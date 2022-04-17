俄烏兩大世界糧倉開戰引發全球糧食危機，中國「囤糧」挨批有沒有道理？

俄羅斯悍然侵略烏克蘭，在引發能源危機之後，大概率將引發糧食危機。與能源安全同理，糧食安全問題也必將成為國家戰略的關注重點。所謂「民以食為天」，我們甚至可以認為，糧食安全比起能源安全更重要。

烏克蘭戰爭的兩個當事國，烏克蘭和俄羅斯都是重要的糧食生產大國和出口大國。這得益於從克羅埃西亞起，經烏克蘭和俄羅斯南部「中央黑土區」，一路延伸到西部西伯利亞南區的東歐平原黑土帶（下圖深褐色區域）。

Photo Credit: David DentBoris P. BoinceanIgori Arcadie Krupenikov@ The Black Earth

「黑土」（Chernozem或BlackSoil），顧名思義呈黑色，富含腐植質（humus），還含有大量磷、氨、鎂、鈣等礦物質，在農業上是屬於一種上好的土質，農產量極高。

在世界上，只有從加拿大美國中部的黑土帶可以與東歐平原黑土帶相比。中國東北松嫩平原也有「黑土帶」，被譽為「北大倉」，中國人認為它與前兩者並列為「全球三大黑土帶」，但東北平原的土壤主體是另一種肥沃程度稍差的土壤（Phaeozem），而且面積也和前兩者差距甚大。

由於這個原因，烏克蘭和俄羅斯的農業作物產量極高，特別是葵花籽（sunflowerseed，用來榨油）、大麥（Barley）和小麥（Wheat）這三種作物。兩國合計葵花籽產量超過全球一半，大麥超過20％，小麥超過15％。

如果看出口，那麼兩國的重要性更大。小麥出口，俄羅斯排第一（全球出口量18％，2021年下同），烏克蘭第六（10％）；大麥出口，烏克蘭第三（14％），俄羅斯第四（12％）；玉米出口，烏克蘭排第三（10％）；葵花籽油，烏克蘭第一（38％），俄羅斯第二（26％）。對特定區域或國家而言，比如中東、北非、東非等發展中國家，烏俄作物出口所佔的比重更大。歐洲則嚴重依賴兩國的葵花籽油（食用油）。

戰爭對全球糧食供應的影響大致有幾個方面。

第一，大糧倉烏克蘭受戰爭影響，無法正常耕種。所謂「一年之計在於春」，春天本來是最好的播種耕種季節，但現在戰爭開打，烏克蘭人不是逃難就是打仗，正常耕種只能是奢望。現在烏克蘭反過來需要歐美給予食物救濟。如果戰時過了春季耕種期，烏克蘭的糧食肯定就失收了。

第二，出口。糧食出口需要運輸，烏克蘭即便能正常耕種有餘糧輸出，也需要能夠運出來。烏克蘭的糧食出口主要依靠南方的港口。現在烏克蘭南部正在打仗，大片沿海地區被俄羅斯占據。原有的出口方式也不能進行了。

第三，制裁。雖然目前，美歐都沒有把俄羅斯的糧食出口列入制裁名單，但隨著戰爭延續，制裁再加碼之下就難說了。同時，現在歐美把俄羅斯很多銀行逐出了SWIFT交易系統，又凍結了俄羅斯在西方銀行的帳號。即便糧食沒有被制裁，也大大提高了糧食交易的難度。

第四，供應鏈被打斷。以上所說的都是最終產品的供應。但不要忘記，在現代全球化這麼多年之後，生產是環環相扣的，沒有一個國家可以一條龍生產。即便在「最原始」的農業也不例外。在農業產業鏈中，有三個重要物資被戰爭影響，俄羅斯即卡住別人的脖子，也被別人卡脖子。

俄羅斯的殺手鐧是化肥，重要的化肥輸出國，全球化肥出口中，俄羅斯在氮肥排行世界第一（18％），鉀肥排行第二（22％），磷肥排行第三（15％）。俄羅斯如果出口化肥受阻，將影響全球農業。相反，俄羅斯的弱項是種子和殺蟲劑。俄羅斯是重要的種子和殺蟲劑進口國。如果說殺蟲劑可以由中國提供（中國是第一出口大國，但美、德、法等的出口量也與之差不多），那麼種子基本掌握在西方種子公司的手中。打亂供應鏈的結果，就是俄羅斯本土和世界其他地方的生產都大受影響。

第五，由於戰爭引發能源價格暴漲，這也會反映在農產品價格上，無論作業還是運輸成本都提高了，各種最終農產品的價格當然也是水漲船高，無一例外。

第六，戰爭本來就帶來恐慌性搶購，即便以上因素都可以解決，只要有這麼大規模的戰爭，食品價格就會高。

總而言之，烏克蘭戰爭爆發後，糧食短缺以及與之相伴的價格高漲實在難以避免。而且大疫情已經進行了兩年，各國經濟普遍本來就差，都面對高通脹的壓力。糧食危機對全球經濟更是百上加斤。這些都是全球經濟被俄羅斯侵略拖累的結果。

在「抗俄共同體」中，亞洲盟友的影響會較小，因為亞洲的主食是稻米，不是烏俄的生產大宗，葵花籽油也不是主流食用油。對美加而言影響也不太大，因為它們全都是農產品輸出國（美加有第二大的黑土地）。相對而言，歐洲受影響大一些，因為小麥和大麥都是歐洲人的主食，歐洲也是消費葵花籽油最多的地區。

儘管如此，歐洲在糧食問題上的處境遠不如在能源問題上嚴重。

第一，歐洲本身並不太依賴烏俄的小麥，只有地中海東部國家（如義大利）進口烏克蘭小麥較多。歐洲依賴烏俄的葵花籽油，但它並非不可替代的，換一種油就可以了。

第二，糧食在國際貿易上的流動性相對較高。對比能源，能源特別是天然氣，存在傳輸上的物理限制，比如管道天然氣需要有管道，液化天然氣需要液化站和接收站（重新氣化），這些都要費時費力地基建。但糧食，只要運過來就能吃。因此，在糧食危機中，歐洲即便糧食供應緊張，但只是多花點錢，就能買過來，不會像天然氣，就算肯花大錢買，也沒法突破瓶頸。