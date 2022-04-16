蔣萬安血統拆彈「去蔣化」是個險招，民進黨施加的表態壓力將與日俱增

蔣萬安主動拋出中正紀念堂改名為「台灣建設紀念館」。顯而易見的政治是血統拆彈，不言可喻的是操作「去蔣化」，目的是往中間靠攏。

為什麼拆彈，因為蔣萬安的身分是蔣介石曾孫。他的父親蔣孝嚴當初靠著認祖歸宗、祖傳的政治資本，挟著「一張票三世情」，穩穩選上立委。蔣萬安深知台灣民主轉型，標誌著血統不再靈驗，溫吞的問政風格無法討喜。因此必須重新取他與兩蔣的距離。

蔣萬安取的距離是，不否認自己是蔣家人。但是不打算拿蔣家招牌招搖撞騙。

這樣的切點冷靜、甚至有一點冷血。不過章家和蔣家原本就是兩個世界，淵源不深。帶點距離反而有一種朦朧美。血統政治，算是拆彈成功。

改名，就是一個險招

2007年陳水扁推動中正紀念堂改名為「台灣民主紀念館」，印象深刻的是「大中至正」四字牌匾，被改成「自由廣場」，引發抗爭，遭指傷害外省族群的情感。呂秀蓮、陳芳明都認為，轉型正義不能單方面。學者吳叡人的批評更一針見血，指扁執政六、七年，直到政權遭遇危機才積極推動轉型正義，用最粗糙、性急的方式改名，不惜引發社會對立來謀取選舉利益。

同理可證，蔣萬安提議中正紀念堂改名，難道不是為了謀取選舉利益嗎？

為什麼他敢肆無忌憚地這麼做？就因為他是蔣家之後？台灣民主轉型又經過了十幾年的演進？就因為藍營支持者會轟陳水扁，而蔣萬安自認為道德無暇的？答案不言可喻。難道蔣萬安不是在跟當年的陳水扁做一樣的事情嗎？

這中間有政治邏輯跟道德上論辯的空間。蔣萬安必須提出更縝密的論述來說服社會大眾。

綠營給蔣萬安的壓力，將與日俱增

民進黨當然不是省油的燈。

李永得歡迎討論改名，但認為蔣必須講清楚銅像和堂體要如何處理。綠營當然會慢慢施加壓力，要蔣萬安表態，蔣介石銅像能不能挪掉？逼蔣萬安說出能「砍」曾祖父、傷害藍營支持者情感，冷血到什麼地步。

蔣萬安陣營從主張18歲公民權綁大選，到中正紀念堂改名，都選擇從泛藍靠向中間的政治光譜。從好的方面來看，這樣的選舉團隊是一個有機體，懂得吸取跟營造社會力。如果這是他一貫信仰的政治理念，當然會有力量，甚至可能改變選票的走向。

反之，若不脫一張嘴、三世情。蔣萬安隱約操作「去蔣化」的政治行銷，很快要現出原形。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航