司法不公？沈可婷撞死8「蚊型腳車」少年案，為何引起了大馬網民的熱議

又是一個加班到凌晨的日子，沈可婷終於完成手上的工作，準備回家好好休息。她啟動引擎，把車子開到漆黑的高速公路上。從辦公室開往家裡的這條高速公路並不是她最熟悉的路，因此她得打起精神，格外謹慎地開車。大約3點20分，正在開車的沈可婷在昏暗的燈光下彷彿看見左側有東西在快速移動，忽然耳邊響起一陣劇烈碰撞聲「砰！」。隨著巨響，掀開了一場伴隨沈可婷接下來5年的夢魘。

時間回到2017年2月18日，22歲的馬來西亞華裔女子沈可婷在柔佛州新山市內環公路開車時撞向一群騎「蚊型腳踏車」的馬來青年，釀成8死8傷的悲劇。事發後，沈可婷以違反《1981年陸路交通法令》第41（1）條文，魯莽駕駛的罪名被控上法庭。但因為沈可婷在開車時沒有超速、喝酒、吸毒、滑手機，也有綁安全帶，法庭宣判表面罪名不成立，她被無罪釋放。

由於控方不滿法院結果，便在2019年11月10日將案件上訴到高等法院。上訴獲批後，高等法院將案件交給上訴庭審理，但最終由於證據不足，隔年10月10日沈可婷被無罪釋放。然而根據馬來西亞法律，上訴庭可以接受兩次的上訴機會，控方再次提出上訴。

今年4月13日，新山高庭法官阿布巴卡（Abu Bakar）推翻先前判決，宣布沈可婷魯莽駕駛罪名成立，被判6年監禁及罰款馬幣6千令吉（約新台幣4萬1千元），即日起服刑。

被一場意外包裝的族群問題？

「蚊型腳踏車」是翻譯自馬來語basikal nyamuk，是流行於馬來少年中的一種改裝腳踏車，因為拆出了剎車裝置、使用無花紋輪胎，因此從上坡俯衝下來的速度非常快，因此馬來西亞常發生馬來少年因騎「蚊型腳踏車」而造成意外重傷身亡的事件，而少年死者的家屬，也多被批評沒有善盡監護責任。

沈可婷案的判決讓許多馬來西亞人民不滿，最為明顯的是華裔族群，尤其中文媒體的社交媒體留言區多被「司法不公，天理何在」轟炸。

4月13日判決後的短短1天內，「沈可婷」成為谷歌熱搜，甚至被眾多國際媒體報導。截至今日，網民發動的「釋放沈可婷」聯署也獲得將近78萬人的簽名。臉書上許多人將頭像換成黑白，馬來西亞KOL陸續發文表示對司法系統的絕望。對許多馬來西亞人來說，4月13日是十分黑暗的一天。

媒體新聞臉書留言底下都是網友一致的留言「司法不公，天理何在」。Photo Credit: 截圖自網路

法庭判決與上訴幾乎天天上演，但這起事件究竟為何獲得高度關注？主要原因不外乎肇事者與被害者涉及了馬來西亞最敏感議題——種族，華人司機撞死了馬來少年。來自華人網民的留言離不開「法庭偏袒馬來人」、「就是故意針對我們」等等，當地華人媒體《中國報》甚至下標「巫裔網民嫌6年太少」等具強烈煽動種族情緒的字眼。

根據觀察，馬來媒體多客觀地報導司法審判結果，其實也有不少馬來網民的留言是支持沈可婷，也有理性分析的討論，如「被懲罰的不應該只有這位小姐，青年的父母也須負上責任。」、「若她真的坐牢，只會助長蚊型腳踏車這類危險運動。」

評論家瑪莉安（Mariam Mokhtar）發布影片時分享，「我也曾經在路上遇過蚊型飆車族（Mat Lajat），他們會環繞在我的車子附近進行非法競速，氛圍很可怕。」她認為青年的父母應該受到懲罰，同時她也譴責政治人物沒有實施任何管制飆車族的措施。由此可見，馬來社群並不一味地將這場判決視為種族政治下的結果。

儘管華裔社群的主流意見是持「司法不公，天理何在」，但一些持非主流意見的意見領袖，則不認同司法不公的說法，因為法庭確實有根據司法程序提出上訴。時事評論者林韋地在臉書發文表示，「華人網民不能總是華人無罪就『司法有理』，華人有罪就『司法不公』。」

沈可婷的律師這次要求暫緩服刑及提出上訴，讓她可以保外候審，雖然被法官拒絕，但這並不是此案件的最終結果。根據《東方日報》訪問執業律師蔡學捷，他說明法官的自由裁量權沒有固定的方程式，從辯方律師所提出的理由是否充足，如審訊時配合度、出缺席、個人健康等因素來決定是否批准及保釋。蔡學捷也強調，這是辯方與控方最後上訴機會，若控方在上訴庭成功推翻先前的判決，辯方就沒有上訴的機會。

上訴庭的審判結果仍是未知之數，不過可以確定的是沈可婷又將經歷與法庭搏鬥的漫漫長夜。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒