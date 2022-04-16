2022/04/16,
歐洲

普亭「烏克蘭親信」梅德韋丘克被捕，克里姆林宮迅速切割：此人非俄羅斯公民，與俄軍「行動」無關

普亭「烏克蘭親信」梅德韋丘克被捕，克里姆林宮迅速切割：此人非俄羅斯公民，與俄軍「行動」無關
梅德韋丘克（左）與普亭（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

烏克蘭人歡呼。在逃親俄反對派人士維克多・梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）被抓獲。這是烏戰開始以來對基輔而言少有的好消息之一。此人被視為普亭知己。

文：Roman Goncharenko

「為了這幅圖片，我等了多少年！」——本週二（4月12日），烏克蘭電影人森佐夫（Oleg Senzov）在其Facebook個人網頁這麼寫道，此言表達了眾多同胞的感受。一網友附言：「為了等到這一刻，活得值。」圖片上，一名身著迷彩服的戴手銬男子坐在椅子上，頭髮散亂，一臉震驚。

他就是維克多・梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk），親俄羅斯的反對派人士，有普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭的頭號人物之稱。他曾在基輔被軟禁數月，俄羅斯入侵烏克蘭後不久逃遁。現在，根據基輔當局所稱，他在試圖逃出國家時在邊境被烏克蘭特工部門SBU抓獲。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）最先在Facebook上宣佈了這一消息。短短數小時內，這一配圖簡訊息獲得17多萬個讚。此訊息頗有「我們拿下了他」的味道。鑑於他同克里姆林宮的親密關係，梅德韋丘克是烏克蘭當代政治舞台上的一個被一些人妖魔化了的標誌性人物。對他的指控可追溯到蘇聯時代。

涉嫌與克格勃有染的律師

要清楚梅德丘楚克在烏克蘭政治中的角色，必須回顧20多年。67年前，雙親均為烏克蘭人的他在俄羅斯出生。以後，他在基輔上法律專業，成了律師。有人猜測，他和蘇聯情報機構克格勃有往來。

20世紀70、80年代，他在數個著名審判案中任公設辯護人。其中，最臭名昭著的是對烏克蘭持不同政見者、詩人、人權活動家瓦西爾・斯圖斯（Wassyl Stus）的審判。斯圖斯被判10年監禁，1985年死於囚室。數年前，梅德韋丘克成功起訴一本非小說類書籍。作者在書中認定，梅德韋丘克對斯圖斯獲重刑也負有責任。

1991年烏克蘭獨立，梅德韋丘克進入基輔政界上層，當上議員，和多名寡頭一起領導一個與政府有最好關係的政黨。在職業生涯巔峰時期，梅德韋丘克於2002年至2005年擔任國家元首庫契馬（Leonid Kuchma）的辦公室主任。2004年親西方的「橘色革命」勝利後，他退出公共政治，轉入商界，持有能源、媒體和金屬工業的股份。烏克蘭版《富比世》估計，2021年，他坐擁個人財產達6.2億美元。

普亭是梅德韋丘克女兒的洗禮教父

在此期間，他和普亭之間的特殊關係日益明顯，但其背景，迄今仍不清楚。有人猜測，他與克格勃有共同的過去。事實是，現任俄羅斯總統是梅德韋丘克一個女兒的洗禮教父。

2012年，這位克里姆林宮首領在克里米亞的雅爾達會唔時任烏總統亞努科維奇（Viktor Janukowitsch）後，即親蒞正欲再次出山的梅德韋丘克的別墅。他的「烏克蘭選擇」運動大做宣傳，力推烏克蘭朝向俄羅斯，呼籲基輔與莫斯科更密切融合。不過，該運動支持者寥寥。項目失敗。

民調結果顯示，梅德韋丘克是烏克蘭最不受歡迎的政治家之一。根據烏克蘭著名報紙「Dserkalo Tyshnja」的報導，梅德韋丘克在基輔和莫斯科之間從事影子外交。

2014年克里米亞被吞併後，梅德韋丘克意外成為尋求結束烏克蘭東部戰爭的聯絡小組成員。他不時前往莫斯科，並讓自己與普亭一起被拍攝。2018年在接受德國之聲的一次採訪時，他說：「我不認為俄羅斯在這種情況下（指頓巴斯戰爭）是侵略者」。在國內，梅德韋丘克聲勢日強。他被選入議會，並成為親俄羅斯的反對派集團——「為生活黨」的要角之一。

交換烏克蘭戰俘？

2019年，澤倫斯基當選成為烏克蘭總統，梅德韋丘克失去影響力，不再是東烏克蘭聯絡小組成員，他控制的一些電影頻道也失去許可證。2020年5月，檢方立案審查梅德韋丘克涉嫌叛國行為，他被軟禁。他並受到另外多項指控，其中包括涉嫌參與同頓巴斯分離主義勢力的非法煤炭交易。

歷史之諷：梅德韋丘克參與了2014年烏克蘭東部地區的囚犯交換。現在，他本人可能被用來交換俄軍手中的烏克蘭戰俘。澤倫斯基總統表示有此可能。普亭是否願意，無從知曉。本週三，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）已同梅德韋丘克保持距離。他稱，此人非俄羅斯公民，與俄軍在烏克蘭的「行動」無關。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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