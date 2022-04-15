馬斯克出大絕：宣布將直接100%買下推特，誓言解放平台潛能

身為全球首富的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），繼近日成為推特最大股東，又婉拒加入推特董事會後，於昨（14）日揭露自己的最大野心—將以每股54.20美元的現金購買推特100%的股份，成為推特新老闆。

美國證管會（The Securities and Exchange Commission ，SEC）昨（14）日釋出的文件指出，馬斯克將以每股54.2美元的現金，收購推特股票。比起馬斯克開始投資推特的前一天收盤價溢價54%，也比推特13日收盤價溢價18%，使推特的估值達到430億美元。

收購結果如何眾說紛紜

推特董事會未來將可能與其最大的單一股東展開較量。目前專家對於收購案的結果仍有諸多猜測，有的對於推特董事會是否會接受此提案抱持懷疑態度，有的則認為馬斯克會持續出招直到他擁有公司所有的股份為止。

根據《富比士》，投資公司CFRA認為馬斯克的收購價應該對股東具有吸引力且難以拒絕，因為馬斯克不太可能再提出更好的報價。

財務安全公司韋德布西（Wedbush）的分析師則稱，這齣推特收購大劇將以馬斯克利用「激進的惡意併購」手段，最終如願以償得到公司收場，畢竟以此次的價格水準，若出現其他買家也不可能提出更高的報價。

惡意併購是指在未經標的公司董事會允許下，不管對方同意與否就進行併購。

馬斯克為何對推特有興趣？

馬斯克寫給推特董事長泰勒（Bret Taylor）的信件提到，投資推特是因為相信它是成為全世界言論自由平台的潛力股。除此之外，言論自由是民主社會中至關重要的要件。

馬斯克認為推特若維持目前的運作形式，公司將不會蓬勃發展、也不足以滿足社會需求，必須要轉型為私有化經營。他在信件最後寫道：

推特有著非凡的潛力，而我將會解放這個潛能。

推特執行長、董事會怎麼想？

推特去年剛接任的新執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）在昨日的員工大會上表示目前公司對此還在進行評估，關於董事會傾向如何處理此事也尚未有任何定論。

不過阿格拉瓦爾說道，董事會將會遵循「嚴格的程序」並做出「符合股東最大利益」的決定。

根據《The Information》，推特董事會並不歡迎這項提案。為應對此次的惡意併購，董事會未來可能考慮使出「毒藥丸策略（Poison Pill）」，使得馬斯克獲得公司大量股份的難度提高。

《彭博社》報導，「毒藥丸策略」又稱作股東權利計畫（shareholder rights plan），它允許現有股東以折價購買更多股份，從而稀釋敵意收購方的所有權利益。此一策略在公司受到積極股東（activist investors）施壓或遭受惡意併購時很常見。

此外，自稱為「推特最大且長期」股東之一的沙烏地阿拉伯投資家阿瓦里德親王（Prince Alwaleed bin Talal），也在推特上發文反對收購提案，說馬斯克低估了推特。

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.



Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022

馬斯克隨後在推特上回擊，指出以54.20美元的價格將Twitter私有化應該是由股東決定，而非董事會。

Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

若收購順利，馬斯克會如何重塑推特？

根據《Wired》，馬斯克在TED大會上說在推特這個平台中，自由應是最重要的價值而不是真理。他認為言論應該盡可能不受到任何拘束，除了那些可能直接煽動暴力的非法的言論。

他強調「擁有一個備受信任且包容力強大的平台，對於文明世界的未來十分重要」。

《美聯社》指出，馬斯克批評推特沒有發揮其作為「言論自由平台」的能力，似乎意味著他將縮減對內容的審查，但同時他也呼籲公司應該移除垃圾帳號、加強管制。兩項理想似乎存在著矛盾。

此外，馬斯克也提到要將推特上的垃圾郵件和詐騙機器人作出限制、公開平台演算法，以及刪除推特廣告服務等等。

若順利收購推特，馬斯克除了會坐擁影響公司的實權，有8000萬名追蹤者的他更可能藉由在社群媒體上帶風向的能力對公司決策產生影響。

曾經是推特創始團隊成員及前董事會成員的哥德曼（Jason Goldman）向《紐約時報》表示，推特一直承受著各種問題，但至少公司從未被潛在的董事會成員透過自家創造出的產品控制過。

其他員工更對馬斯克那些批評公司產品及商業模式的貼文感到不滿，指出他根本不懂得欣賞這麼多年來公司更新推特所付出的心力與時間，對於產品路徑圖更是一無所知。

下一步是什麼？

馬斯克表示如果推特不接受收購要約他還有B計劃。他更指出這不是威脅，「如果不做出必要的改變，這根本不是一項好的投資。」

一名科技、媒體及電信分析師向《美聯社》提到，推特接下來即有可能會聘請銀行家與顧問來幫助評估這項交易，其他的買家也有可能出現。對推特有興趣的買家來說，現在是絕佳的入場時機。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範