心態是想要得到老闆／父親的愛。得不到又無法離開，久而久之，就會產生怨恨。」

「一代是狼，二代是哈士奇，他們是不同物種，但還是要一起工作。」為了寫家族企業鬥爭，柯映安翻《商業周刊》，看一堆管理類書籍，還包括川普姪女寫的川普傳記《永不滿足》，「書中寫到，川普有足夠時間旁觀爸爸羞辱哥哥的行為，並從中學習。他學到最簡單的教訓，就是不要像哥哥一樣。這樣的狀態也發生在故事原型與小說中主角的哥哥身上。」

怨恨掏空了權力的美好。我問柯映安，寫完《權力製造》有更懂得權力是怎麼一回事嗎？柯映安搖頭，「寫過程中我有思考，但還是不了解。我覺得權力如果要被講清楚，可能要透過政治劇。儘管我參考了很多《紙牌屋》，終究能力只能呈現成這樣。」