2022/04/15,
軍事

曾向蛇島烏軍招降被嗆「去你的」，俄羅斯最重要軍艦之一「莫斯科號」可能遭烏軍擊沈

曾向蛇島烏軍招降被嗆「去你的」，俄羅斯最重要軍艦之一「莫斯科號」可能遭烏軍擊沈
俄羅斯導彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）| Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

如果莫斯科號確實是被烏克蘭的「海王星」反艦飛彈擊中，才會發生火災、並導致軍艦下沉，那麼這艘重達1萬2490噸的軍艦，將成為二戰以來被敵軍擊沈的最大戰艦。

俄羅斯國防部在14日晚間稍早指出，該國海軍最重要的軍艦之一「莫斯科號」（Moskva）導彈巡洋艦發生火災，起火原因不明，但導彈等武器沒有損害，起火的船體本身在海上漂浮、正要拖曳入港。

不過，俄羅斯國家通訊社《塔斯社》在稍晚發布最新消息，表示由於船體受損、失去平衡，莫斯科號沈沒在波濤洶湧的大海中。

矛盾的是，根據《CNN》的報導，烏克蘭南部的作戰司令部指出，莫斯科號是被烏克蘭的「海王星」反艦飛彈擊中，才會發生火災、並導致軍艦下沉。目前無法確認造成船隻下沈的真正原因，但兩名熟悉美國和西方情報的消息人士認為烏克蘭的說法可信，只是美國官員還沒有確切證據。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）向《CNN》指出：「我們沒有立場透過官方證實究竟是什麼導致了這艘船的沈沒」，但他也無從反駁烏克蘭的說法，且認為烏克蘭的海王星飛彈確實擊中了莫斯科號。

分析人士指出，莫斯科號的損失會嚴重打擊俄羅斯海軍的核心，這就好比美國海軍在今日失去一艘航空母艦。倫敦國王學院戰爭與戰略教授帕塔拉諾（Alessio Patalano）表示，船隻很少被大眾注意到，但實際上，船隻是一片漂浮在海上的國家領土，除了軍事的損失外，失去一艘船更隱含著政治意義。

曾在蛇島招降烏軍，如今可能成為二戰以來被擊沉最大軍艦

根據《BBC》的報導，一名烏克蘭高級官員指出，莫斯科號上可能有多達510名船員。這艘在俄烏戰爭中聲名狼藉的軍艦，於俄軍2月24日入侵烏克蘭的第一天，就在黑海「蛇島」向當時烏克蘭的邊防部隊喊話招降，卻被烏軍士兵以髒話回嗆：「去你的！」。

莫斯科號沈沒當天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在Instagram上與一本新的郵票合影留念，這份週二（12日）發行的郵票主題就是烏軍在蛇島上所言：「俄羅斯軍艦，去你的！」澤倫斯基表示，這句話將成為烏克蘭捍衛者堅定不移的象徵。

莫斯科號從1980年代初期開始服役，擁有16枚Vulkan反艦導彈，和一系列水雷、魚雷武器，如果烏克蘭擊沈的消息為真，那麼這艘重達1萬2490噸的軍艦，將成為二戰以來被敵軍擊沈的最大戰艦。

基輔獨立報的記者Illia Ponomarenko則在推特上指出，這是從20世紀初期的日俄戰爭以來，俄羅斯首次失去一整艘軍艦。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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