拜登稱普亭為戰犯、俄烏戰爭是種族滅絕，僅是「個人意見不代表官方立場」嗎？

文：德國之聲中文網（美聯社）

在其位、謀其政。身為美國總統，即便發表的只是「個人看法」，也常常會被認為代表美國官方。隨之而來將會是軍隊的行動、市場的震動、外交形勢的撼動。

然而，這些似乎都沒能阻止拜登（Joe Biden）總統頻頻發表「個人意見」。他在一年前稱普亭（Vladimir Putin）為殺人犯，俄烏戰爭爆發後再加碼稱其為戰犯，並且指責俄羅斯針對烏克蘭進行「種族滅絕」。儘管拜登之後都強調只是個人看法，但是依然在國際輿論中製造了混亂。

在俄烏戰爭中，美國並非單純的旁觀者。它是烏克蘭獲取西方武器的主要供應國，也是主要情報提供者，更是全球制裁俄羅斯的推動者。在核武大國之間展開對話，美國有著幾十年的豐富經驗。但是這些天，拜登的發言似乎沒有遵循經驗，而是在「聽從內心」。據他的幕僚多次披露，拜登總統有時會對電視新聞裡的內容做出反應，這點和前任總統明顯不同。

有觀點認為，拜登的表態並不總是應該從字面意思去理解。

馬克宏委婉批評拜登

宣佈種族滅絕是對一個國家的最嚴厲判決，這可以強制要求《聯合國憲章》的簽署國採取干預措施。正是由於擔心這一法律職責，美國沒有認定盧安達1994年的種族滅絕。鄂圖曼帝國對亞美尼亞人的種族滅絕行為，也在整整一個世紀後才得到美國的認定。

但是，4月12日，拜登在愛荷華州的演講中，將俄軍殺害數十名乃至上百名烏克蘭平民的行為等同於種族滅絕，而且在返回華盛頓的途中再次確認這一說法：「律師將決定俄羅斯的行為是否符合國際準則，但在我看來確實如此（種族滅絕）。」

拜登的表態獲得了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的讚揚，認為這是「真誠領袖的直率話語」，「直呼其名是抵抗邪惡的關鍵。」

不過，一直在努力保持和普亭直接通話渠道的法國總統馬克宏（馬克宏），並不十分贊同拜登的做法。他警告說：「我不確定言辭激化是否有利於我們的工作……如今我對術語運用十分謹慎。」馬克宏認為，「種族滅絕」一詞具有特別的含義，「如今發生的事情非常瘋狂，難以置信地殘暴；戰爭重返了歐洲。但與此同時，我也在審視事實。我想要繼續盡最大努力來停止戰爭恢復和平。」

馬克宏在3月底也曾經委婉批評拜登言辭過激。當時，拜登在訪問波蘭時與一些難民會面，並脫稿指責普亭是「屠夫」，認為「看在上帝的份上，不能讓這個屠夫繼續掌權。」馬克宏隨即表示，他的工作重心是促成俄烏停火，然後通過外交斡旋讓俄羅斯完全撤軍，「如果我們真向這麼做，就不能在言辭或行動上激化局勢。」之後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國駐北約代表史密斯（Julianne Smith）也都澄清說，美方無意推翻莫斯科現政權。

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白宮忙於澄清

除了種族滅絕者、屠夫，拜登還曾經多次脫口而出將普亭稱為「戰犯」。而白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則立即澄清說，拜登的這一表態「並不一定代表美國的官方立場」，而是總統個人的「心裡話」，「他基於電視新聞上看到的內容發表了言論，他看到了殘忍的獨裁者侵略別國的野蠻行徑。」

拜登本人也就其「屠夫」、「戰犯」等說法解釋說，這是表達了對普亭個人的道德憤慨，「並未強調政策的變化。」

既是優點也是弱點

事實上，美國總統「不按講稿發言」起始於川普（Donald Trump）時代。當時，川普總統每天發送大量推特，有些確實代表了官方政策，有些則只是反映川普的即興個人想法。

賓夕法尼亞大學安嫩伯格公共政策中心（APPC）主任賈米森（Kathleen Hall Jamieson）對美聯社指出：「在川普擔任總統期間，發生了一個戲劇性的轉變，即總統言論有時不代表國家，而只是個人看法。」賈米森強調，目前的白宮團隊總能在拜登總統發表此類言論後迅速澄清。

不少關注政治修辭術的學者認為，以前總統歐巴馬（Barack Obama）為代表的一些公眾人物有著很強的自我監控能力，能夠在自己說話時意識到自己到底在說什麼，並且能夠在偏離軌道時將自己重新拉回正軌。賈米森認為，拜登缺乏這種自我監控及糾偏能力。

早在擔任總統之前，拜登在長達幾十年的政治生涯中就有著眾多「口無遮攔」的不良記錄。2012年，時任副總統的拜登在電視訪談中支持同性婚姻，但當時歐巴馬總統並未準備好這樣做。歐巴馬點評說，拜登的言論稍微有點出格，「但這是因為其坦率的品格」。

如今，白宮的幕僚團隊則認為，拜登總統的言論不論是否和美國官方立場相一致，都不僅僅是對來自烏克蘭的可怕畫面的反應，更是對國內政治壓力的回應。

曾經擔任歐巴馬總統顧問的阿克瑟羅德（David Axelrod）指出，拜登的「普亭不能繼續掌權」言論印證了開國總統華盛頓（George Washington）的一句名言：「每個人的優點也是其弱點」。他認為，拜登的優勢在於同情心和真誠，但是在危機時刻說錯話，這一優勢就會演變成弱點。早在2016年，阿克瑟羅德就點評時任總統川普說：「當你是美國總統時，你不能先開槍，然後再考慮你所說的話；因為人們實際上可以根據你所說的話開始開槍。」