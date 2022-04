無聲的受害者，俄烏戰爭是如何讓大自然也成為一名傷員？

俄烏戰爭至今仍看不見盡頭,除了遭受迫害的無辜平民,大自然也成為了無情戰火中的傷員、而且是無法為自己發聲的受害者。

環境遭到的迫害並非難以想像,事實上人類也在承受著後果。除了烏克蘭人民的健康、糧食供給和生計已受到空前的影響,全球也面臨小麥價格飆漲的危機、空氣及水源汙染更以跨越國界的方式蔓延。

「 人們將關注放在人道主義上是可以理解的,但實際上環境也會對人道主義帶來嚴重的影響。」衝突與環境觀察組織(Conflict and Environment Observatory,CEOBS)的研究主任威爾(Doug Weir)說道。

危機重重的黑海生物圈保護區

處於生態過渡地帶的烏克蘭,擁有滿生命力的溼地、森林以及原始草原。根據《紐約時報》,目前俄軍不是佔領了烏克蘭境內大約三分之一的國家自然保護區中,就是在其中進行軍事行動。

「生態系和物種已變得相當脆弱,目前針對環境的具體損失未知。」烏克蘭環境保護與自然資源部次長克雷諾斯基(Oleksandr Krasnolutskyi)警告。

此外,俄軍為爭奪聶伯河的橋樑,也將戰火延燒至黑海生物圈保護區(The Black Sea Biosphere Reserve),並極有可能摧毀這個烏克蘭境內最大自然保護區內的樹木以及鳥類獨特的棲地。

黑海生物圈保護區位於烏克蘭的東南沿海,包含了森林、草原、沙漠以及鹽沼等多元的地理景觀。冬天時,全區會有超過12萬隻候鳥在海岸上飛翔,並在受到保護的水域或溼地中築巢。

除了候鳥之外,保護區也是許多瀕臨絕種動物,例如:沙地盲鼴鼠(sandy blind mole rat)、黑海瓶鼻海豚的家園。然而,作為動物天堂的保護區,在最近幾週也成為俄軍的駐紮之地。

戰爭帶來的損害並非沒有前車之鑑,過去累積的研究與報導不斷警告著人類,戰爭與衝突將破壞生物棲地、殺害野生動物、產生汙染進而徹底重塑生態系。這些影響十分深遠可達數十年,不幸被傷害的生態系也少有機會能夠復原。

傷痕累累的地景

衝突時間持續得越長,對於地景的影響越大。即使破壞環境並非俄軍的動機之一,無可否認的是士兵挖掘戰壕、坦克車把植被夷為平地、轟炸過後的地面滿目瘡痍又加上大火肆虐,環境遭受嚴重破壞已是不爭的事實。

過去關於戰爭影響生態系統的大範圍研究並不多,不過根據一項研究指出,衝突的發生頻率與非洲野生動物的數量下降有關。而且研究人員發現在和平時期,野生動物的數量趨於穩定,戰爭期間則是會下降。此外,科學家更認為在衝突地區進行保育行動,並在停火後馬上介入處理,將能幫助拯救更多面臨危險的物種。

不幸的是,烏克蘭並未迎來停火,更沒有得到進入衝突地區展開保育行動的機會。身為一個充滿化工廠、天然氣管線、儲油設施的國家,這些場所一旦遭到迫壞(已經有一些遭到摧毀),就會釋放大量有毒物質。

烏克蘭自然保護組織(The Ukrainian Nature Conservation Group)創始人瓦希留克(Oleksii Vasyliuk)表示,這些有毒物質基本上可以和化學物器相提並論。「雖然俄羅斯人並未真的將有毒物質帶到這裡,但他們已在烏克蘭境內釋放出這些毒物。」

社會動盪影響生態鏈

不過也有研究表明戰爭造成的生態浩劫並非那麼的直接,加州大學生態學家蓋納( Kaitlyn Gaynor)解釋,戰爭對環境的長期影響更多時候是因社會動盪造成。

伴隨戰爭而來的常常是經濟和糧食危機,使平民對野生動物等自然資源的依賴度提升。過去,也有一些武裝部隊必須依靠獵捕野生動物來養活士兵,又或者藉由收集並變賣珍貴的動物部位,例如:象牙、犀牛角,來資助他們的行動。因此專家認為,一旦人們對野生動物需求的增加,環境保護的行動力或執法力度便會削弱。

目前,瓦希留克本人尚未接獲任何烏克蘭保護區內野生動物遭到盜獵的通報,但他仍為動物們感到憂心。目前被俄軍佔領的阿斯卡尼亞諾瓦保護區(Askania-Nova preserve)內,瀕臨絕種的高鼻羚羊與普氏野馬仍安然地在保護區內漫步。

不過,這些保護區內動物在冬季與早春時節需仰賴人類的餵養,而目前烏克蘭政府無法將資金或物資安全的轉調至被佔領的保護區,導致這些動物也面臨著受餓的風險。

如何絕處逢生?

儘管戰爭處處造成環境的破壞,若從另一角度來看,正是因為這些衝突,環境保護的準則與推動才因此獲得改善。

過去,在越戰期間橘劑被用來消除森林以及農作物,藥劑殘留更對土地留下深遠的影響,不過也促使了日內瓦公約與以及環境戰公約(Environmental Modification Convention)的修正。

威爾向《openDemocracy》表示,他將戰時的環境保護策略寄託於一套新的武裝衝突時期環境保護準則(Protection of the environment in relation to armed conflicts,PERAC)。

此項準則以現行國際間的人道主義法則作為基礎,針對戰前、戰時、戰後三個時間點進行環境保護的部屬並訂定相關規範,致力於減低武裝衝突期間對環境造成的破壞。