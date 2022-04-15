南非破紀錄豪雨釀341死：民眾質疑沒有災前警告、建築偷工減料導致災損擴大

文：梅緣緣

位於南非東部沿海的德班市（Durban）從8日以來，因連日破紀錄的豪雨引發嚴重洪災。在釀多人死傷的同時，也造成當地道路及房屋大量毀損，而這場雨也被德班所在的誇祖魯－納塔爾省（KwaZulu-Natal，簡稱KZN）政府視為歷史中「最黑暗的一刻」。

據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，南非今（2022）面臨的水患規模可說是「史無前例」，因這次大洪水而不幸罹難的人數目前已經達341人。相關救援團隊的直升機也持續在德班地區上空巡邏，試圖找尋是否還有可能的生還者。

遇連日暴雨狂轟猛炸，德班多處路斷電斷

除受今（2022）年反聖嬰現象影響，副熱帶氣旋「伊薩」（Issa）也是這次德班洪災的罪魁禍首。據《CNN》報導，該氣旋飽含水氣，移動速度又十分緩慢，讓災情慘重的德班市，光是一天降雨就達到了307毫米；誇祖魯－納塔爾省沿岸則一天就降下了超過450毫米的雨量，幾乎是以往好幾個月以上，甚至是一年才會累積到的量。

當地的道路因不堪連日強降雨沖刷，出現許多大小不一的裂縫，而局部路段則呈現坍方及塌陷狀態。不少遭大水沖過的地區更被大量枯枝土石覆蓋，讓居民無論是進是出都充滿挑戰。對此德班市政府也向外界表示：「過去幾天的豪雨已經讓土地嚴重下陷，對我們的家園造成了嚴重破壞。」

不少民眾在經歷這次的洪災後身心受創，其中一名在烏姆拉濟（Umlazi）的倖存者尼坦斯提梭（Nokuthula Ntantiso），向英國《衛報》（The Guardian）記者表達他的恐懼，他說：「真的很可怕。我昨天晚上連睡都不敢睡，因為會擔心現在睡的家會不會突然就塌掉了。」

關注氣候議題的媒體《Climate Home News》報導指出，有民眾將房屋倒塌及毀損問題的矛頭，指向房屋參差不齊的建材品質。德班市長康達（Mxolisi Kaunda）對此表示不認同，並堅稱房屋倒塌是因這次的大水來的又猛又急，與建造材料品質無關。只是，針對這次相關市政單位在大雨發生時，並未發布任何警報告知可能會發生洪災一事，也遭批動作慢半拍。

此外，對於誇祖魯－納塔爾省內傳出多處停電的問題，政府單位表示相關發電機組目前正在積極搶修中，希望可以讓受暴雨侵襲而停擺的電廠儘速恢復運作。不過在現場救災方面，南非國防軍（SANDF）上將瑪帕瓦尼亞（Rudzani Mapwanya）則表示，當地救援任務因空軍小組因同樣受到暴雨影響，部分人力目前暫時無法前往現場救災。

《非洲新聞台》（Africanews）指出，這次的暴雨讓省內有超過248所學校遭到波及。當地現在有超過千人因住家毀損流離失所，有受災民眾提出抗議，要求地方政府應提供無家可歸的民眾臨時的避難居所，並在未來幫忙修復及協助民眾返回家園。

「它已朝著我們來」氣候變遷釀災議題須受重視

根據《衛報》報導，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）以「大規模的災難」形容這次的水患，並直指氣候危難已經近在咫尺。拉瑪佛沙疾呼：「我們已經不得不意識到氣候變遷的嚴重性，『它』已經朝著我們來了」，並呼籲現在不能夠再坐以待斃，必須動身尋找方法來面對氣候改變對人類可能造成的威脅。

南非氣象局（SAWS）則明確指出，全球因受暖化及氣候變遷問題影響，往後的天災和天氣劇變也將愈來愈頻繁和極端。「也就是說，未來與這次相似的大雨成災慘況勢必會重複發生，而且只會變得更加嚴重。」氣象局補充，並指出這一次德班的洪災，可被歸咎於氣候變遷。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範