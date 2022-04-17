防疫股獲利暴衝，小心賺股息賠價差！一文看懂高殖利率股四大陷阱

文：尚清林

今年全球股市在通膨、升息及俄烏戰爭的不確定性下進入高檔震盪，市場投資風向也180度地大轉彎，一時間「高殖利率概念股」成為市場顯學。

防疫股暴衝，長期獲利難料

資深分析師陳唯泰表示，現階段抗通膨、保值成為市場趨勢，加速市場資金奔向「高殖利率股」。不過，投資人在追求穩賺股息之際，誤以為現金殖利率愈高就愈好，這時反而容易落入高股息的迷思。提醒投資人如果有四種情況出現，可能不小心就落入高殖利率股的陷阱。

陷阱1：疫情受惠股股息暴衝，須注意長期配發穩定性

資深分析師陳威良舉例，這兩年由於疫情影響，防疫族群的獲利呈現三級跳，就殖利率的角度來看，相對具有吸引力，但股價還是跌跌不休。主要就是因為歷年來的股息配發情況，以及獲利能力的穩定性不足。

舉醫療級乳膠廠申豐為例，去年配發現金股息10元，今年公布配發現金股息15元，換算殖利率都超過10%，按理說，應該可以支撐股價走揚，實則不然。正是因為，申豐的營收隨著防疫高峰期過去後，已經大幅下滑，未來可能很難再配發這麼高的股息了。

事實上，這情況可能也發生在恆大、南帝等防疫股身上。至於因為疫情而受惠的貨櫃三雄、面板股等，也是突發性的配發高股息，但若拉長時間來看，營運盛況能持續多久？有待考驗。

陷阱2：業外一次性認列，不適合存股概念

如果投資心態是從存股角度出發，更要長期檢視一家公司的股息配發情況，而非只單看這一年的殖利率，會嚴重扭曲殖利率的意義。不是看到殖利率超過10%就要跳進去買，就以為是定存的保障。

像是電池模組大廠順達，由於去年有不動產處分利益挹注，每股盈餘衝上22元以上，順達大方配發15元的現金股息，以100元左右的股價計算，殖利率高達15%，但除息之後股價一路走弱，關鍵還是在於這筆獲利並非來自本業，雖然今年度殖利率高，但認列完之後還是要看本業的經營能力。

Photo Credit: 中央社

數字遊戲，減資不等於股息

陷阱3：別把現金減資看作現金股息

自從先前國巨幾次現金減資成功推升股價後，只要提及現金減資，市場都當成利多解讀。但陳唯泰說，有人把現金減資比擬為股息發放，認為公司把錢退還給股東，等於高殖利率概念，視作超級利多看待，這似乎是一種謬論。

用經營角度思考，如果公司手上真的有大筆資金，為何不直接發放現金股息，而是透過現金減資的方式，這是否也意味著未來前景不明，利用減資維持好看的每股淨利？站在投資角度看未必是利多。

舉例說，過去常常辦理現金減資的年興，曾被外界視作高殖利率概念股，但若投資人真的把現金減資當作股息看待，這些年下來以還原權值來看，股價可說是一路破底。

陷阱4：操作邏輯一旦混淆，小心賺股息賠價差

投資人一定要分清楚「賺價差」、「高股息」是完全不同的操作邏輯。追求高股息的定存股，強調的可能是每年穩定5%現金股息報酬率，每年固定完成填權息，而股價漲跌是其次考量，絕大部分的定存股，股價往往不會有太大波動。

所以，高股息定存概念，與多數投資人強調的「賺價差」邏輯是背道而馳，千萬別混淆這一層關係。然而現在投資人的心態是，看到7%、8%高殖利率股就跳進去搶，認為股價會上漲一波，出發點還是以賺價差為主，曲解了高殖利率的本質。

通常這種情況，往往導致「賺了股息賠了價差」，因為決定殖利率高低的條件是股價。有時候，因為過度強調高殖利率題材，股價容易在除息前被短線客拉高，這就會出現兩種情況：

殖利率因為股價上漲而下降，出現賺價差的報酬率大於賺股息。 當股價拉高時參與除權息後，恐怕無法完成填息，這時就會出現所謂的「賺了股息賠了價差」。

投資人在尋找高殖利率題材時，小心不要落入四大陷阱的迷思。想要穩穩賺股息，股價又可以穩定推升，別忘了一切都與公司的營運好壞息息相關。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航