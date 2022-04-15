本土+1209首度破千、高風險縣市新增花蓮、高雄，4/22起遶境、上健身房需打滿3劑疫苗

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1284例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1209例本土個案及75例境外移入（68例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮官陳時中指出，高風險縣市除原先的北北基桃，今日增列花蓮縣與高雄市。他也宣布，COVID-19公費疫苗第1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所工作人員，宗教活動、團體旅遊，以及健身房符合接種年齡的參與者，皆需完成3劑疫苗接種。

本土病例單日首度破千，中症病患今日新增10位

指揮中心表示，今日新增之1209例本土病例，為548例男性、660例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年3月30日至4月15日，其中包含710例為無症狀感染。個案各縣市分佈如下圖所示，相關疫情調查持續進行中：

指揮官陳時中表示，原先屬於高風險的縣市為雙北兩市、基隆市和桃園市，今日新增列花蓮縣和高雄市。陳時中指出，繼新北市已啟動輕症居家照護，高雄市今天也提出申請。

陳時中表示，各縣市輕症居家照護計畫將依照其提出申請的時程處理，不會要求所有縣市在同個時間點實施。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增中症病患10位，除了1位符合解除隔離的條件，其餘9位正在住院中。

羅一鈞也說明，自今年1月以來累積的本土中重度以上個案累計29名，中重度以上佔該年齡層個案比例超過10％為80歲以上和90歲以上。羅一鈞再度呼籲高齡者儘速接種疫苗。

陳時中：防禦能力高低取決於3要素，口服藥整備量應足夠

陳時中表示，本土疫情發展至今，重點已不在規模大小，而在於防禦能力的高低以及減災的程度。

陳時中表示，防禦能力的高低取決於疫苗接種、藥物整備，以及輕重症分流這三項。

在疫苗接種方面，陳時中宣布4月22日起，COVID-19公費疫苗第1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所工作人員，需接種滿3劑疫苗。

另外，宗教活動、團體旅遊，以及健身房，這類會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，經評估具有較高傳播風險者，同樣也自22日起要求符合接種年齡的參與者，需完成3劑疫苗接種。

在藥物整備方面，陳時中表示昨（14）日已到貨輝瑞口服藥4100人份，下週將有一萬多人份到貨，預計在今年第二季將有30萬人份，這樣的準備量應是足夠。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚說明，因應未來的輕重症分流，居家照護的確診患者勢必增加，相關個案如何申請使用「臺灣清冠一號」，流程如下：

預約視訊診療得採以下方式：

由地方政府指定責任院所：個案可連繫責任院所，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況。 民眾自行預約：可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式；或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。

診療後之領藥／取藥方式：

個案可委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或由通訊診療之中醫院所送藥至個案住所。

衛福部因應疫情需要，已依《藥事法》第48條之2規定，核准8家中藥廠於國內專案製造「臺灣清冠一號」，藥品類別為中醫師處方用藥，須由中醫師診斷開立處方後使用。

該藥品可運用於治療新冠肺炎無症狀或輕症者，降低重症風險，並非預防保健使用，呼籲民眾不要自行購買來路不明宣稱清冠一號之中藥方，以免誤服導致傷害。

另收治於醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館之確診個案，若有使用「臺灣清冠一號」需求，亦可請主治醫師會診中醫師，經中醫師依其臨床症狀及評估治療效益與風險後，開立公費「臺灣清冠一號」提供口服治療，協助病人減緩症狀。

昨日出席新北記者會有同場記者確診，陳時中：快篩結果陰性，請民眾放心

有關昨日陳時中以及發言人莊人祥出席新北市某記者會，後續有參與該記者會的記者確診，陳時中今日在記者會上說明其快篩結果為陰性，請民眾放心。

陳時中說明，他和莊人祥與該名確診記者接觸的時間是14日中午，從那時間點來看，至少要時隔1天後檢驗，結果才會比較可信。

陳時中表示，他是在召開今日記者會前快篩，結果為陰性。他也提醒民眾，做完快篩後，務必將使用過的棉棒及檢測用品放入夾鏈袋內妥善處理。

陳時中指出，經過新北市昨日的調查發現，他和莊人祥與確診記者的距離是足夠，加上兩人與會全程都有配戴口罩，因此採取自我健康監測即可。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、31例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南（12例），澳大利亞（2例），印尼、德國、英國、法國、日本及香港（各1例）移入，另55例調查中。入境日介於今年3月26日至4月14日。