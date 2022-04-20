保持自我，「本格派」成就總統級DJ人生

因為在總統府表演，所以被稱為總統級DJ的Mr. Skin/ 賴皮(以下稱賴皮)，不僅是各種比賽的常勝軍，更是有「高雄最嗨夜店」 之稱Cocco & Co.的主理人，以及知名夜店MUSE的音樂總監。

閒不下來的賴皮平時除了會創作和演出，更經常舉辦派對活動，在眾多五光十色的場域中擔任著多重角色。在聲光刺激的場域中扮演多重角色，不要迷失自我是很重要的準則。訪談過程中，不斷地感受到賴皮音樂涉獵的廣度，這對DJ的工作當然很有幫助。

從舞蹈走上DJ台

賴皮過去先是在五專時候迷上跳舞，對不同音樂類型有了基礎的認知。後來開始去夜店跳舞，偶然遇到一位DJ願意傳授技術，當時他非常有興趣，但同時要念書、又在加油站做大夜班，時間十分有限，只能偷偷溜出去跟這位前輩學習當DJ的技術。

「當時學放歌其實是有師徒制文化的，必須乖乖聽老師的話，不是自己想放什麼就放什麼。」但賴皮很幸運遇到年輕導師，不但沒有擺高姿態，而且態度輕鬆像是在跟好朋友作音樂交流。讓賴皮在非常愉快的過程中學會了這個技術，後來也成為DJ開始在夜店放歌。

後來又遇到一位DJ找代班，在正式上任之前，對方拎了兩大只500片裝的CD盒，裡面裝著60、70年代的搖滾，要求他先聽完才能播。就是這個機緣，讓賴皮又打開新領域，對60、70年代的搖滾有了相當程度的掌握能力。

photo credit:高雄流行音樂中心 「夜店」是賴皮DJ養成很重要的場域。

熱愛音樂的方式就像個宅男

「夜店」在媒體報導中似乎常有負面的涵義，但賴皮回顧自己走到今天，在夜店的這段養成十分重要，他到現在還是經常在夜店表演。聊到關於夜店是否使人沉溺，DJ賴皮說每個人在社會上都會扮演多個角色，好比叱吒商場的大老闆，在逛夜市的時候也就只是一般客人。

人必須要常常提醒自己是誰，才不會在角色轉換之中產生失落感。

只是夜店永遠充滿著聲光、音樂、潮流以及刺激感，這些元素會讓身處夜店的人有很強烈的虛榮感，導致很多人會陷在其中無法自拔，對夜店流連忘返，這是很多人在夜店逐漸迷失的原因。

「我算宅喔，刀劍神域我也是略懂。」說完自己哈哈大笑，話題順勢帶到動漫，提起自己就是做什麼事情都很認真，以喜歡看漫畫來說，不只會因為愛看漫畫而隨手自己畫畫，畫出來的作品還會去買網點貼紙來提升完成度。

「我就是本格派，只要有興趣我就要做到極致。」

身為一個DJ真的要會十八般武藝，器材的使用和設定是最基本，還要盡可能對音樂豐富的認知，才能取樣跟創作出心中理想的作品；同時也要會判讀舞池的空氣，要怎樣把氣氛炒熱，這中間的Know-How真的非常多。

「但當你真的喜歡，當然會有那個熱情全心投入。」賴皮說。

面對音樂，賴皮笑著說自己被稱之為宅男並不為過，從國中開始就可以泡在唱片行一整天，或是關在家一直聽音樂，投注在音樂上面的時間非常多，一天至多睡到五個小時，就會起來處理音樂的事情。

photo credit:高雄流行音樂中心 「所以我其實是個宅男，只是剛好興趣是「流行文化」所以感覺還算酷。」賴皮說。

用自己熟悉的語言，獲得整個場子的最大共感

賴皮對音樂的啟蒙其實是母親幾張西洋選集，讓當時國小的他開啟了對西洋音樂的興趣，常常去唱片行一泡就是一整天。後來從表哥那裡聽了朱約信的作品，覺得歌詞特別有趣，才開始了台灣音樂作品的涉獵。後來到了國中，L.A.BOYZ的出道席捲了台灣，也開啟了賴皮對嘻哈音樂的興趣。啟蒙是西洋音樂，為什麼後來卻是舉辦全中文的派對「國語作業簿」呢？

有次客人跟賴皮說他音樂放得很好，只是怎麼會放國語歌？認為夜店放國語歌很不時尚。讓當時賴皮有些不爽，當下就嗆了那個客人說那你去KTV都唱什麼語言的歌。但這件事也讓他強烈地意識到，其實台灣社會這種自我矮化的崇洋媚外，已經是一種隱而不宣的共識，這讓他心裡非常不快。

「我對『國語』一詞的認知就是這個國家的人會說的語言，那其實一定是這種語言的歌，聽的人會比較容易有感覺，更容易投入。」賴皮說。

這樣的動機導致了「國語作業簿」全中文音樂派對的誕生，獲得許多迴響，後續也持續舉辦了好幾屆，事實證明就像賴皮說的，全國語的音樂派對，確實是共感最大的演出方式。

photo credit:高雄流行音樂中心

隨時歡迎新的挑戰

賴皮一天頂多睡四到五個小時，其他時間都花在音樂上，聽起來或許有點瘋狂，但做音樂源源不斷的挑戰以及感受到自己在進步，是他之所以能一直這麼投入的原因。

曾經他也因為工作太忙碌而導致生活失衡，但現在的他已經找到了平衡，而這次的疫情，導致夜店必須暫時關閉，也給了他重新省視自己和生活的機會。

「但我真的很需要成長的感覺。」許久未有新專輯的賴皮目前持續舉辦小型演出及活動，持續尋找能讓他感興趣的挑戰。這個靜不下來的宅男之後還會有什麼刷新眼球的表現呢？就讓大家一起期待吧。

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