【書評】《德米安：彷徨少年時》：少年辛克萊的宿命與少女歐蒂娜的革命，在各自的故事中找到了意義

文：陳映禎

存在於心中的德米安

德米安阿德米安，我心中的德米安會在哪？在人生的旅途上，我們不斷跌跌撞撞，追尋著「德米安」的身影，途中有多少次幾乎已被黑暗籠罩、在萬丈深淵掙扎，但仍放棄不下充滿荒謬、未知與些許期待的生命，冒著空忙一場、陷入哈姆雷特式虚無嘆息的風險，莫不是希冀愈發接近與德米安言行相一的時刻來臨，那個我應明瞭自身命運的時刻。

在閱讀《德米安：傍徨少年時》時，基於少年辛克萊對於世界善惡二元化的認知，書中的字句彷彿生硬的話劇台詞，赫賽極優美的文學性、造作的疏離感，卻精準的將讀者心中無以名狀的苦悶與痛苦具象化，但他所詮釋的終究不會是我們自身，只有自身才能真正聆聽自己的心聲並詮釋。

故事中的德米安和夏娃夫人，都不是真正存在的角色，而是辛克萊所幻想的：全知全能的、大膽的、令人嚮往又恐懼的內心之聲、知識慾望的載體、理型的存在。好幫助迷茫的自我開脫、反思與成長。

在這個過程中，勢必會與外界環境產生作用、衝突，當你無法很好的調適時便會陷入消極、憂鬱的情緒，過去人們生活較為單純，倚靠著信仰度過稱不上心靈富足，甚至是貧脊的一生，在人生的道路上，其中許多真實被聖經所謂的真理蒙蔽了。

時至經日社會愈發複雜，即便有許多追求知識的管道、跨地域的思想傳播，人們卻深陷在資本主義與科技革命帶來的益處中，身心遠離自然，妄想著透過閱讀偉人的傳記、當網路上的專家，便可獲得成功、不凡而完滿的人生，回過神來長期刻印社會勞動的身心早已枯竭，卻又害怕自我的平庸而黯然傷神。

人總擔心是不是不夠努力，陷入自我否定的泥沼中，再多的付出和收穫都不滿足，就好像被馴化的、貪婪又醜惡的野獸，一邊憤怒的向全世界吶喊著希望他人看到自己的特別，一邊悲傷的、徒勞的阻止內在自我評價的分裂，明明知曉自己的特別或存在，不需要由他人來定義，仍遏制不了超我對本我的打壓，窺探過真理一角的人，誰不想找回萬物運型的道路呢？

本書中提到：「我們把自身的個性界定得太狹隘！我們把那些個人的、與他者不同的東西視為個性。但我們是由世界的全部構成的，我們之中的每一個人，就像我們的身體包容了一切發展的譜係一樣，可以追溯到魚，追溯到更久遠的從前，我們的靈魂中包容了所有人類靈魂的生命。」

這句話彷彿帶給讀者些許安慰與前行的力量。我們必須重新定義個性，停止以成功、平庸、失敗作為人生的分類，並避免盲目崇拜或蔑視他人，而是理解這是每個人選擇的道路，並放更大的注意力在自己的路徑上，判別命運給予的暗示。

少年辛克萊的宿命與少女歐蒂娜的革命

『在黑暗沙漠裡的燦場（產婆）・宇葉（乳母），是鍍了金的桃花源，白天與黑夜逆轉之處，是鍍了時間的失樂園，所多瑪的黑暗、光的黑暗、彼方的黑暗、永無止境的黑暗，絕對命運默示錄。」——《絶対運命黙示録》 歌詞

辛克萊在追求自我的路途上，開始繪製出他朝思暮想的形象，並將之寄給了德米安，而德米安回了個紙條：「鳥要掙脫出殼。蛋就是世界。人要誕生於世上，就得摧毀這個世界。鳥飛向神。神的名字叫阿布拉克薩斯（Abraxas）。」，也使少年從信仰將世界分成神聖光明與恐怖禁忌的上帝，轉而追尋揉合神與魔性的諾斯底派之神──阿布拉克薩斯，並邂逅了另一位指引者──皮斯托留斯。

看到「蛋殼說」時我非常震驚，因為1997年的日本動畫《少女革命》中，學生會長桐生冬芽幾乎每集都會叫喊：「蛋殼若不啄破的話，蛋裡雛鳥將無法誕生而死去。吾等就是雛鳥、蛋就是世界，世界之殼若不打破的話，吾等將無法誕生而死去，將世界之殼破壞吧！為了讓世界革命！」跟德米安的紙條如出一轍。

《少女革命》故事充滿晦澀難解、抽象唯美的意識流隱喻，女主角天上歐蒂娜，捲入學生會副會長西園寺與女主角二號姬宮安希的紛爭，安希在這場學園遊戲中是薔薇新娘，只要得到她，就可擁有「發動世界革命的力量」，因此決鬥者們便會在超現實的空中庭園上決鬥（背景樂是著名的《絕對命運默示錄》），勝者便可獲得被物化的安希。

歐蒂娜對這些權力鬥爭根本沒有興趣，也不了解何為發動世界革命的力量，卻如命運牽引般不斷保護安希，讓安希從歐蒂娜的胸口拔出劍，持著心中之劍打了好幾場勝仗、成為真正的王子，並在相處過程中感化了唯唯諾諾的安希，讓本來如同魁儡娃娃的她變回「人」該有的樣子、找回人該有的自由意識。

隨著動畫中一場場決鬥的進展，歐蒂娜去面對被自身封印的童年陰影、光明與黑暗、對王子執著的情結。結局歐蒂娜打破了象徵通往真理世界的殼──安希的哥哥兼代理事長鳳曉生，打開世界革命之門並替安希承受了仇恨的刀刃，困於學園新娘爭奪戰的角色們，總算離開他們認知的幻象世界，王子新娘的遊戲規則與城堡瞬間瓦解，是為女性權力的革命與地位的翻轉。

無論結局好壞，少年的宿命與少女的革命，在各自的故事中找到了意義。

《德米安：傍徨少年時》書中提到，無論是詩人還是瘋子，是先知還是罪犯都不重要，而是要找到命運的自我與歸宿，全心全意的堅守一生、永不停歇。辛克萊的命運是突破傳統宗教道德的束縛而成長，歐蒂娜則是找回被刻意遺忘的痛苦過去並與之和解，進而為了安希犧牲自我打破體制。[1]

集體主義下共同體的糖衣

再來，我對書中「共同體」的詮釋特別感興趣，自班尼迪克安德森（Benedict Anderson）出版《想像的共同體》以討論民族主義的興起以來，共同體的概念在人文社會學科愈來愈常被使用。